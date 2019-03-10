«Анжи» и «Локомотив» показали формы на сегодняшний матч

Пресс-служба «Анжи» показала комплекты формы на сегодняшний матч 19-го тура РПЛ против «Локомотива».
Махачкалинская команда будет играть в желтой форме, а столичная - в красной.
Пресс-служба «Анжи» показала комплекты формы на сегодняшний матч 19-го тура РПЛ против «Локомотива».
Махачкалинская команда будет играть в желтой форме, а столичная - в красной.
Свои формЫ может показать женщина,так сказать Рубенсовская натура,а команды могут показать "форму",что в данном случае не склоняется...
Свои формЫ может показать женщина,так сказать Рубенсовская натура,а команды могут показать "форму",что в данном случае не склоняется...