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Хацкевич: «Во втором тайме „Динамо“ показало европейский футбол»

вчера, 04:15
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)3 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Киев)ДинамоМатч завершен

Наставник киевского «Динамо» Александр Хацкевич прокомментировал выездное поражение от «Челси» (0:3) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

В простых ситуациях ошибались, и волнение никуда не девалось. Не только мы за центр не выходили, «Тоттенхэм» тоже не выходил за центр поля. 

В первом тайме мы хотели прессинговать и выше встречать, держать соперника подальше от своих ворот. Во втором тайме игра показала, что два мяча – это исполнение футболистов «Челси». 

Конечно, мы понимали, что рискуем. Может, третий гол был лишним. Во втором тайме наша команда показала тот футбол, в который играют в Европе. Такой футбол нужно и дальше показывать. У нас ещё игра в Киеве, и три мяча сложно отыграть, но мы будем бороться до конца.

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Все комментарии
10 seconds to stars
10 seconds to stars ответил Incredulous
   291 / 1052
вчера в 11:55
За весь матч не одного удара в створ ворот - это европейский футбол? Водитель автобуса перегрелся, что ли? Вас возил полурезервный состав Челси, ещё и так, нехотя, играя спустя рукава. Пора учится не боятся больших команд, и уметь навязывать им свой футбол, как это делало Динамо в конце 90-х, или Шахтёр в конце 00-х, вот тогда будет результат.
Что ты хочешь от динамовской молодёжки, где 10 игроков основы в этом матче, были украинские пацаны. В команде есть 5-6 игроков, которые будут сильнее тех, кто вчера вышел на поле. Так что у ДК тоже состав был не самый основной.
pavkur
pavkur
   135 / 1052
вчера в 11:25
Что он имел ввиду под европейским футболом?
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Incredulous
   32 / 1052
вчера в 10:25
Он имел в виду, что Киев уже одной ногой В Европе. Главное теперь штаны не порвать
311
311
   54 / 1052
вчера в 08:09
Хацкевич: «Шансы в противостоянии с „Челси“ равны»)
Incredulous
Incredulous
   182 / 1052
вчера в 07:42
За весь матч не одного удара в створ ворот - это европейский футбол? Водитель автобуса перегрелся, что ли? Вас возил полурезервный состав Челси, ещё и так, нехотя, играя спустя рукава. Пора учится не боятся больших команд, и уметь навязывать им свой футбол, как это делало Динамо в конце 90-х, или Шахтёр в конце 00-х, вот тогда будет результат.
cska plus
cska plus
   16 / 1052
вчера в 05:05
Главное счёт европейский.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   202 / 1052
вчера в 04:49
Что у хохлов так это слово прёт европейское всё у них.
То есть динамо киев показала футбол который играют в Европе, к примеру в чемпионате Лихтенштейна, так получается, а что тоже Европа.
Хохлы одним словом. Гейевропа
ДСА
ДСА
   162 / 1052
вчера в 04:31
Тут всё безнадежно.
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