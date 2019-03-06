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«Спартак» взял 24 футболиста на матч с «Уралом»

вчера, 15:15
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак17:00 Не начался

«Спартак» отправился в Екатеринбург на ответный матч 1/4 финала Кубка России с «Уралом».

Тренерский штаб команды во главе с Олегом Кононовым взял на Урал 24 футболиста.

Вратари: Александр Максименко, Александр Селихов, Антон Шитов;

Защитники: Айртон, Сальваторе Боккетти, Илья Гапонов, Георгий Джикия, Дмитрий Комбаров, Павел Маслов, Николай Рассказов;

Полузащитники: Денис Глушаков, Максим Глушенков, Аяз Гулиев, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Лоренцо Мельгарехо, Александр Ташаев, Наиль Умяров, Софьян Ханни;

Нападающие: Зе Луиш, Луис Адриано, Педро Роша, Георгий Мелкадзе.

Защитник Илья Кутепов не сможет помочь команде из-за дисквалификации.

Напомним, что первая встреча завершилась вничью (1:1).

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Все комментарии
МКС
МКС ответил Король кубка Канделаки
   41 / 981
сегодня в 07:48
Кубок Канделаки лучший турнир в мире, а тарасовка единственный его обладатель.
Не только, там еще ваши брали кубок Первого канала

Доносы пишешь грамотно, а память короткая

некрасиво
11-и метровый
11-и метровый
   387 / 981
сегодня в 00:36
Для Урала свинарник не должен быть проблемой, это не Зенит.
Гавроша
Гавроша ответил EAGuar As
   23 / 981
вчера в 22:03
Удачи Спартаку .
Урал должен без проблем разобраться с середнячком на классе!
VV V
VV V
   260 / 981
вчера в 21:16
Федун мог взят и 44 футболиста, деньги-то позволяют....., но главное спартаконенавистник в строю.....
Король кубка Канделаки
Король кубка Канделаки ответил FILL3286
   226 / 981
вчера в 19:37
Кубок Канделаки лучший турнир в мире, а тарасовка единственный его обладатель.
МапС
МапС
   138 / 981
вчера в 18:46
Ебург надо брать. Пора уже обыгрывать середняков.
FILL3286
FILL3286 ответил ЦСКА Самый титулованный
   11 / 981
вчера в 18:45
Всей стране до сих пор стыдно за последнее 4-ое место в ЛЕ с антирекордом хрю хрюшек бу-га-га
По барабану нам всем на этот дворовый кубок,это для вас с бакланами топ турнир! хрю хрю хрю
Eddja
Eddja
   623 / 981
вчера в 18:45
Чтобы опять опозориться, можно было и немного сэкономить, хватило бы и 16-и.
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный ответил FILL3286
   106 / 981
вчера в 18:41
Всей стране до сих пор стыдно за последнее 4-ое место в ЛЕ с антирекордом хрю хрюшек бу-га-га
FILL3286
FILL3286 ответил ЦСКА Самый титулованный
   11 / 981
вчера в 18:32
Всей стране до сих пор стыдно за Семьлихова:)))
хахах(((
всей стране почему то стыдно за ВЕЧНЫЙ рекорд сухого43 и вечно последнюю конюшню!!! хрю
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный ответил FILL3286
   106 / 981
вчера в 18:22
Всей стране до сих пор стыдно за Семьлихова:)))
blitz
blitz
   341 / 981
вчера в 18:19
Удачи Уралу!
FILL3286
FILL3286 ответил ЦСКА Самый титулованный
   11 / 981
вчера в 18:10
Смешно слышать про домики, после семерочки Семьлихову.:))
За дыркофеевым43 следи,или стыдно до сих пор,что в "ОЧКО" два положили?
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный ответил AntiherO
   106 / 981
вчера в 18:02
У тебя вип есть? Серьезно? Соккер, такой соккер. бу-га-га
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный ответил AntiherO
   106 / 981
вчера в 17:59
Смешно слышать про домики, после семерочки Семьлихову.:))
Jum13
Jum13 ответил AntiherO
   42 / 981
вчера в 17:56
И как матч закончился? Ваш конифей 2 раза в очко поймал. И?
Не знаю чего и сколько ты туда поймал, а Акинфеев пропустил, как говорят в футболе, "в домик". Жаль, что свиньи далеки от футбола
Jum13
Jum13 ответил МКС
   42 / 981
вчера в 17:54
Ты был на ветке ЛЕ? А ну да вас и туда не пустили Вам дали в ЛЧ выиграть у Реала, которого в этом году только ленивый не обыгрывал Затем с позором вас отпльзенили Затем вы обыграли почтальенов, учителей и мелких лавочников в товарняках Ну и напоследок вас от арсеналии на родине бывших владельцев армейского клуба И ты еще чем то бахвалишься? Да ты смешон))))
Как же тебя трясёт )))
AntiherO
AntiherO ответил ЦСКА Самый титулованный
   359 / 981
вчера в 17:51
От кого там с центра поля Максименко за шиворот запустил? Ах да от Рыкова бу-га-га.
У тя випа нет? Серьено?) Соккер, такой соккер.
AntiherO
AntiherO ответил ЦСКА Самый титулованный
   359 / 981
вчера в 17:50
От кого там с центра поля Максименко за шиворот запустил? Ах да от Рыкова бу-га-га.
И как матч закончился? Ваш конифей 2 раза в очко поймал. И?
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный ответил AntiherO
   106 / 981
вчера в 17:45
От кого там с центра поля Максименко за шиворот запустил? Ах да от Рыкова бу-га-га.
AntiherO
AntiherO ответил ЦСКА Самый титулованный
   359 / 981
вчера в 17:43
Урал должен проходить безтрофейников из тарасовки.
От кого вы там в домик конифея поймали? От Аресенала?) Тульского? мда.
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный
   106 / 981
вчера в 17:42
Урал должен проходить безтрофейников из тарасовки.
AntiherO
AntiherO
   359 / 981
вчера в 17:40
Привет)
МКС
МКС ответил Jum13
   41 / 981
вчера в 17:05
Как ты на ветке ЛЕ? )))
Ты был на ветке ЛЕ?

А ну да вас и туда не пустили

Вам дали в ЛЧ выиграть у Реала, которого в этом году только ленивый не обыгрывал

Затем с позором вас отпльзенили

Затем вы обыграли почтальенов, учителей и мелких лавочников в товарняках

Ну и напоследок вас от арсеналии на родине бывших владельцев армейского клуба

И ты еще чем то бахвалишься?

Да ты смешон))))
Jum13
Jum13 ответил МКС
   42 / 981
вчера в 16:59
Болелы клубов вылетевших с позором из кубка Обсуждают предстоящую игру Спартака Не подавитесь желчью красавчики
Как ты на ветке ЛЕ? )))
cska plus
cska plus
   12 / 981
вчера в 16:45
Удачи Уралу!
EAGuar As
EAGuar As
   67 / 981
вчера в 16:41
Удачи Спартаку .
makkie
makkie ответил МКС
   22 / 981
вчера в 16:15
Болелы клубов вылетевших с позором из кубка Обсуждают предстоящую игру Спартака Не подавитесь желчью красавчики
Мнения вылетевших из КР никому не интересны, зато можно посмеяться с их комментариев :)
МКС
МКС
   41 / 981
вчера в 16:00
Болелы клубов вылетевших с позором из кубка

Обсуждают предстоящую игру Спартака

Не подавитесь желчью красавчики
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   329 / 981
вчера в 15:58
А КТО ТАМ В СПАРТАКЕ С ЗАСОСОМ ГЛУШАКОВА НА ШЕЕ ?
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