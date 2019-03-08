Анчелотти: «Несмотря на счёт, мы должны быть начеку с „Зальцбургом“»

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти прокомментировал домашнюю победу над «Зальцбургом» (3:0) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

Это хороший результат, но впереди ещё 90 минут футбола, и мы не можем проводить какие-то расчёты. Что-то у нас получалось хорошо, что-то не очень, над чем мы и должны будем поработать.

Мы позволили сопернику провести несколько опасных контратак, которых при счёту 3:0 можно было бы и избежать. Когда мы хорошо играем в обороне, то можем быть неприступными, но мы становимся чересчур порывистыми и стараемся больше играть в атаку.

«Зальцбург» доказал, что у них хватает темпа и выносливости, так что мы должны быть начеку. В ответном круге нам нужно забить хотя бы один гол, иначе мы рискуем.