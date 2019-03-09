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Деулофеу: «Моя цель - играть в топ-клубе»

вчера, 00:55

Нападающий «Уотфорда» Жерар Деулофеу признался, что в будущем он хочет вновь попробовать свои силы в топ-клубе.

Деулофеу является воспитанником «Барселоны», однако там ему закрепиться не удалось.

Я люблю много играть, мне не нравится сидеть на скамейке и пропускать матчи. Поэтому я и приехал в «Уотфорд», чтобы играть как можно больше. Я доволен своим решением.

С самого детства я постоянно играл под давлением, потому что меня сравнивали с лучшими игроками «Барселоны». Но это всё в прошлом. «Уотфорд» - не «Барселона», здесь нет такого давления. 

«Уотфорд» - хорошая команда, но это пока не топ-клуб. Мы идем на восьмом месте в таблице АПЛ, боремся за седьмую строчку, но я не могу закрывать дверь перед другими командами. Я сосредоточен на выступлениях за «Уотфорд», однако моя конечная цель - играть в топ-клубе. Как и у любого профессионала.

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