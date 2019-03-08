Сарабия отказал «Челси»

вчера, 20:02

Полузащитник «Севильи» Пабло Сарабия отказался от перехода в «Челси». В январе лондонцы пытались подписать Сарабию, однако игрок не захотел перебираться в Англию.

Напомним, что Сарабия выступает за «Севилью» с 2016 года.