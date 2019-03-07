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«Урал» - «Спартак»: Глушаков в стартовом составе

вчера, 15:55
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)1 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Стали известны стартовые составы на ответный матч 1/4 финала Кубка России «Урал» - «Спартак». Первая встреча завершилась ничейным результатом 1:1.

«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Страндберг, Поляков, Димитров, Бикфалви, Бумаль, Егорычев, Эль-Кабир, Погребняк.

«Спартак»: Селихов, Боккетти, Джикия, Рассказов, Айртон, Глушаков, Гулиев, Мельгарехо, Мелкадзе, Зе Луиш, Луис Адриано.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.

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Все комментарии
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   230 / 1029
вчера в 18:33
Толку от него нет.
spartak kursk
spartak kursk
   167 / 1029
вчера в 17:32
Сверхнападающий смелый состав.....
Посмотрим,что выйдет из этого решения....
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   97 / 1029
вчера в 17:14
Дениска должен быть в ударе и продложить разваливать спартачок
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда ответил ЦСКА Самый титулованный
   2 / 1029
вчера в 17:08
Удачи Уралу! Нельзя пускать семинулевых в ЛЕ через кубок. Хватит позорить наш футбол.
1:18 4 0:7 9333 3:10 16, действительно, сколько можно!
Abverin
Abverin
   71 / 1029
вчера в 17:05
Состав как раз для опозориться пупсикам.
DDT
DDT ответил ЦСКА Самый титулованный
   368 / 1029
вчера в 16:59
Удачи Уралу! Нельзя пускать семинулевых в ЛЕ через кубок. Хватит позорить наш футбол.
с кем там в 1/4 финала конюшня играет, напомни?)
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный
   80 / 1029
вчера в 16:56
Удачи Уралу! Нельзя пускать семинулевых в ЛЕ через кубок. Хватит позорить наш футбол.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответил Djon_V
   83 / 1029
вчера в 16:56
Глушаков в составе на кубковую игру - плохая примета
ну..... ему потом баню парить)
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
   83 / 1029
вчера в 16:53
    Eddja
    Eddja ответил Djon_V
       443 / 1029
    вчера в 16:53
    Глушаков в составе на кубковую игру - плохая примета
    Да он особой роли не играет, плохая примета сам спартак.
    Djon_V
    Djon_V
       267 / 1029
    вчера в 16:45
    Глушаков в составе на кубковую игру - плохая примета
    mat73
    mat73
       210 / 1029
    вчера в 16:44
    Пипец Уралу)))
    makkie
    makkie
       29 / 1029
    вчера в 16:42
    Странно, без распасовщика играем - зато атака насыщена.
    Вперед Спартак!
    1-й парень
    1-й парень
       142 / 1029
    вчера в 16:42
    Еще не играли пупсики, а уже начинает быть стыдно.
    clop
    clop ответил Miaf
       359 / 1029
    вчера в 16:38
    Любопытный состав , вопрос только на какой позиции будет мельгарехо.
    Мельгарехо будет в коленно-локтевой позиции :))
    Как и весь спартак.
    Литейный 4
    Литейный 4
       1 / 1029
    вчера в 16:21
    Свиньи опять в 12 полевых игроков со своим судейкой? Гыгыгы
    Бамбихрюк
    Бамбихрюк
    вчера в 16:16
    Узнаем что значит глушак вместо зобы!
    Sebastian Eniston
    Sebastian Eniston
       37 / 1029
    вчера в 16:14
    Бикфалви забей свинью.)))
    LOpp
    LOpp
       9 / 1029
    вчера в 16:10
    Зобнину дали отдохнуть.
    Удачи Спартаку сегодня!
    Miaf
    Miaf
       11 / 1029
    вчера в 16:01
    Любопытный состав , вопрос только на какой позиции будет мельгарехо.
    ЦCКА навсегда
    ЦCКА навсегда
       2 / 1029
    вчера в 16:01
    Дениска должен слить пищевик, как сделал в прошлом кубке с Тосно!
    Denkuz
    Denkuz
       136 / 1029
    вчера в 16:00
    Урал в таком составе просто обязан обыгрывать пупсиков.
    Nafnafik
    Nafnafik
       84 / 1029
    вчера в 15:59
    Луиска с Луишкой в составе, будут зулусские посмехушки.
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