«Ювентус» может обменять Кина на де Лигта

Итальянская пресса сообщает, что «Ювентус» может обменять нападающего Моизе Кина на защитника «Аякса» Матийса де Лигта.
На прошлой неделе Кину исполнилось 19 лет, однако он уже сумел несколько раз проявить себя, несмотря на то, что очень редко получает игровую практику. Форвард забил 3 гола за 156 проведенных минут на поле.
«Аякс» уже ранее пытался арендовать футболиста. Теперь клубы могут провести сделку по обмену.
Насколько мне известно, у него нет договоренности о переходе в другой клуб)
Насколько мне известно, у него нет договоренности о переходе в другой клуб)
Де Лигт,которого я путаю с Де Йонгом...))))
Де Лигт,которого я путаю с Де Йонгом...))))
Де Лигт - уже продан и упакован.....)))
Де Лигт - уже продан и упакован.....)))
😁😁😁
😁😁😁