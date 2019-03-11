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Рамос: «Происходящее с „Реалом“ в последнее время - это катастрофа»

вчера, 15:57

Капитан «Реала» Серхио Рамос в своем «твиттере» прокомментировал последние события вокруг «Королевского клуба».

«Реал» в последние дни успел вылететь из Лиги чемпионов и Кубка Испании, а СМИ поговаривают о конфликте Рамоса с президентом клуба Флорентино Пересом и ссоре с одноклубником Марсело на тренировке.

Происходящее с «Реалом» в последнее время - это катастрофа. Я этого не скрываю, команда тоже. Игроки несут большую часть ответственности, а капитан - особенно. Поэтому я подумал, что самый честный способ ответить на все вопросы, которые витают вокруг клуба, это сказать напрямую.

Спорил я с Пересом? Мы всё решили. Между нами нет проблем, всех интересует только «Реал». Что касается Марсело, то контакты между игроками случаются на каждой тренировке. Это обусловлено работой под давлением. Но там не было ничего особенного, это обычная история, такие случаются изо дня в день. Марсело мне как брат.

Нам всегда нужно помнить, что кому-то посчастливится вписать себя в историю клуба, кто-то пройдет мимо, но «Реал» всегда останется «Реалом». Историю этого клуба писали многие, одно имя не сделает клуб легендарным.

Нам всем нужно работать ради будущего и воплощения наших желаний в реальность.

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Все комментарии
Alexander Garmash
Alexander Garmash
сегодня в 10:05
Марсело на слова о брате наверн подумал "ну нахрен"
Don trambon
Don trambon ответил Red_team
   124 / 1076
сегодня в 09:50
"Купить 1 топ игрока", "и под него новых топ игроков" - "и под них купить топ-тренера в топ-магазине" - ты забыл добавить =)
Тренер уже есть,!
Don trambon
Don trambon ответил 25процентный клоун
   124 / 1076
сегодня в 09:50
1 топ игрока,это Влашича чтоли?))))
можно и его, ведь промеску - спамовского пелемарадонну Севилья ни за какие деньги не отпустит.
Fotograf68
Fotograf68 ответил BARCELONA-BEST
   272 / 1076
сегодня в 00:52
Андерсен, перелогинся😁
Max Semenikhin
Max Semenikhin
   712 / 1076
сегодня в 00:05
А почему в списке вопросов:Кто виноват нет опции Судьи!? ХА-ХА мадрид....
Project Pandora
Project Pandora ответил Дмитрий Климович 2
   424 / 1076
вчера в 21:23
Наш Великий и Могучий ЦСКА их сломал!
Ну да ... Так "сломал", что вылетел из ЛЧ с последнего места (как обычно). А "Реал" вышел с первого (как обычно). ))
1-й парень
1-й парень
   39 / 1076
вчера в 21:07
Это катастрофа.
112910415
112910415
   103 / 1076
вчера в 20:34
почти честен...молодец!
RedRedTeam
RedRedTeam ответил BARCELONA-BEST
   322 / 1076
вчера в 20:18
Перевожу на общий язык? Спорил ли я с Папой (перес)? Да( он зашёл и кричал на всех что куд уходят огромные деньги которые он вкладывает в арбитров? Перес: Почему во время игры не используются специальные приемы по ныркам, которые на тренировке отрабатываются каждый день?? Рамос: мы стараемся, но вы же продали лучшего дайвера в истории футбола а новых не купили. Перес: или давайте результат или волите Рамос: все! Я ухожу в Юве, только бабки мои гони! Перес: бабки?? Я тебе купил 4 ЛЧ за 5 лет, негодяй! А ну извинись 16ь. Солари: да ладно вам мужики, мы ещё боремся за чемпионат, Перес: да ты вообще заткнись физрук. Перес: ладно, все успокоились, у меня есть план. Я договорился с Зиданом, он скоро вернётся. А ваша задача до следующего сезона найти на нового и молодого дайвера и пенальтиста. Перес: как вам Неймар? Рамос: думаю он подойдёт, ныряет отлично, пенальти тоже бьет регулярно, думаю подходит: Перес: ну вот и договорились! Мир всем! Как то так)) 😂
Не как то так, а точно так! Сам читал в Soccere.
neomessi
neomessi
   295 / 1076
вчера в 20:08
Во всем вина это VAR,надеюсь уберут этот вар и вернется, могучий и грозный РМ!
ЮЗИК
ЮЗИК
   343 / 1076
вчера в 20:06
Мы тоже это заметили
Ruslan3132
Ruslan3132
   105 / 1076
вчера в 19:54
Все так
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   76 / 1076
вчера в 19:40
Перевожу на общий язык?
Спорил ли я с Папой (перес)?
Да( он зашёл и кричал на всех что куд уходят огромные деньги которые он вкладывает в арбитров?
Перес: Почему во время игры не используются специальные приемы по ныркам, которые на тренировке отрабатываются каждый день??
Рамос: мы стараемся, но вы же продали лучшего дайвера в истории футбола а новых не купили.
Перес: или давайте результат или волите
Рамос: все! Я ухожу в Юве, только бабки мои гони!
Перес: бабки?? Я тебе купил 4 ЛЧ за 5 лет, негодяй! А ну извинись 16ь.
Солари: да ладно вам мужики, мы ещё боремся за чемпионат,
Перес: да ты вообще заткнись физрук.
Перес: ладно, все успокоились, у меня есть план. Я договорился с Зиданом, он скоро вернётся. А ваша задача до следующего сезона найти на нового и молодого дайвера и пенальтиста.
Перес: как вам Неймар?
Рамос: думаю он подойдёт, ныряет отлично, пенальти тоже бьет регулярно, думаю подходит:
Перес: ну вот и договорились!
Мир всем!
Как то так)) 😂
95-shishani-95
95-shishani-95 ответил Aidos Ayazov
   175 / 1076
вчера в 19:31
С тем, что последние несколько лет творил Реал в ЛЧ, вообще ни в какие рамки не лезет. Бесконечный фарт? Нет однако, будем реалистами, один раз может фартануть, но три раза подряд с такой игрой нереально.
На что намекаешь?
Leha-ha50
Leha-ha50
   13 / 1076
вчера в 19:29
С введением ВАР катастрофа - это ты !!!
League1
League1 ответил BARCDJIN
   236 / 1076
вчера в 19:22
Да Ладно тебе 5-0 же не обыгрывали...в этом сезоне, 5-1 было...4-0 1-0, Великий Плач Нгуши по Роналду....Оздоха меня под сотню раз забанила .. Аха-ха)
Зачем ты поменял на аве зуботряса на .опотряса?
Санчо Панса
Санчо Панса
   119 / 1076
вчера в 18:54
Да, по - другому и не скажешь.... Не должно было этого случиться! Но это в итоге, увы, произошло... Ну что же, у каждого клуба бывают не лучшие времена!
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   117 / 1076
вчера в 18:50
Наш Великий и Могучий ЦСКА их сломал!
Red_team
Red_team ответил Don trambon
   88 / 1076
вчера в 18:27
Ну всего-то надо: 1) Сменить переса. 2) Поставить топ тренера 3) Продать пол состава (бенза, бейла, иско, крооса и других *старичков*). 4) Купить 1 топ игрока которого все будут респектить или бояться против него что-то вякнуть(аля КриРо) и под него новых топ игроков. И тогда не будут влетать барсе 2 раза за неделю и вылетать от Аяксов. А пока всё идёт наоборот. Удачи.
"Купить 1 топ игрока", "и под него новых топ игроков" - "и под них купить топ-тренера в топ-магазине" - ты забыл добавить =)
Aidos Ayazov
Aidos Ayazov
   254 / 1076
вчера в 18:27
С тем, что последние несколько лет творил Реал в ЛЧ, вообще ни в какие рамки не лезет. Бесконечный фарт? Нет однако, будем реалистами, один раз может фартануть, но три раза подряд с такой игрой нереально.
OLESOCC
OLESOCC
   336 / 1076
вчера в 18:25
Начни с себя, Херсио!.
lobsterdam
lobsterdam
   126 / 1076
вчера в 18:03
Серёня жжет!
удав
удав
   323 / 1076
вчера в 17:45
интересно кому Рамос заплатил,чтобы ему адекватную речь для интервью написали?
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Don trambon
   6 / 1076
вчера в 17:24
1 топ игрока,это Влашича чтоли?))))
cska plus
cska plus
   16 / 1076
вчера в 17:24
Костолом костоломомом но мозги правильные.
bayern-cobra
bayern-cobra
   233 / 1076
вчера в 17:14
То что происходит с риялом это чудо всегда бы так
STVA 1
STVA 1
   89 / 1076
вчера в 17:11
Все норм.Перес всё разрулит.)))
Штиль
Штиль
   377 / 1076
вчера в 17:09
А мне всё нравится. Продолжайте в том же духе!
40175219386
40175219386
   74 / 1076
вчера в 17:02
катастрофа в том, что Реал вылетел на ранней стадии плей-офф Лиги чемпионов, что он подвёл свою команду в первую очередь, как ключевой игрок, как капитан, мало того, что своей излишней самоуверенностью, (Аякс нам не соперник) совершил глупый необдуманный поступок, зарабатывая жёлтую карточку, так он ещё проявил свою тупость, когда начал об этом трепаться направо и налево. Но об этом в интервью нет ни единого слова.
В интервью, что Марсело брат родной, а Перес чуть ли не отец родной.
Зачем такое интервью, в котором нет ни единого слова, что он один из главных виновников в поражении Реала в Лиги чемпионов.
obana777
obana777
   214 / 1076
вчера в 16:55
То, что с ним происходит, это нормально, может очистится.
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