В московском дерби «Спартак» выйдет на поле в белой форме

Пресс-служба «Спартака» сообщает, что команда выйдет на поле в белой форме в матче 19-го тура РПЛ против столичного «Динамо».
Напомним, что бывший тренер «Ман Юнайтед» Жозе Моуриньо советовал посмотреть эту встречу.
Пресс-служба «Спартака» сообщает, что команда выйдет на поле в белой форме в матче 19-го тура РПЛ против столичного «Динамо».
Напомним, что бывший тренер «Ман Юнайтед» Жозе Моуриньо советовал посмотреть эту встречу.
Против Урала уже поиграли в белой форме...
Против Урала уже поиграли в белой форме...