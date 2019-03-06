«Спартак» взял 24 футболиста на матч с «Уралом»

«Спартак» отправился в Екатеринбург на ответный матч 1/4 финала Кубка России с «Уралом».
Тренерский штаб команды во главе с Олегом Кононовым взял на Урал 24 футболиста.
Вратари: Александр Максименко, Александр Селихов, Антон Шитов;
Защитники: Айртон, Сальваторе Боккетти, Илья Гапонов, Георгий Джикия, Дмитрий Комбаров, Павел Маслов, Николай Рассказов;
Полузащитники: Денис Глушаков, Максим Глушенков, Аяз Гулиев, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Лоренцо Мельгарехо, Александр Ташаев, Наиль Умяров, Софьян Ханни;
Нападающие: Зе Луиш, Луис Адриано, Педро Роша, Георгий Мелкадзе.
Защитник Илья Кутепов не сможет помочь команде из-за дисквалификации.
Напомним, что первая встреча завершилась вничью (1:1).
Доносы пишешь грамотно, а память короткая
некрасиво
Доносы пишешь грамотно, а память короткая
некрасиво
всей стране почему то стыдно за ВЕЧНЫЙ рекорд сухого43 и вечно последнюю конюшню!!! хрю
всей стране почему то стыдно за ВЕЧНЫЙ рекорд сухого43 и вечно последнюю конюшню!!! хрю
А ну да вас и туда не пустили
Вам дали в ЛЧ выиграть у Реала, которого в этом году только ленивый не обыгрывал
Затем с позором вас отпльзенили
Затем вы обыграли почтальенов, учителей и мелких лавочников в товарняках
Ну и напоследок вас от арсеналии на родине бывших владельцев армейского клуба
И ты еще чем то бахвалишься?
Да ты смешон))))
А ну да вас и туда не пустили
Вам дали в ЛЧ выиграть у Реала, которого в этом году только ленивый не обыгрывал
Затем с позором вас отпльзенили
Затем вы обыграли почтальенов, учителей и мелких лавочников в товарняках
Ну и напоследок вас от арсеналии на родине бывших владельцев армейского клуба
И ты еще чем то бахвалишься?
Да ты смешон))))
Обсуждают предстоящую игру Спартака
Не подавитесь желчью красавчики
Обсуждают предстоящую игру Спартака
Не подавитесь желчью красавчики