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Ковач: «Жду от Хуммельса, Боатенга и Мюллера дерзкой игры после слов Лёва»

вчера, 07:59
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)-:-Логотип футбольный клуб ВольфсбургВольфсбург17:30 Не начался

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач прокомментировал заявление наставника сборной Германии Йоахима Лёва о том, что три игрока мюнхенцев Матс ХуммельсДжером Боатенг и Томас Мюллер больше не будут вызываться в национальную команду страны.

Знаю, что мои игроки расстроены, особенно тем, как прозвучало это заявление. Говорить игрокам, которым по 29-30 лет, что они уже прошлое, неправильно.

В ближайшие недели я буду ожидать от них дерзкой реакции на поле и доказательства, что они по-прежнему являются одним из лучших.

Парни абсолютно сосредоточены, и я убеждён в том, что они дадут ответ своей игрой.

Завтра «Бавария» в рамках 25-го тура Бундеслиги принимает «Вольфсбург».

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   16 / 1052
вчера в 15:40
Когда то же надо новую сборную строить.
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов
   279 / 1052
вчера в 14:01
Считаю, что для сборной возраст вообще не помеха, можно и в 37 быть полезнее 20-ти летних, это ведь не клуб, который подписывает игрока, платит ему зп, на страховки и тому подобное ещё тратится. В сборной имеет значение только текущая форма игрока и его мастерство.
weinmar
weinmar
   577 / 1052
вчера в 12:56
Ты только дай им достаточно игрового времени!
galem72
galem72
   221 / 1052
вчера в 11:53
Хуммельс и Мюллер вполне показали свою "дерзость" с корейцами на ЧМ. Они всё доказали ещё тогда Лёву. Так что не понятно, о каком "рывке" говорит Ковач.
Bayern Best
Bayern Best ответил Василий 50
   124 / 1052
вчера в 10:38
Дерзко играть они не станут...
И почему ты так думаешь?
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   324 / 1052
вчера в 09:40
Мюллер и Боатенг уже который год не показывают содержательной игры? С чего бы им заиграть?
КЭТиК
КЭТиК
   247 / 1052
вчера в 09:27
Теперь есть что доказывать.
Василий 50
Василий 50
   258 / 1052
вчера в 09:15
Дерзко играть они не станут...
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