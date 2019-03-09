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Толиссо: «Надеюсь вернуться в строй через 3-4 недели»

вчера, 00:34

Полузащитник «Баварии» Корентен Толиссо рассказал о своем восстановлении после травмы крестообразной связки колена, которую он получил еще в сентябре.

Я понемногу возвращаюсь, бегаю и работаю с мячом. Надеюсь, что вернусь через три-четыре недели и помогу команде в последних матчах сезона.

Я научился справляться с травмой. К счастью, она случилась после чемпионата мира, а не до. Теперь я хочу подготовиться к Евро-2020.

Некоторые футболисты снижают свой уровень после таких повреждений, но я полон решимости вновь вернуться в состав «Баварии» и в сборную Франции.

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Все комментарии
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   3 / 1057
вчера в 07:53
Здоровья!
Nafnafik
Nafnafik
   130 / 1057
вчера в 00:36
Здоровья Толиссо!
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