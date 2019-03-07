«Урал» - «Спартак»: Глушаков в стартовом составе

Стали известны стартовые составы на ответный матч 1/4 финала Кубка России «Урал» - «Спартак». Первая встреча завершилась ничейным результатом 1:1.
«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Страндберг, Поляков, Димитров, Бикфалви, Бумаль, Егорычев, Эль-Кабир, Погребняк.
«Спартак»: Селихов, Боккетти, Джикия, Рассказов, Айртон, Глушаков, Гулиев, Мельгарехо, Мелкадзе, Зе Луиш, Луис Адриано.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
Посмотрим,что выйдет из этого решения....
Посмотрим,что выйдет из этого решения....
Вперед Спартак!
Вперед Спартак!
Как и весь спартак.
Как и весь спартак.
Удачи Спартаку сегодня!
Удачи Спартаку сегодня!