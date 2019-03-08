«Реал» собирается заплатить 350 млн евро за Неймара

вчера, 20:11

Президент «Реала» Флорентино Перес готов пойти ва-банк и заплатить ПСЖ 350 млн евро грядущим летом за нападающего Неймара.

Перес сильно расстроен вылетом «Реала» из Лиги чемпионов и Кубка Испании, а также практически безнадежным положением команды в чемпионате страны, поэтому намерен действовать решительно.

Планируется, что с Неймаром будет заключен пятилетний контракт, по условиям которого он будет зарабатывать 45 млн евро в год (в ПСЖ бразилец получает 36 млн). Это сделает форварда самым высокооплачиваемым футболистом в мире.

Перес считает, что футболист не откажется от такого предложения, равно как и французский клуб, который, несмотря на все свои финансы, должен согласиться на данную сумму, разом решив проблему с надоевшим Парижу финансовым fair play.