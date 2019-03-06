Игнатьев не полетел с «Краснодаром» на матч Лиги Европы

вчера, 13:45

Сообщается, что главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев не взял нападающего Ивана Игнатьева на матч 1/8 финала Лиги Европы против «Валенсии».

Недавно появилась информация, что Игнатьев отказался от продления контракта с «Краснодаром», из-за чего был отправлен в дубль.