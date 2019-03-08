«Реал» собирается заплатить 350 млн евро за Неймара

Президент «Реала» Флорентино Перес готов пойти ва-банк и заплатить ПСЖ 350 млн евро грядущим летом за нападающего Неймара.
Перес сильно расстроен вылетом «Реала» из Лиги чемпионов и Кубка Испании, а также практически безнадежным положением команды в чемпионате страны, поэтому намерен действовать решительно.
Планируется, что с Неймаром будет заключен пятилетний контракт, по условиям которого он будет зарабатывать 45 млн евро в год (в ПСЖ бразилец получает 36 млн). Это сделает форварда самым высокооплачиваемым футболистом в мире.
Перес считает, что футболист не откажется от такого предложения, равно как и французский клуб, который, несмотря на все свои финансы, должен согласиться на данную сумму, разом решив проблему с надоевшим Парижу финансовым fair play.
А тут один клоун, да еще стеклянный...
А тут один клоун, да еще стеклянный...
А уж тем более за такие космические бабки.
А уж тем более за такие космические бабки.
Деньги не обеспечены "продуктом"!
Деньги не обеспечены "продуктом"!
350 млн на ветер.
Реалка то это не ПСЖ, тут деньги не бесконечные.
В составе 80% основных игроков за 30.
Купить Реймара за 350 Лямов не оставит денег на усиление других позиции.
350 млн на ветер.
Реалка то это не ПСЖ, тут деньги не бесконечные.
В составе 80% основных игроков за 30.
Купить Реймара за 350 Лямов не оставит денег на усиление других позиции.
Все это нужно было летом делать как узнали, что Роналду и Зидан уйдут. Но Неймар точно не тот игрок на которого надо столько тратить и надежды возлагать
Все это нужно было летом делать как узнали, что Роналду и Зидан уйдут. Но Неймар точно не тот игрок на которого надо столько тратить и надежды возлагать
Вот над Пересом угарали бы
Вот над Пересом угарали бы