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Почеттино: «„Тоттенхэм“ в первом тайме был лучше во всём и проиграл»

вчера, 20:38
СаутгемптонЛоготип футбольный клуб Саутгемптон2 : 1Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино прокомментировал поражение своих подопечных от «Саутгемптона» (1:2) в матче 30-го тура АПЛ.

Очень трудно понять, почему игра «Тоттенхэма» так поменялась во втором тайме. Я очень разочарован, вначале мы были лучше во всех компонентах, но в итоге проиграли. Если ты претендуешь на высокие места, то так играть нельзя. Я не очень хочу критиковать своих игроков, но когда ты контролируешь игру 45 минут, по итогам которых счет должен быть 3:0 или 4:0, и в итоге проигрываешь 1:2, это сложно принять.

Нельзя играть только 45 минут, мы команда, вышедшая в четвертьфинал Лиги чемпионов. У нас нет опыта игры на такой стадии, и это хорошо, но нужно биться с каждым противником.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   13 / 1057
сегодня в 10:35
В курятнике какая то эпидемия.
ЮЗИК
ЮЗИК
   271 / 1057
сегодня в 10:21
Эти отмазки уже никому не интересны
Гус Пойет
Гус Пойет
   455 / 1057
сегодня в 09:46
Дерут бройлерню все кому не лень
DXTK
DXTK
   210 / 1057
вчера в 22:02
Почет включил Бла Бла Бла, а лучше бы поздравил Святых с победой, тем более благодаря им ты выбился в люди, а до них был просто эспаньольским физруком, и не получил бы приглашение в Тоттенхэм.

PS когда нету контакта тренера с командой на поле, клуб может и проиграть, что и вышло, сам подвел Тоттенхэм сидя на трибуне, а им нужна была поддержка тренера на бровке.
Заратустра
Заратустра ответил Pervomaez
   117 / 1057
вчера в 21:18
Он забил гол. Когда кукарекейн забивает - тотынхем проигрывает. Это уже традиция.
40175219386
40175219386
   118 / 1057
вчера в 21:02
Результат на табло, всё остальное лирика
1-й парень
1-й парень
   55 / 1057
вчера в 20:54
Лучшие не проигрывают.
Pervomaez
Pervomaez
   301 / 1057
вчера в 20:48
А где кукарекейн был, почетино хороший тренер но не надо его в реал
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