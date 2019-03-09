Почеттино: «„Тоттенхэм“ в первом тайме был лучше во всём и проиграл»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино прокомментировал поражение своих подопечных от «Саутгемптона» (1:2) в матче 30-го тура АПЛ .

Очень трудно понять, почему игра «Тоттенхэма» так поменялась во втором тайме. Я очень разочарован, вначале мы были лучше во всех компонентах, но в итоге проиграли. Если ты претендуешь на высокие места, то так играть нельзя. Я не очень хочу критиковать своих игроков, но когда ты контролируешь игру 45 минут, по итогам которых счет должен быть 3:0 или 4:0, и в итоге проигрываешь 1:2, это сложно принять.

Нельзя играть только 45 минут, мы команда, вышедшая в четвертьфинал Лиги чемпионов. У нас нет опыта игры на такой стадии, и это хорошо, но нужно биться с каждым противником.