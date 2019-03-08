Сарри: «„Челси“ мог забить „Динамо“ и больше»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал домашнюю победу над киевским «Динамо» (3:0) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

Это отличный результат. Мы не пропустили гол на своём поле, что в двухраундовом противостоянии в рамках плей-офф очень важно. Тем не менее, мы могли забить больше, особенно в первом тайме.

Нам следует быть осторожными. Если мы хотим пройти дальше, в ответной игре нам необходимо продемонстрировать максимальную концентрацию. Пропущенный гол может много изменить. Поэтому нам необходимо должным образом настроиться на вторую игру.

Педро сыграл очень хорошо, в том числе и в обороне. Он упустил несколько голевых шансов, но в целом провёл отличный матч.