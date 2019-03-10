ГлавнаяНовости

«Анжи» и «Локомотив» показали формы на сегодняшний матч

вчера, 13:57
АнжиЛоготип футбольный клуб Анжи (Махачкала)0 : 2Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Пресс-служба «Анжи» показала комплекты формы на сегодняшний матч 19-го тура РПЛ против «Локомотива».

Махачкалинская команда будет играть в желтой форме, а столичная - в красной.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
В московском дерби «Спартак» выйдет на поле в белой форме
Вчера, 11:19 ФотоКомментарии65
«Зенит» сегодня будет играть в лазурной форме
Вчера, 11:05 Комментарии40
«Ростов» и «Арсенал» определились с формами на сегодняшний матч
Вчера, 10:04 ФотоКомментарии6
«Крылья Советов» и «Енисей» определились с комплектами формы
09 марта ФотоКомментарии5
Футбольные красавицы. Не WAGs. Спортсменки
08 мартаАлександр Чистяков в блоге Модный разговорКомментарии21
Талисман Евро-2020 будет представлен в марте этого года
07 марта Комментарии0
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38.
   36 / 1065
вчера в 15:13
В красном, так в красном. Особой разницы нет.
SHMEL
SHMEL
   64 / 1065
вчера в 14:38
Как же бесит это незнание русского языка...Из раза в раз команды показывают "формЫ"...
Свои формЫ может показать женщина,так сказать Рубенсовская натура,а команды могут показать "форму",что в данном случае не склоняется...
ermak6848
ermak6848
   177 / 1065
вчера в 14:26
Хотелось бы, что бы фк " АНЖИ " Победил...
pavkur
pavkur
   65 / 1065
вчера в 14:20
Хорошей игры командам!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100