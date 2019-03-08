ГлавнаяНовости

«Реал» собирается заплатить 350 млн евро за Неймара

вчера, 20:11

Президент «Реала» Флорентино Перес готов пойти ва-банк и заплатить ПСЖ 350 млн евро грядущим летом за нападающего Неймара.

Перес сильно расстроен вылетом «Реала» из Лиги чемпионов и Кубка Испании, а также практически безнадежным положением команды в чемпионате страны, поэтому намерен действовать решительно.

Планируется, что с Неймаром будет заключен пятилетний контракт, по условиям которого он будет зарабатывать 45 млн евро в год (в ПСЖ бразилец получает 36 млн). Это сделает форварда самым высокооплачиваемым футболистом в мире.

Перес считает, что футболист не откажется от такого предложения, равно как и французский клуб, который, несмотря на все свои финансы, должен согласиться на данную сумму, разом решив проблему с надоевшим Парижу финансовым fair play.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
СлухиЛосано, которым интересуется МЮ, хочет покинуть ПСВ
Вчера, 23:45 Комментарии0
Слухи«Бавария» заинтересована в услугах Николя Пепе
Вчера, 21:13 Комментарии3
СлухиТрансферная цель «Барселоны» может перейти в «Лейпциг» или «Сент-Этьен»
Вчера, 20:52 Комментарии1
Рибери получил предложение из Австралии
Вчера, 20:42 Комментарии6
СлухиСарабия отказал «Челси»
Вчера, 20:02 Комментарии9
СлухиОблак может продолжить карьеру в ПСЖ
Вчера, 19:04 Комментарии12
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Томас Сойер
Томас Сойер
   957 / 1052
сегодня в 05:52
Распиаренный футболист..он столько денег не стоит. Тогда лучше Мбапе купить, более перспективного игрока.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   39 / 1052
сегодня в 04:06
Финансовый фейр-плей Реалу не грозит? За 350 лямов можно команду среднего уровня создать.
А тут один клоун, да еще стеклянный...
bayern-cobra
bayern-cobra ответил Шишанутый
   353 / 1052
сегодня в 04:01
Ты мечтай Матрасы снова нагнут португалку теперь боком
bayern-cobra
bayern-cobra
   353 / 1052
сегодня в 03:58
Если за футболиста столько платит перес, тогда сколько он платит чакыру или кашшаи
feris1
feris1
   362 / 1052
сегодня в 03:49
Честно говоря и даром не нужен этот петух.
А уж тем более за такие космические бабки.
Ron09
Ron09
   341 / 1052
сегодня в 03:40
продажа Бейла Бензема Марсело принесут не менее 200 лямов плюс давно не было дорогих трансферов а оставшийся 150 потянут спокойно
Шуnя771
Шуnя771
   356 / 1052
сегодня в 03:13
Мир сходит с ума...

Деньги не обеспечены "продуктом"!
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   64 / 1052
сегодня в 01:40
Лично я буду очень рад))
350 млн на ветер.
Реалка то это не ПСЖ, тут деньги не бесконечные.
В составе 80% основных игроков за 30.
Купить Реймара за 350 Лямов не оставит денег на усиление других позиции.
амурец
амурец
   257 / 1052
сегодня в 00:28
Да ну ерунда, Неймар во первых уже не тот, да и не вытянет он Реал в одиночку, за 350млн, можно конкретно команду перестроить, да и не стоит Неймар таких денег
Colchoneros
Colchoneros ответил Шишанутый
   22 / 1052
сегодня в 00:25
Если гол пропустят то все конец. Поэтому важно забить первый гол как можно раньше. Тогда будут более спокойно играть с оглядкой на защиту при счете 1-0 и если таким останется до 80 минуты то уже навал организовать. А может и так второй забить получится. Рон должен затащить! И судейство тоже важно чтобы не жалел костоломов и на крточки посадил. Если судья игнорировать будет их фолы то потопит Юве.
Ну Шишани!😉
15511551
15511551 ответил Jeck Denielse
   249 / 1052
сегодня в 00:15
Я не знаю каким образом может окупиться футболист которому платят 1 млн евро в неделю......
который, когда самые ответственные матчи в лиге чемпионов, травмирован
sash71
sash71
   634 / 1052
сегодня в 00:14
Перес решил пошутить на 8 марта )))
Ruslik1982
Ruslik1982
   112 / 1052
сегодня в 00:11
соссер тормоз
Ruslik1982
Ruslik1982
   112 / 1052
сегодня в 00:11
да это утка, какие 350 млн, если он то на бровке валяется, то на карнавале, никто за Неймара и 100 не даст. за Тадича 28 млн, а за этого хрустального симулянта 350.
Ruslik1982
Ruslik1982
   112 / 1052
сегодня в 00:10
да это утка, какие 350 млн, если он то на бровке валяется, то на карнавале, никто за Неймара и 100 не даст. за Тадича 28 млн, а за этого хрустального симулянта 350.
Ruslik1982
Ruslik1982
   112 / 1052
сегодня в 00:03
да это утка, какие 350 млн, если он то на бровке валяется, то на карнавале, никто за Неймара и 100 не даст. за Тадича 28 млн, а за этого хрустального симулянта 350.
Ruslik1982
Ruslik1982
   112 / 1052
сегодня в 00:02
да это утка, какие 350 млн, если он то на бровке валяется, то на карнавале, никто за Неймара и 100 не даст. за Тадича 28 млн, а за этого хрустального симулянта 350.
Ruslik1982
Ruslik1982
   112 / 1052
сегодня в 00:01
да это утка, какие 350 млн, если он то на бровке валяется, то на карнавале, никто за Неймара и 100 не даст. за Тадича 28 млн, а за этого хрустального симулянта 350.
Морозовский
Морозовский
   9 / 1052
вчера в 23:47
Моё мнение:мнение Вячеслава Остапенко верное.
MRHM-1988
MRHM-1988
вчера в 23:43
Зачем Реалу нужен этот Ambulinho ? 😂
Шишанутый
Шишанутый ответил 95-shishani-95
   35 / 1052
вчера в 23:40
У Ювентуса очень слабая полузащита. Не стоит забывать об этом
Если гол пропустят то все конец. Поэтому важно забить первый гол как можно раньше. Тогда будут более спокойно играть с оглядкой на защиту при счете 1-0 и если таким останется до 80 минуты то уже навал организовать. А может и так второй забить получится. Рон должен затащить! И судейство тоже важно чтобы не жалел костоломов и на крточки посадил. Если судья игнорировать будет их фолы то потопит Юве.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответил Шишанутый
   91 / 1052
вчера в 23:34
Должны пройти. В Турине Юве их прижмет с первых минут и забьет быстрый гол. Атлетико это костоломы, будут играть грубо и удаленее у них в составе это лишь вопрос времени. В десетером их силы не хватит и Юве дожмет. Думаю даже в основное время успеют 3-0 выйграть.
У Ювентуса очень слабая полузащита. Не стоит забывать об этом
Mixacka
Mixacka ответил Шишанутый
   516 / 1052
вчера в 23:33
Должны пройти. В Турине Юве их прижмет с первых минут и забьет быстрый гол. Атлетико это костоломы, будут играть грубо и удаленее у них в составе это лишь вопрос времени. В десетером их силы не хватит и Юве дожмет. Думаю даже в основное время успеют 3-0 выйграть.
Другого я ответа не ожидал )))
Шишанутый
Шишанутый ответил Mixacka
   35 / 1052
вчера в 23:29
Юве пройдёт Атлетико ? )))
Должны пройти. В Турине Юве их прижмет с первых минут и забьет быстрый гол. Атлетико это костоломы, будут играть грубо и удаленее у них в составе это лишь вопрос времени. В десетером их силы не хватит и Юве дожмет. Думаю даже в основное время успеют 3-0 выйграть.
lobsterdam
lobsterdam
   109 / 1052
вчера в 23:24
вряд ли возможно серьезно обсуждать подобную информацию....если у кого-то есть деньги на бутылку, то почему не пропить?
vale46
vale46
   681 / 1052
вчера в 23:23
350 миллионов Шишанутых можно купить,не то что 5 Пёнтеков!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   10 / 1052
вчера в 23:21
Я не знаю каким образом может окупиться футболист которому платят 1 млн евро в неделю......
Игорь Погорелов
Игорь Погорелов
   171 / 1052
вчера в 23:19
что бы быть в тени венисиуса)))
ФанГалактикоса
ФанГалактикоса
   127 / 1052
вчера в 23:18
Неужели надо было с позором слить все за неделю второсортным клубам, чтобы руководство психануло и начало думать над новым тренером и покупками...?:D

Все это нужно было летом делать как узнали, что Роналду и Зидан уйдут. Но Неймар точно не тот игрок на которого надо столько тратить и надежды возлагать
95-shishani-95
95-shishani-95
   91 / 1052
вчера в 23:15
Прикиньте, Переса выкинуть, вернуть Зидана и Роналду, и последний начинает забивать как раньше!
Вот над Пересом угарали бы
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100