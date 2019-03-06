ПСЖ - МЮ: Мбаппе выйдет в стартовом составе хозяев

Стали известны стартовые составы ПСЖ и МЮ на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
ПСЖ: Буффон, Силва, Кимпембе, Керер, Маркиньос, Верратти, Мбаппе, Ди Мария, Алвес, Бернат, Дракслер.
МЮ: Де Хеа, Линделеф, Байи, Лукаку, Рэшфорд, Смоллинг, Перейра, Фред, Янг, Шоу, МакТоминэй.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого поединка.
В первой встрече парижане победили со счетом 2:0.
МЮ более домашняя команда в таких мегаматчах,хотя и дома часто лажает всяким Бёрнли и Сотонам. Короче мало им что светит,кроме фингала.
МЮ более домашняя команда в таких мегаматчах,хотя и дома часто лажает всяким Бёрнли и Сотонам. Короче мало им что светит,кроме фингала.