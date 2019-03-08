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«Милан» отклонил три предложения по Романьоли

вчера, 14:29

Согласно информации источника, три топ-клуба Европы обратились к «Милану» по защитнику Алессио Романьоли, однако на все предложения последовал отказ.

На капитана «россонери» претендовали «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус», но руководство «Милана» желает сохранить игрока.

Впрочем, многое зависит от итогов сезона. Если подопечные Дженнаро Гаттузо не выйдут в Лигу чемпионов, ряд игроков может покинуть команду.

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Все комментарии
juvenale
juvenale ответил FILL3286
   72 / 1052
вчера в 20:20
ахахахах а в 2006 ювентус за что в серию в отправили а? правильно,за кабинетные победы,если там щас покапаться можно и щас ювентус в серию С отправлять смело((((
    FILL3286
    FILL3286 ответил juvenale
       29 / 1052
    вчера в 19:57
    все мечтают играть в туринском гранде,а не в китайском середняке...сделают предложение, побежит как миленький
    ахахахах
    а в 2006 ювентус за что в серию в отправили а?
    правильно,за кабинетные победы,если там щас покапаться можно и щас ювентус в серию С отправлять смело((((
    juvenale
    juvenale ответил FILL3286
       72 / 1052
    вчера в 19:27
    когда это кабинетный ювентус грандом стал? и где? в серии в?? ахахха
      Ozabot
      Ozabot
         528 / 1052
      вчера в 18:49
      Из всех игроков Романьоли надо продавать в последнюю очередь. Во-первых, капитан команды, во-вторых, молод, трудолюбив и дисциплинирован, а в-третьих, он один из тех, на ком держится мощная оборона команды. Без него все может рассыпаться.
      FILL3286
      FILL3286 ответил juvenale
         29 / 1052
      вчера в 18:38
      все мечтают играть в туринском гранде,а не в китайском середняке...сделают предложение, побежит как миленький
      когда это кабинетный ювентус грандом стал? и где? в серии в?? ахахха
      Valeriy Lutsak
      Valeriy Lutsak ответил juvenale
         295 / 1052
      вчера в 16:05
      Ещё как! Стартонет как Болт на 100 метровке!! Еще и просится будет!
      juvenale
      juvenale ответил FILL3286
         72 / 1052
      вчера в 15:49
      Не куда он не уйдет,тем более в вентус!!
      все мечтают играть в туринском гранде,а не в китайском середняке...сделают предложение, побежит как миленький
      Bjuik
      Bjuik ответил FILL3286
         123 / 1052
      вчера в 15:39
      Не куда он не уйдет,тем более в вентус!!
      А про спартак в Милане знают?
      FILL3286
      FILL3286
         29 / 1052
      вчера в 14:37
      Не куда он не уйдет,тем более в вентус!!
      cska plus
      cska plus
         16 / 1052
      вчера в 14:32
      Пока играют до конца сезона а там будем смотреть.
      ДСА
      ДСА
         162 / 1052
      вчера в 14:31
      Конец сезона покажет: кто нужен, а кто нет.
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