«Милан» отклонил три предложения по Романьоли

вчера, 14:29

Согласно информации источника, три топ-клуба Европы обратились к «Милану» по защитнику Алессио Романьоли, однако на все предложения последовал отказ.

На капитана «россонери» претендовали «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус», но руководство «Милана» желает сохранить игрока.

Впрочем, многое зависит от итогов сезона. Если подопечные Дженнаро Гаттузо не выйдут в Лигу чемпионов, ряд игроков может покинуть команду.