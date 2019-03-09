Кин: «Я уже очень многому научился в „Ювентусе“»

Нападающий «Ювентуса» Моизе Кин дал комментарий после победы над «Удинезе» (4:1) в матче 27-го тура Серии А. 19-летний форвард «бьянконери» отметился дублем в этой встрече.

Я всегда выкладываюсь на тренировках, чтобы быть готовым выйти на поле и стараюсь изо всех сил, когда у меня появляется игровое время. Я уже очень многому научился в «Ювентусе».

Пожалуй, самым сложным был первый гол. «Удинезе» хорошо перемещал мяч, но я здорово поработал в прессинге, чтобы помочь команде выйти в контратаку.

Победа всегда помогает обрести уверенность, теперь мы можем сосредоточиться на следующей задаче.