Ковач: «Жду от Хуммельса, Боатенга и Мюллера дерзкой игры после слов Лёва»

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач прокомментировал заявление наставника сборной Германии Йоахима Лёва о том, что три игрока мюнхенцев Матс Хуммельс, Джером Боатенг и Томас Мюллер больше не будут вызываться в национальную команду страны.

Знаю, что мои игроки расстроены, особенно тем, как прозвучало это заявление. Говорить игрокам, которым по 29-30 лет, что они уже прошлое, неправильно.

В ближайшие недели я буду ожидать от них дерзкой реакции на поле и доказательства, что они по-прежнему являются одним из лучших.

Парни абсолютно сосредоточены, и я убеждён в том, что они дадут ответ своей игрой.