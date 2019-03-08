Анчелотти о победе МЮ: «Если бы я был тренером ПСЖ, то спрыгнул бы с моста»

Экс-наставник «Пари Сен-Жермен» Карло Анчелотти поделился мнением о вылете ПСЖ из Лиги чемпионов после домашнего поражения от «Манчестер Юнайтед» (1:3). В первом круге 1/8 финала парижане обыграли МЮ со счётом 2:0.

Это было невероятно. Неслыханно. Если бы я был на скамейке ПСЖ , то не знаю, что бы я сделал. Вероятно, нашёл бы ближайший мост и сбросился бы с него.