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ПСЖ - МЮ: Мбаппе выйдет в стартовом составе хозяев

вчера, 22:10
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)1 : 3Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Стали известны стартовые составы ПСЖ и МЮ на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

ПСЖ: Буффон, Силва, Кимпембе, Керер, Маркиньос, Верратти, Мбаппе, Ди Мария, Алвес, Бернат, Дракслер.

МЮ: Де Хеа, Линделеф, Байи, Лукаку, Рэшфорд, Смоллинг, Перейра, Фред, Янг, Шоу, МакТоминэй.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого поединка.

В первой встрече парижане победили со счетом 2:0.

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Все комментарии
Sergey Z
Sergey Z
   273 / 981
вчера в 23:21
ПСЖ успеха!!!
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил dimagas1
   183 / 981
вчера в 22:45
Вчера Аякс удивил.Но у МЮ уж слишком много проблем в составе.
а кто то не верил в Аякс))) я всего лишь сомневался,хотя оставлял веру в успех,но явно не такой внушительный.
МЮ более домашняя команда в таких мегаматчах,хотя и дома часто лажает всяким Бёрнли и Сотонам. Короче мало им что светит,кроме фингала.
Obdulio Varela
Obdulio Varela
   473 / 981
вчера в 22:44
Удачи МЮ!
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   233 / 981
вчера в 22:43
Будет град голов
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   183 / 981
вчера в 22:43
неужто и тут Лукаку дублем нагадит?))))
Bayern Best
Bayern Best
   93 / 981
вчера в 22:39
МЮ без основных игроков. Думаю в этой паре все ясно.
dimagas1
dimagas1
   323 / 981
вчера в 22:36
Вчера Аякс удивил.Но у МЮ уж слишком много проблем в составе.
Dinamovets1927
Dinamovets1927
   395 / 981
вчера в 22:23
Мбаппе порвет МЮ,как Тузик тряпку!!
Red_team
Red_team
   83 / 981
вчера в 22:23
Состав у МЮ конечно ужас, летом - покупать и усиляться, усиляться и покупать. А в таком состоянии в ЛЧ нечего ловить
25процентный клоун
25процентный клоун
   2 / 981
вчера в 22:19
Слабоват состав МЮ,но удачи!
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