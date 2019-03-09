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«Ювентус» может обменять Кина на де Лигта

вчера, 14:14

Итальянская пресса сообщает, что «Ювентус» может обменять нападающего Моизе Кина на защитника «Аякса» Матийса де Лигта

На прошлой неделе Кину исполнилось 19 лет, однако он уже сумел несколько раз проявить себя, несмотря на то, что очень редко получает игровую практику. Форвард забил 3 гола за 156 проведенных минут на поле. 

«Аякс» уже ранее пытался арендовать футболиста. Теперь клубы могут провести сделку по обмену. 

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Все комментарии
Juve14
Juve14
   227 / 1057
вчера в 19:53
Это 56изм, нельзя так лоханутся
Великий Государь
Великий Государь
   318 / 1057
вчера в 17:30
Моё мнение таково - никаких обменов. Или подписывать или нет. Из Кина будет толк.
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
   184 / 1057
вчера в 16:24
Разве что аренда на пару лет и то с возможностью контр выкупа за уже за ранее установленную сумму, никак иначе! Через 2-3 года этот Кин будет сотку стоить!! Это наш хороший актив на будущее!!
Avalanche85
Avalanche85
   887 / 1057
вчера в 16:10
Это для Юве будет топ обмен, учитывая возраст центр защей.
cska plus
cska plus
   13 / 1057
вчера в 16:06
Это же только итальянцы сообщают.
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
   184 / 1057
вчера в 15:11
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!!!!!
allemz
allemz ответил Jeck Denielse
   40 / 1057
вчера в 15:06
Если б я путал я бы так и написал... Де Лигт,которого я путаю с Де Йонгом...))))
Вы писали, что Де Лигт продан уже)
Насколько мне известно, у него нет договоренности о переходе в другой клуб)
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston ответил Colchoneros
   18 / 1057
вчера в 15:01
Матрасники уже раз Ювентус илбеыв 😁 предстоит сделать это ещё разок!
Мечтай ваш день был, не зря ваша команда костоломы))
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил allemz
   11 / 1057
вчера в 14:43
Путаете с Де Йонгом.
Если б я путал я бы так и написал...
Де Лигт,которого я путаю с Де Йонгом...))))
allemz
allemz ответил Jeck Denielse
   40 / 1057
вчера в 14:37
Поздновато чухнулись.....)))) Де Лигт - уже продан и упакован.....)))
Путаете с Де Йонгом.
Барсамания1988
Барсамания1988
   698 / 1057
вчера в 14:33
Хмм звучит как -- ювентус хочет обменять новенький велик на новенькую фуру.
Colchoneros
Colchoneros ответил Sebastian Eniston
   24 / 1057
вчера в 14:31
Матрас когда ваш е....ть Юве будет вы далеко не убегайте)))
Матрасники уже раз Ювентус илбеыв 😁 предстоит сделать это ещё разок!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   11 / 1057
вчера в 14:27
Поздновато чухнулись.....))))

Де Лигт - уже продан и упакован.....)))
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston ответил Colchoneros
   18 / 1057
вчера в 14:27
Итальянская пресса сообщает! 😁😁😁
    Colchoneros
    Colchoneros
       24 / 1057
    вчера в 14:18
    Итальянская пресса сообщает!
    😁😁😁
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