Рамос: «Происходящее с „Реалом“ в последнее время - это катастрофа»

Капитан «Реала» Серхио Рамос в своем «твиттере» прокомментировал последние события вокруг «Королевского клуба».
«Реал» в последние дни успел вылететь из Лиги чемпионов и Кубка Испании, а СМИ поговаривают о конфликте Рамоса с президентом клуба Флорентино Пересом и ссоре с одноклубником Марсело на тренировке.
Происходящее с «Реалом» в последнее время - это катастрофа. Я этого не скрываю, команда тоже. Игроки несут большую часть ответственности, а капитан - особенно. Поэтому я подумал, что самый честный способ ответить на все вопросы, которые витают вокруг клуба, это сказать напрямую.
Спорил я с Пересом? Мы всё решили. Между нами нет проблем, всех интересует только «Реал». Что касается Марсело, то контакты между игроками случаются на каждой тренировке. Это обусловлено работой под давлением. Но там не было ничего особенного, это обычная история, такие случаются изо дня в день. Марсело мне как брат.
Нам всегда нужно помнить, что кому-то посчастливится вписать себя в историю клуба, кто-то пройдет мимо, но «Реал» всегда останется «Реалом». Историю этого клуба писали многие, одно имя не сделает клуб легендарным.
Нам всем нужно работать ради будущего и воплощения наших желаний в реальность.
Спорил ли я с Папой (перес)?
Да( он зашёл и кричал на всех что куд уходят огромные деньги которые он вкладывает в арбитров?
Перес: Почему во время игры не используются специальные приемы по ныркам, которые на тренировке отрабатываются каждый день??
Рамос: мы стараемся, но вы же продали лучшего дайвера в истории футбола а новых не купили.
Перес: или давайте результат или волите
Рамос: все! Я ухожу в Юве, только бабки мои гони!
Перес: бабки?? Я тебе купил 4 ЛЧ за 5 лет, негодяй! А ну извинись 16ь.
Солари: да ладно вам мужики, мы ещё боремся за чемпионат,
Перес: да ты вообще заткнись физрук.
Перес: ладно, все успокоились, у меня есть план. Я договорился с Зиданом, он скоро вернётся. А ваша задача до следующего сезона найти на нового и молодого дайвера и пенальтиста.
Перес: как вам Неймар?
Рамос: думаю он подойдёт, ныряет отлично, пенальти тоже бьет регулярно, думаю подходит:
Перес: ну вот и договорились!
Мир всем!
Как то так)) 😂
Спорил ли я с Папой (перес)?
Да( он зашёл и кричал на всех что куд уходят огромные деньги которые он вкладывает в арбитров?
Перес: Почему во время игры не используются специальные приемы по ныркам, которые на тренировке отрабатываются каждый день??
Рамос: мы стараемся, но вы же продали лучшего дайвера в истории футбола а новых не купили.
Перес: или давайте результат или волите
Рамос: все! Я ухожу в Юве, только бабки мои гони!
Перес: бабки?? Я тебе купил 4 ЛЧ за 5 лет, негодяй! А ну извинись 16ь.
Солари: да ладно вам мужики, мы ещё боремся за чемпионат,
Перес: да ты вообще заткнись физрук.
Перес: ладно, все успокоились, у меня есть план. Я договорился с Зиданом, он скоро вернётся. А ваша задача до следующего сезона найти на нового и молодого дайвера и пенальтиста.
Перес: как вам Неймар?
Рамос: думаю он подойдёт, ныряет отлично, пенальти тоже бьет регулярно, думаю подходит:
Перес: ну вот и договорились!
Мир всем!
Как то так)) 😂
В интервью, что Марсело брат родной, а Перес чуть ли не отец родной.
Зачем такое интервью, в котором нет ни единого слова, что он один из главных виновников в поражении Реала в Лиги чемпионов.
В интервью, что Марсело брат родной, а Перес чуть ли не отец родной.
Зачем такое интервью, в котором нет ни единого слова, что он один из главных виновников в поражении Реала в Лиги чемпионов.