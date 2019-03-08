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Спаллетти: «„Интер“ играл с характером, это был отличный матч»

вчера, 03:58
АйнтрахтЛоготип футбольный клуб Айнтрахт (Франкфурт)0 : 0Логотип футбольный клуб Интернационале (Милан)ИнтернационалеМатч завершен

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти подвёл итоги первого выездного матча с «Айнтрахтом» (0:0) в 1/8 финала Лиги Европы. На 22-й минуте «нерадзурри» могли повести в счёте, но хавбек гостей Марцело Брозович не реализовал пенальти.

«Интер» играл с авторитетом и характером, особенно на старте встречи – в самый непростой её период. Мы должны уделить больше внимания игре, нежели результату, потому что в двухматчевых противостояниях результат имеет значение только после того, как сыграны оба поединка.

Я считаю, что Брозович может бить пенальти, так же как Иван Перишич и Маттео Политано. Эти игроки очень хорошо бьют с точки, но, безусловно, ошибиться может каждый. Брозович захотел пробить, и для меня это нормально.

В первом тайме мы принимали верные решения после того, как мяч оказывался у нас, но после перерыва мы позволили сопернику навалиться на нас, колебались при принятии решений и были слишком робкими. Мы просто катали мяч по кругу без особого продвижения вперёд и проигрывали слишком много единоборств.

Некоторые игроки в определённых ситуациях могли сделать больше, но в целом это был отличный матч.

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Все комментарии
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов
   279 / 1052
вчера в 15:00
Как по мне Интеру повезло, что они не проиграли.
Bayern Best
Bayern Best
   124 / 1052
вчера в 11:55
Привет Брозовичу!
Bjuik
Bjuik
   123 / 1052
вчера в 11:27
О чем это он?
galem72
galem72
   221 / 1052
вчера в 10:34
"...интер играл с характером, это был отличный матч..."

- атаки: 86 - 58;
- опасные атаки: 54 - 35;
- удары по воротам: 16 - 9;
- удары в створ: 7 - 4;
- угловые: 4 - 2;
- владение: 58% - 42%;

В чём характер и где отличный матч для интера? ))
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