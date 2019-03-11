Рамос: «Происходящее с „Реалом“ в последнее время - это катастрофа»

Капитан «Реала» Серхио Рамос в своем «твиттере» прокомментировал последние события вокруг «Королевского клуба».

«Реал» в последние дни успел вылететь из Лиги чемпионов и Кубка Испании, а СМИ поговаривают о конфликте Рамоса с президентом клуба Флорентино Пересом и ссоре с одноклубником Марсело на тренировке.

Происходящее с «Реалом» в последнее время - это катастрофа. Я этого не скрываю, команда тоже. Игроки несут большую часть ответственности, а капитан - особенно. Поэтому я подумал, что самый честный способ ответить на все вопросы, которые витают вокруг клуба, это сказать напрямую.

Спорил я с Пересом? Мы всё решили. Между нами нет проблем, всех интересует только «Реал». Что касается Марсело, то контакты между игроками случаются на каждой тренировке. Это обусловлено работой под давлением. Но там не было ничего особенного, это обычная история, такие случаются изо дня в день. Марсело мне как брат.

Нам всегда нужно помнить, что кому-то посчастливится вписать себя в историю клуба, кто-то пройдет мимо, но «Реал» всегда останется «Реалом». Историю этого клуба писали многие, одно имя не сделает клуб легендарным.

Нам всем нужно работать ради будущего и воплощения наших желаний в реальность.