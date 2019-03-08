Спаллетти: «„Интер“ играл с характером, это был отличный матч»

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти подвёл итоги первого выездного матча с «Айнтрахтом» (0:0) в 1/8 финала Лиги Европы. На 22-й минуте «нерадзурри» могли повести в счёте, но хавбек гостей Марцело Брозович не реализовал пенальти.

«Интер» играл с авторитетом и характером, особенно на старте встречи – в самый непростой её период. Мы должны уделить больше внимания игре, нежели результату, потому что в двухматчевых противостояниях результат имеет значение только после того, как сыграны оба поединка.

Я считаю, что Брозович может бить пенальти, так же как Иван Перишич и Маттео Политано. Эти игроки очень хорошо бьют с точки, но, безусловно, ошибиться может каждый. Брозович захотел пробить, и для меня это нормально.

В первом тайме мы принимали верные решения после того, как мяч оказывался у нас, но после перерыва мы позволили сопернику навалиться на нас, колебались при принятии решений и были слишком робкими. Мы просто катали мяч по кругу без особого продвижения вперёд и проигрывали слишком много единоборств.

Некоторые игроки в определённых ситуациях могли сделать больше, но в целом это был отличный матч.