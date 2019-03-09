Алли: «Мы доминировали, но проиграли „Саутгемптону“»

Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли остался недоволен поражением своей команды от «Саутгемптона» (1:2) в матче 30-го тура чемпионата Англии.

Это разочаровывающий результат. Мы доминировали в матче, но не смогли победить.

Нужно продолжать работать, наши фанаты заслуживают большего. Мы должны были побеждать в этом поединке, но позволили сопернику зацепиться, дали им веру в свои силы.

В лиге много хороших команд, и конец сезона будет тяжелым. Нужно провести этот отрезок, выложившись на 100 %. Нам еще многое предстоит улучшить.

Я рад, что вернулся, но было бы хорошо и выиграть.