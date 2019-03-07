Месси впервые после паузы вызван в сборную Аргентины

вчера, 19:08

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси вызван в расположение сборной Аргентины для участия в товарищеских матчах с командами Венесуэлы и Марокко.

Это первое появление Месси в сборной после ЧМ -2018, когда Лионель решил приостановить выступления за национальную команду.

Состав Аргентины выглядит следующим образом:

Вратари: Маркезин, Муссо, Андрада, Армани;

Защитники: Пеццелья, Меркадо, Фойт, Отаменди, Каннеманн, Акунья, Тальяфико, Монтиэль, Саравия, Лисандро Мартинес;

Полузащитники: Паредес, Родригес, Ло Чельсо, Лансини, Перейра, Ди Мария, Cарачо, Марконе, Бланко, Де Пауль;

Нападающие: Месси, Гонсало Мартинес, Дибала, Корреа, Лаутаро Мартинес, Бенедетто, Суарес.