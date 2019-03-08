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Сарри: «„Челси“ мог забить „Динамо“ и больше»

вчера, 03:41
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)3 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Киев)ДинамоМатч завершен

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал домашнюю победу над киевским «Динамо» (3:0) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

Это отличный результат. Мы не пропустили гол на своём поле, что в двухраундовом противостоянии в рамках плей-офф очень важно. Тем не менее, мы могли забить больше, особенно в первом тайме. 

Нам следует быть осторожными. Если мы хотим пройти дальше, в ответной игре нам необходимо продемонстрировать максимальную концентрацию. Пропущенный гол может много изменить. Поэтому нам необходимо должным образом настроиться на вторую игру.

Педро сыграл очень хорошо, в том числе и в обороне. Он упустил несколько голевых шансов, но в целом провёл отличный матч.

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Все комментарии
1-й парень
1-й парень
   83 / 1052
вчера в 15:35
Челси с победой!
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
   48 / 1052
вчера в 14:49
Пожалели убогих.
Bayern Best
Bayern Best
   124 / 1052
вчера в 12:56
Да и так унизили Киевлян.
10 seconds to stars
10 seconds to stars ответил удав
   291 / 1052
вчера в 11:52
нынешнее динамо три мяча не отыграет,можешь быть спокоен Сарри.
нет у нас менталитета победителей. Украинские клубы вообще никогда не проходили дальше(если не изменяет память) после поражения в первом матче с разницей 2, а уж тем более 3 мяча. Одна из самых безволевых наций в Европе, как не печально.
удав
удав
   346 / 1052
вчера в 08:04
нынешнее динамо три мяча не отыграет,можешь быть спокоен Сарри.
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