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Кин: «Я уже очень многому научился в „Ювентусе“»

вчера, 01:34
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)4 : 1Логотип футбольный клуб УдинезеУдинезеМатч завершен

Нападающий «Ювентуса» Моизе Кин дал комментарий после победы над «Удинезе» (4:1) в матче 27-го тура Серии А. 19-летний форвард «бьянконери» отметился дублем в этой встрече.

Я всегда выкладываюсь на тренировках, чтобы быть готовым выйти на поле и стараюсь изо всех сил, когда у меня появляется игровое время. Я уже очень многому научился в «Ювентусе».

Пожалуй, самым сложным был первый гол. «Удинезе» хорошо перемещал мяч, но я здорово поработал в прессинге, чтобы помочь команде выйти в контратаку.

Победа всегда помогает обрести уверенность, теперь мы можем сосредоточиться на следующей задаче.

Во вторник «Ювентусу» предстоит домашний матч с «Атлетико» в Лиге чемпионов после поражения в Мадриде со счётом 0:2.

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