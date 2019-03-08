«Милан» отклонил три предложения по Романьоли

Согласно информации источника, три топ-клуба Европы обратились к «Милану» по защитнику Алессио Романьоли, однако на все предложения последовал отказ.
На капитана «россонери» претендовали «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус», но руководство «Милана» желает сохранить игрока.
Впрочем, многое зависит от итогов сезона. Если подопечные Дженнаро Гаттузо не выйдут в Лигу чемпионов, ряд игроков может покинуть команду.
а в 2006 ювентус за что в серию в отправили а?
правильно,за кабинетные победы,если там щас покапаться можно и щас ювентус в серию С отправлять смело((((
а в 2006 ювентус за что в серию в отправили а?
правильно,за кабинетные победы,если там щас покапаться можно и щас ювентус в серию С отправлять смело((((