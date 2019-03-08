Хацкевич: «Во втором тайме „Динамо“ показало европейский футбол»

Наставник киевского «Динамо» Александр Хацкевич прокомментировал выездное поражение от «Челси» (0:3) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

В простых ситуациях ошибались, и волнение никуда не девалось. Не только мы за центр не выходили, «Тоттенхэм» тоже не выходил за центр поля.

В первом тайме мы хотели прессинговать и выше встречать, держать соперника подальше от своих ворот. Во втором тайме игра показала, что два мяча – это исполнение футболистов «Челси».

Конечно, мы понимали, что рискуем. Может, третий гол был лишним. Во втором тайме наша команда показала тот футбол, в который играют в Европе. Такой футбол нужно и дальше показывать. У нас ещё игра в Киеве, и три мяча сложно отыграть, но мы будем бороться до конца.