Сарабия отказал «Челси»

Полузащитник «Севильи» Пабло Сарабия отказался от перехода в «Челси». В январе лондонцы пытались подписать Сарабию, однако игрок не захотел перебираться в Англию.
Напомним, что Сарабия выступает за «Севилью» с 2016 года.
Полузащитник «Севильи» Пабло Сарабия отказался от перехода в «Челси». В январе лондонцы пытались подписать Сарабию, однако игрок не захотел перебираться в Англию.
Напомним, что Сарабия выступает за «Севилью» с 2016 года.
А без шуток, если его до сих пор не купили испанские гранды, которые выметают под чистую все, что более менее умеет пинать мяч в их чемпе - значит игрок и правда редких талантов.
А без шуток, если его до сих пор не купили испанские гранды, которые выметают под чистую все, что более менее умеет пинать мяч в их чемпе - значит игрок и правда редких талантов.
ох уж эти двуличные пенсы
ох уж эти двуличные пенсы