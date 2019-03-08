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Сарабия отказал «Челси»

вчера, 20:02

Полузащитник «Севильи» Пабло Сарабия отказался от перехода в «Челси». В январе лондонцы пытались подписать Сарабию, однако игрок не захотел перебираться в Англию.

Напомним, что Сарабия выступает за «Севилью» с 2016 года.

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Все комментарии
Медив
Медив ответил Москва за Зенит
   163 / 1052
вчера в 23:24
аналог Иско,который в Малаге был,только более наглый
Я уже глянул. 26 лет - 0 матчей за сборную. Он аналог дерева, а не Иско
Медив
Медив ответил Bavaria_M
   163 / 1052
вчера в 23:23
ты хотел сказать как у челси с зулусом да? ох уж эти двуличные пенсы
Баварка может пойти попотрошить своих немекцих соседей, а не Челси. С тактикой Баварии, немецкий чемпионат скоро будет выставлять столько же клубов в евврокубках, сколько и Россия
Москва за Зенит
Москва за Зенит ответил Медив
   323 / 1052
вчера в 23:19
Угу, и дно по меркам чемпионата Голландии... А без шуток, если его до сих пор не купили испанские гранды, которые выметают под чистую все, что более менее умеет пинать мяч в их чемпе - значит игрок и правда редких талантов.
аналог Иско,который в Малаге был,только более наглый
Медив
Медив ответил Москва за Зенит
   163 / 1052
вчера в 23:17
вобще это топарь по меркам апл
Угу, и дно по меркам чемпионата Голландии...
А без шуток, если его до сих пор не купили испанские гранды, которые выметают под чистую все, что более менее умеет пинать мяч в их чемпе - значит игрок и правда редких талантов.
Москва за Зенит
Москва за Зенит ответил Медив
   323 / 1052
вчера в 23:05
Кто это вообще? Челси всю зиму вел молодого макаронника, пока у Кальяри, как и в большинстве итальянских клубов, жадность не превысила здравый смысл
вобще это топарь по меркам апл
Bavaria_M
Bavaria_M ответил Медив
   700 / 1052
вчера в 21:39
Кто это вообще? Челси всю зиму вел молодого макаронника, пока у Кальяри, как и в большинстве итальянских клубов, жадность не превысила здравый смысл
ты хотел сказать как у челси с зулусом да?
ох уж эти двуличные пенсы
КЭТиК
КЭТиК
   247 / 1052
вчера в 20:32
Хочет играть, а не сидеть на лавке.
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
   311 / 1052
вчера в 20:19
Серб что ли?
Медив
Медив
   163 / 1052
вчера в 20:13
Кто это вообще? Челси всю зиму вел молодого макаронника, пока у Кальяри, как и в большинстве итальянских клубов, жадность не превысила здравый смысл
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