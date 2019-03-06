Игнатьев не полетел с «Краснодаром» на матч Лиги Европы

Сообщается, что главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев не взял нападающего Ивана Игнатьева на матч 1/8 финала Лиги Европы против «Валенсии».
Недавно появилась информация, что Игнатьев отказался от продления контракта с «Краснодаром», из-за чего был отправлен в дубль.
И от темы ушел - если Зенит гребет всех подряд, то почему скопинцев в краснодаре? И разве игнатьев уже в Зените?
И от темы ушел - если Зенит гребет всех подряд, то почему скопинцев в краснодаре? И разве игнатьев уже в Зените?
Указанный Вами эпизод редок и не может передать всю ахинею селекционной работы в Зените за крайние годы... Пара редких и оправданных продаж ещё не являются подтверждением колоссального успеха в трансфертной политике клуба...
Пыряться обзывалками, как в песочнице я не буду... Обсудить готов...
Указанный Вами эпизод редок и не может передать всю ахинею селекционной работы в Зените за крайние годы... Пара редких и оправданных продаж ещё не являются подтверждением колоссального успеха в трансфертной политике клуба...
Пыряться обзывалками, как в песочнице я не буду... Обсудить готов...
Питерские селекционеры, видно, не успевают за сменой векторов развития клуба, а потому гребут всё, что гребётся, - типа, вдруг сгодится..:))
Не сейчас - так потом, не с этим тренером, так с другим..:))
Питерские селекционеры, видно, не успевают за сменой векторов развития клуба, а потому гребут всё, что гребётся, - типа, вдруг сгодится..:))
Не сейчас - так потом, не с этим тренером, так с другим..:))
1. Академия Динамо.
2. Яркий дебют в РФПЛ при минимальной зарплате, полгода играл. Считался главной молодой звездой лиги.
3. Скандальный переход на большую зарплату в Зенит.
4. Просиживание на скамейке и неудачные болтания по арендам в слабые клубы в течение 3 лет.
5. Слабые и непостоянные выступления за клубы ФНЛ - 2 года.
6. Что мы имеем сейчас? Переход в узбекский Навбахор в 2019 г., в котором он пока не провел ни одного матча.
Вдохновляюще, правда?
1. Академия Динамо.
2. Яркий дебют в РФПЛ при минимальной зарплате, полгода играл. Считался главной молодой звездой лиги.
3. Скандальный переход на большую зарплату в Зенит.
4. Просиживание на скамейке и неудачные болтания по арендам в слабые клубы в течение 3 лет.
5. Слабые и непостоянные выступления за клубы ФНЛ - 2 года.
6. Что мы имеем сейчас? Переход в узбекский Навбахор в 2019 г., в котором он пока не провел ни одного матча.
Вдохновляюще, правда?
Сманивают ростовчан, казанцев... теперь вот за молодых телят взялись.
Сманивают ростовчан, казанцев... теперь вот за молодых телят взялись.
Уйдет ведь.
Уйдет ведь.