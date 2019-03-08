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Анчелотти о победе МЮ: «Если бы я был тренером ПСЖ, то спрыгнул бы с моста»

вчера, 05:23
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)1 : 3Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Экс-наставник «Пари Сен-Жермен» Карло Анчелотти поделился мнением о вылете ПСЖ из Лиги чемпионов после домашнего поражения от «Манчестер Юнайтед» (1:3). В первом круге 1/8 финала парижане обыграли МЮ со счётом 2:0.

Это было невероятно. Неслыханно. Если бы я был на скамейке ПСЖ, то не знаю, что бы я сделал. Вероятно, нашёл бы ближайший мост и сбросился бы с него.

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bublikyo
bublikyo ответил juvenale
   158 / 1052
вчера в 20:05
Моста рядом не было, наверное
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответил anfield1984
   463 / 1052
вчера в 18:44
Обид там и нет Анчелотти выиграл ЛЧ с Реалом Анчелотти видимо имел ввиду что с ПСЖ он прошел Валенсию в 1/8 ПСЖ скорее всего зря отпустила Анчелотти так как за это период ПСЖ Анчелотти уже сделал сильной командой Будет видно что у Тухеля получится в ПСЖ А стыд был еще в матче с Барселоной при Эмери там конечно судья помог но 6 мячей пропустить это полная безнадежность как у команды так у тренера
sir_Alex
sir_Alex
   154 / 1052
вчера в 16:18
Кто бы говорил! 😂
cska plus
cska plus
   16 / 1052
вчера в 15:59
У самого Карло было несколько шансов спрыгнуть с моста но почему то он не спрыгнул.
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар
   159 / 1052
вчера в 13:50
anyway
Сегодня 08:22
во время ушел из псж)
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Папа Карло разгромил бы МЮ
hata
hata
   629 / 1052
вчера в 13:48
Сказал неуважительно по отношению к коллеге. Нельзя так.
juvenale
juvenale
   72 / 1052
вчера в 13:26
после стамбула тоже можно было прыгать
4RT
4RT
   397 / 1052
вчера в 11:39
У тебя самого была куча причин и возможностей для этого. П.....бол!
anyway
anyway
   46 / 1052
вчера в 11:22
во время ушел из псж)
Felipe Rivera CVBP
Felipe Rivera CVBP
   74 / 1052
вчера в 11:04
Это типа как "про...ать Париж и умереть", что ли?)
ЮЗИК
ЮЗИК
   303 / 1052
вчера в 10:28
Топит коллегу, не хорошо так
FROBI
FROBI ответил ★oIITiMicT★
   724 / 1052
вчера в 10:27
Ему стоило это сделать после финала в Стамбуле, когда его Милан вёл после первого тайма 3-0, а в итоге Ливерпуль взял ЛЧ
Папа Карло же не местный, типа не мог найти, где в Стамбуле мосты )
★oIITiMicT★
★oIITiMicT★
   307 / 1052
вчера в 08:53
Ему стоило это сделать после финала в Стамбуле, когда его Милан вёл после первого тайма 3-0, а в итоге Ливерпуль взял ЛЧ
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар
   159 / 1052
вчера в 07:55
Папа Карло так позорно не проиграл бы
ДСА
ДСА
   162 / 1052
вчера в 07:03
Тухель: не дождетесь!
anfield1984
anfield1984 ответил Болот Сарбанов
   193 / 1052
вчера в 05:55
Если европеец не уточняет, то скорее со стыда. Да там и есть за что стыдиться.
Zenit_84
Zenit_84
   126 / 1052
вчера в 05:53
Суицидник
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
   235 / 1052
вчера в 05:48
Не уточнил от чего: позора и стыда, или обиды.
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