Де Лигт: «Меня вообще не волнует, кто достанется „Аяксу“ в четвертьфинале»

Защитник «Аякса» Матийс де Лигт признался, что не думает о том, кто достанется его команде в соперники по 1/4 финала Лиги чемпионов. В предыдущем раунде турнира «Аякс» прошёл «Реал» (1:2, 4:1).

Мы даже ещё не знаем всех участников четвертьфинала. Так что нам нужно смотреть на своего соперника уже после жеребьёвки.

Меня вообще не волнует [какие команды проходят в следующий раунд]. Нужно выигрывать свои собственные матчи. Я не смотрю на другие команды. Вы должны обращать внимание на тех, кто вам достался по жребию, и играть с ними.