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Анчелотти: «Несмотря на счёт, мы должны быть начеку с „Зальцбургом“»

вчера, 06:20
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Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти прокомментировал домашнюю победу над «Зальцбургом» (3:0) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

Это хороший результат, но впереди ещё 90 минут футбола, и мы не можем проводить какие-то расчёты. Что-то у нас получалось хорошо, что-то не очень, над чем мы и должны будем поработать.

Мы позволили сопернику провести несколько опасных контратак, которых при счёту 3:0 можно было бы и избежать. Когда мы хорошо играем в обороне, то можем быть неприступными, но мы становимся чересчур порывистыми и стараемся больше играть в атаку.

«Зальцбург» доказал, что у них хватает темпа и выносливости, так что мы должны быть начеку. В ответном круге нам нужно забить хотя бы один гол, иначе мы рискуем.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   16 / 1052
вчера в 15:48
Всякое может быть это футбол.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
   235 / 1052
вчера в 10:28
Все теперь долго будут помнить матчи: Реал - Аякс и ПСЖ - МЮ.
КЭТиК
КЭТиК
   247 / 1052
вчера в 07:05
Тут сюрпризов уже быть не должно.
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