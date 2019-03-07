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Месси впервые после паузы вызван в сборную Аргентины

вчера, 19:08

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси вызван в расположение сборной Аргентины для участия в товарищеских матчах с командами Венесуэлы и Марокко.

Это первое появление Месси в сборной после ЧМ-2018, когда Лионель решил приостановить выступления за национальную команду.

Состав Аргентины выглядит следующим образом:

Вратари: Маркезин, Муссо, Андрада, Армани;

Защитники: Пеццелья, Меркадо, Фойт, Отаменди, Каннеманн, Акунья, Тальяфико, Монтиэль, Саравия, Лисандро Мартинес;

Полузащитники: Паредес, Родригес, Ло Чельсо, Лансини, Перейра, Ди Мария, Cарачо, Марконе, Бланко, Де Пауль;

Нападающие: Месси, Гонсало Мартинес, Дибала, Корреа, Лаутаро Мартинес, Бенедетто, Суарес.

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Все комментарии
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
   52 / 1029
вчера в 22:19
    Apsny
    Apsny
       115 / 1029
    вчера в 20:43
    Ну и состав, хотя главное это командный дух.
    feris1
    feris1
       357 / 1029
    вчера в 20:36
    Гном решил вернуться в сборную как раз к товарнякам с дворовыми командами.
    Надо же набивать свою стату.
    An Jo
    An Jo
       806 / 1029
    вчера в 20:36
    наныл)))
    No problem
    No problem
       67 / 1029
    вчера в 20:28
    Плинтус.
    Хочу ухожу,хочу приду.
    Самый бесхребетеный папуас у аргов.
    Jum13
    Jum13
       46 / 1029
    вчера в 20:10
    Всё-таки поцеловал его ГТ в попку
    BARCDJIN
    BARCDJIN ответил League1
       146 / 1029
    вчера в 20:09
    Позор корольку товарнячков.
      авито
      авито
         952 / 1029
      вчера в 20:02
      Будем поддерживать Месси и его команду на Copa America
      Funny_Smailik
      Funny_Smailik
         273 / 1029
      вчера в 19:59
      Это говорит об уровне сборной, значит больше некому тащить :)
      Конунг Рагнар
      Конунг Рагнар
         234 / 1029
      вчера в 19:48
      Какой убогий состав. А с Паредасом в составе Аргентине тем более ничего не светит. Он уже сглазил ПСЖ, как и Витсель Боруссию
      Alex12357
      Alex12357
         449 / 1029
      вчера в 19:43
      Вы Меське памперсов закупите а то изойдётся.
      League1
      League1
         201 / 1029
      вчера в 19:37
      Позор корольку товарнячков.
      Шуnя771
      Шуnя771
         354 / 1029
      вчера в 19:22
      Посмотрим!
      dimagas1
      dimagas1
         313 / 1029
      вчера в 19:22
      И это зря,снова будет пальцы веером и играющего тренера из себя корчить.
      Волшебный Палец Перотти
      Волшебный Палец Перотти
         247 / 1029
      вчера в 19:13
      Месси вызван после менопаузы. Аха-ха)
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