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Де Лигт: «Меня вообще не волнует, кто достанется „Аяксу“ в четвертьфинале»

вчера, 01:17
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)1 : 4Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)АяксМатч завершен

Защитник «Аякса» Матийс де Лигт признался, что не думает о том, кто достанется его команде в соперники по 1/4 финала Лиги чемпионов. В предыдущем раунде турнира «Аякс» прошёл «Реал» (1:2, 4:1).

Мы даже ещё не знаем всех участников четвертьфинала. Так что нам нужно смотреть на своего соперника уже после жеребьёвки.

Меня вообще не волнует [какие команды проходят в следующий раунд]. Нужно выигрывать свои собственные матчи. Я не смотрю на другие команды. Вы должны обращать внимание на тех, кто вам достался по жребию, и играть с ними.

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Все комментарии
Van Vanovich
Van Vanovich
   225 / 1057
вчера в 13:47
Меня вообще не волнует, кто достанется „Аяксу“ порвем как Тузик гРеалку)))
Bayern Best
Bayern Best
   128 / 1057
вчера в 11:17
Им любой соперник после Реала и Баварии не страшен.
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
   46 / 1057
вчера в 09:21
Аякс доставит проблем любой команде. Не случайно они в группе 2 раза сыграли вничью с Баварией, а потом выбили Реал
STVA 1
STVA 1
   84 / 1057
вчера в 02:38
А кого им бояться!
Kresi frok
Kresi frok
   250 / 1057
вчера в 01:56
Хладнокровно.
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