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Игнатьев не полетел с «Краснодаром» на матч Лиги Европы

вчера, 13:45
ВаленсияЛоготип футбольный клуб Валенсия-:-Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар23:00 Не начался

Сообщается, что главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев не взял нападающего Ивана Игнатьева на матч 1/8 финала Лиги Европы против «Валенсии».

Недавно появилась информация, что Игнатьев отказался от продления контракта с «Краснодаром», из-за чего был отправлен в дубль. 

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Все комментарии
Гавроша
Гавроша ответил Т34
   23 / 981
вчера в 22:01
Пупсик, Скопинцев никогда не шел в зенит, он сразу сказал, что в зенит не пойдет, что он хочет играть в футбол. В итоге оказался там, где играют в футбол, а не полируют лазурные скамейки, после чего скитаются по арендам. Так что, голубой пупсик, не гони пургу, а лапшу вешай своим бакланам, они в футболе не разбираются, поэтому все схавают.
    Гавроша
    Гавроша ответил particular
       23 / 981
    вчера в 21:59
    Ну, для начала, я не пупсик, и не за красных, и не за белых... Указанный Вами эпизод редок и не может передать всю ахинею селекционной работы в Зените за крайние годы... Пара редких и оправданных продаж ещё не являются подтверждением колоссального успеха в трансфертной политике клуба... Пыряться обзывалками, как в песочнице я не буду... Обсудить готов...
    Пупсик, не пупсик - но ты пишешь как пупсик. А чего тебе тут же прибежал помогать т34? Вы клоны одного хозяина?

    И от темы ушел - если Зенит гребет всех подряд, то почему скопинцев в краснодаре? И разве игнатьев уже в Зените?
    scikuni
    scikuni ответил СЫН ДЕДА
       877 / 981
    вчера в 20:15
    Жалко парня. Ваня - человек дерзкий, без авторитетов. Он не считает, то своим успехом кому-то обязан. Это его и подводит. Такие яркие индивидуалисты в Краснодаре не ко двору. Клуб легко избавился от своего лучшего бомбардира после побега с места ДТП, от Паши после драки. Как бы много при этом не потерял. Галицкий, по Форбс, потерял до четверти своих денег за прошлый год. Т.е. деньги вперед всего не ставит.
    он потерял гранквиста это да, а смолов и мамаев сами себя зарыли, смолов тянут одеяло команды на себя, не давая прогресса, мамай мог бы играть если не бухал и дрался, зачем равнять игнатьева с этими мажорами, совсем другой случай же.
    scikuni
    scikuni ответил Zeychba
       877 / 981
    вчера в 20:13
    Игнатьеву, конечно, звезду рановато ловить. Но то, что стороны не могут прийти к финансовому соглашению - это не повод отправлять в дубль, это моветон. Типо ни себе ни людям. А по факту, он может и не особо важное звено в команде, но все-таки единственный ЦН кроме Ари, так чего в дубль то ссылать.
    а разве это первый раз когда сам галицкий вредил своему клубу? на куэве так прогорел в 1 лям а мог на зп ивану располовинить
    Zeychba
    Zeychba
       517 / 981
    вчера в 18:04
    Игнатьеву, конечно, звезду рановато ловить. Но то, что стороны не могут прийти к финансовому соглашению - это не повод отправлять в дубль, это моветон. Типо ни себе ни людям. А по факту, он может и не особо важное звено в команде, но все-таки единственный ЦН кроме Ари, так чего в дубль то ссылать.
    Т34
    Т34 ответил Гавроша
       20 / 981
    вчера в 17:18
    Ага, так хорошо все гребут, что скопинцев шел в Зенит, а оказался в краснодаре. Что скажешь, пупсик?
    Пупсик, Скопинцев никогда не шел в зенит, он сразу сказал, что в зенит не пойдет, что он хочет играть в футбол. В итоге оказался там, где играют в футбол, а не полируют лазурные скамейки, после чего скитаются по арендам. Так что, голубой пупсик, не гони пургу, а лапшу вешай своим бакланам, они в футболе не разбираются, поэтому все схавают.
    СЫН ДЕДА
    СЫН ДЕДА
       340 / 981
    вчера в 16:07
    Жалко парня. Ваня - человек дерзкий, без авторитетов. Он не считает, то своим успехом кому-то обязан. Это его и подводит. Такие яркие индивидуалисты в Краснодаре не ко двору. Клуб легко избавился от своего лучшего бомбардира после побега с места ДТП, от Паши после драки. Как бы много при этом не потерял. Галицкий, по Форбс, потерял до четверти своих денег за прошлый год. Т.е. деньги вперед всего не ставит.
    particular
    particular ответил Гавроша
       7 / 981
    вчера в 15:22
    Ага, так хорошо все гребут, что скопинцев шел в Зенит, а оказался в краснодаре. Что скажешь, пупсик?
    Ну, для начала, я не пупсик, и не за красных, и не за белых...
    Указанный Вами эпизод редок и не может передать всю ахинею селекционной работы в Зените за крайние годы... Пара редких и оправданных продаж ещё не являются подтверждением колоссального успеха в трансфертной политике клуба...
    Пыряться обзывалками, как в песочнице я не буду... Обсудить готов...
    Bayern Best
    Bayern Best
       93 / 981
    вчера в 15:00
    Надеюсь и без него победят.
    Гавроша
    Гавроша ответил particular
       23 / 981
    вчера в 14:58
    Похоже, оттуда дует ветер соблазна..:)) Питерские селекционеры, видно, не успевают за сменой векторов развития клуба, а потому гребут всё, что гребётся, - типа, вдруг сгодится..:)) Не сейчас - так потом, не с этим тренером, так с другим..:))
    Ага, так хорошо все гребут, что скопинцев шел в Зенит, а оказался в краснодаре. Что скажешь, пупсик?
    Гавроша
    Гавроша ответил makkie
       23 / 981
    вчера в 14:55
    Неужто снова из Питера уши торчат?) Сманивают ростовчан, казанцев... теперь вот за молодых телят взялись.
    Нее, это федун.
    Mangur
    Mangur
       197 / 981
    вчера в 14:25
    Жаль . Мог бы помочь
    stanichnik
    stanichnik ответил Никколо Макиавелли
       103 / 981
    вчера в 14:19
    Гинерскими методами пользуются!
    Надо признать, что этот метод очень продуктивный.
    particular
    particular ответил makkie
       7 / 981
    вчера в 14:16
    Неужто снова из Питера уши торчат?) Сманивают ростовчан, казанцев... теперь вот за молодых телят взялись.
    Похоже, оттуда дует ветер соблазна..:))
    Питерские селекционеры, видно, не успевают за сменой векторов развития клуба, а потому гребут всё, что гребётся, - типа, вдруг сгодится..:))
    Не сейчас - так потом, не с этим тренером, так с другим..:))
    Felipe Rivera CVBP
    Felipe Rivera CVBP
       49 / 981
    вчера в 14:13
    История Ивана Соловьева.
    1. Академия Динамо.
    2. Яркий дебют в РФПЛ при минимальной зарплате, полгода играл. Считался главной молодой звездой лиги.
    3. Скандальный переход на большую зарплату в Зенит.
    4. Просиживание на скамейке и неудачные болтания по арендам в слабые клубы в течение 3 лет.
    5. Слабые и непостоянные выступления за клубы ФНЛ - 2 года.
    6. Что мы имеем сейчас? Переход в узбекский Навбахор в 2019 г., в котором он пока не провел ни одного матча.

    Вдохновляюще, правда?
    makkie
    makkie
       22 / 981
    вчера в 14:10
    Неужто снова из Питера уши торчат?)
    Сманивают ростовчан, казанцев... теперь вот за молодых телят взялись.
    Байкал-38.
    Байкал-38.
       35 / 981
    вчера в 13:58
    Надеюсь всё уладится.
    Никколо Макиавелли
    Никколо Макиавелли
       347 / 981
    вчера в 13:53
    Гинерскими методами пользуются!
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       14 / 981
    вчера в 13:50
    Замуровали парня демоны!!!
    Уйдет ведь.
    Glodor
    Glodor
       689 / 981
    вчера в 13:48
    Краснодару удачи!
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