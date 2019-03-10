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В московском дерби «Спартак» выйдет на поле в белой форме

вчера, 11:19
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Пресс-служба «Спартака» сообщает, что команда выйдет на поле в белой форме в матче 19-го тура РПЛ против столичного «Динамо».

Напомним, что бывший тренер «Ман Юнайтед» Жозе Моуриньо советовал посмотреть эту встречу

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Все комментарии
Гавроша
Гавроша
   63 / 1065
вчера в 18:28
Пупсики белый флаг выбрасывают.
Illuha
Illuha
   347 / 1065
вчера в 17:08
Разве это дерби, это избивание синей воинами Динамо.
AfrikSimon
AfrikSimon
   147 / 1065
вчера в 17:00
Свиньям сегодня не давать желудей.
Jum13
Jum13
   30 / 1065
вчера в 16:16
Уже бы сразу коричневое одевали
Великий 43-й
Великий 43-й ответил Bjuik
   45 / 1065
вчера в 15:51
    grisser
    grisser ответил ziborock
       77 / 1065
    вчера в 15:48
    Лучше 7 от Ливерпуля чем от Динамо!)))
    Пупсикам уже всё равно от кого семерик получать.
    Bjuik
    Bjuik ответил Великий 43-й
       69 / 1065
    вчера в 15:43
    И в личных тож помнят все славнов, Спартак - зенит 6:0 ахаха
    Сегодня будет необычайно стыдно за свиней, Гус.
    ziborock
    ziborock ответил Adepta
       88 / 1065
    вчера в 15:16
    Гус, помню 7-0 с Ливерпулем.
    Лучше 7 от Ливерпуля чем от Динамо!)))
    ABir
    ABir
       274 / 1065
    вчера в 15:05
    Спартак должен побеждать Динамо в любой форме, на любом поле!
    Ко Чегара
    Ко Чегара
       668 / 1065
    вчера в 14:59
    А мусорята в нежно голубом? Понятно.
    Великий 43-й
    Великий 43-й ответил Adepta
       45 / 1065
    вчера в 14:54
    И в личных тож помнят все славнов, Спартак - зенит 6:0 ахаха
    ЦCКА навсегда
    ЦCКА навсегда
       3 / 1065
    вчера в 14:42
    Динамо победы над злом!
    Трубадур
    Трубадур
       163 / 1065
    вчера в 14:40
    Стыдно будет опять за спартак.
    cielo notturno
    cielo notturno
       158 / 1065
    вчера в 14:33
    Баян-бабаян...
    Против Урала уже поиграли в белой форме...
    Adepta
    Adepta ответил Великий 43-й
       204 / 1065
    вчера в 14:33
    Как же славнов, помним, Динамо - зенит и 7:1 ахахаха
    Гус, помню 7-0 с Ливерпулем.
    Братья за Спартак
    Братья за Спартак
       260 / 1065
    вчера в 14:30
    Спартак будет продинамлен не по детски.
    Великий 43-й
    Великий 43-й ответил Adepta
       45 / 1065
    вчера в 14:26
    Как же славнов, помним, Динамо - зенит и 7:1 ахахаха
    SHMEL
    SHMEL
       64 / 1065
    вчера в 13:53
      ПалкоВводецъ
      ПалкоВводецъ
         237 / 1065
      вчера в 13:44
      Позор неминуем.
      Adepta
      Adepta
         204 / 1065
      вчера в 13:38
      Обыграть спартак может каждый, а вот унизить, как Динамо, удается далеко не каждому. Удачи Динамо!
      AfrikSimon
      AfrikSimon
         147 / 1065
      вчера в 13:31
      Бог не выдаст, свинья всё время проиграет.
      112910415
      112910415
         82 / 1065
      вчера в 13:26
      нет разницы, в какой форме побеждать !
      Asmoloff
      Asmoloff
         439 / 1065
      вчера в 13:26
      Белая форма будет позорить в этот матче.
      Glodor
      Glodor
         70 / 1065
      вчера в 13:22
      В белой форме потом всё видно.
      Ваня лучший
      Ваня лучший
         28 / 1065
      вчера в 13:20
      В белой форме и как обычно с белым флагом?
      Литейный 4
      Литейный 4
         1 / 1065
      вчера в 13:08
        Юрниекс
        Юрниекс
           91 / 1065
        вчера в 13:07
        Хрюндели,поскольку ваш бомбардир глушаков,научился забивать пятой точкой,наденьте ему на 63 бутсу. Будет " с тре ног" колотить! Вперед, к новым комедиям!
        Sunny.
        Sunny.
           99 / 1065
        вчера в 13:01
        Снова запачкаются
        Байкал-38.
        Байкал-38. ответил Footbolista
           36 / 1065
        вчера в 13:00
        В перьях бакланы выходят)...это их привилегия...
        Мне пофиг до них, сейчас речь о свиньях!
        Bordend
        Bordend
           336 / 1065
        вчера в 12:58
        В таком дерби больше болеют за Динамо.
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