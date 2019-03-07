Месси впервые после паузы вызван в сборную Аргентины

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси вызван в расположение сборной Аргентины для участия в товарищеских матчах с командами Венесуэлы и Марокко.
Это первое появление Месси в сборной после ЧМ-2018, когда Лионель решил приостановить выступления за национальную команду.
Состав Аргентины выглядит следующим образом:
Вратари: Маркезин, Муссо, Андрада, Армани;
Защитники: Пеццелья, Меркадо, Фойт, Отаменди, Каннеманн, Акунья, Тальяфико, Монтиэль, Саравия, Лисандро Мартинес;
Полузащитники: Паредес, Родригес, Ло Чельсо, Лансини, Перейра, Ди Мария, Cарачо, Марконе, Бланко, Де Пауль;
Нападающие: Месси, Гонсало Мартинес, Дибала, Корреа, Лаутаро Мартинес, Бенедетто, Суарес.
Надо же набивать свою стату.
Надо же набивать свою стату.
Хочу ухожу,хочу приду.
Самый бесхребетеный папуас у аргов.
Хочу ухожу,хочу приду.
Самый бесхребетеный папуас у аргов.
аха-ха)
аха-ха)