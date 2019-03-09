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Алли: «Мы доминировали, но проиграли „Саутгемптону“»

вчера, 20:27
СаутгемптонЛоготип футбольный клуб Саутгемптон2 : 1Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли остался недоволен поражением своей команды от «Саутгемптона» (1:2) в матче 30-го тура чемпионата Англии.

Это разочаровывающий результат. Мы доминировали в матче, но не смогли победить.

Нужно продолжать работать, наши фанаты заслуживают большего. Мы должны были побеждать в этом поединке, но позволили сопернику зацепиться, дали им веру в свои силы.

В лиге много хороших команд, и конец сезона будет тяжелым. Нужно провести этот отрезок, выложившись на 100 %. Нам еще многое предстоит улучшить.

Я рад, что вернулся, но было бы хорошо и выиграть.

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Все комментарии
Alpribas
Alpribas
   507 / 1057
сегодня в 16:13
Пустые слова.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
   259 / 1057
сегодня в 12:26
Бывает. Поле квадратное, мяч круглый.
cska plus
cska plus
   13 / 1057
сегодня в 10:39
Во втором тайме доминировал Сауптгемтон.
Bayern Best
Bayern Best
   128 / 1057
сегодня в 03:14
Теперь начнутся отмазки.
Bordend
Bordend
   334 / 1057
сегодня в 01:55
Так не бывает.
Glodor
Glodor
   90 / 1057
сегодня в 01:40
Стыдно слушать
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
   85 / 1057
вчера в 22:35
Недавно боролись за чемпионство , а теперь как бы в четверке удержаться !
DXTK
DXTK
   210 / 1057
вчера в 22:05
мальчонка тебе слюнявчик не дать, чтобы подтереть слюни и сопли после поражения. Приме как должное и готовся к следующей игре.
Sunny.
Sunny.
   77 / 1057
вчера в 20:35
как обычно
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