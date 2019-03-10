В московском дерби «Спартак» выйдет на поле в белой форме

вчера, 11:19

Пресс-служба «Спартака» сообщает, что команда выйдет на поле в белой форме в матче 19-го тура РПЛ против столичного «Динамо».

Напомним, что бывший тренер «Ман Юнайтед» Жозе Моуриньо советовал посмотреть эту встречу.

