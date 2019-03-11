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Де Зеув: «Из игроков „Спартака“ общаюсь с Джано»

вчера, 15:27

Бывший игрок «Спартака» Деми де Зеув вспомнил о своей жизни в России. Он защищал цвета московского клуба в период с 2011-го по 2014 год.

Не могу сказать, что жалею о переезде в Россию. Но жить здесь было тяжело. Совсем другая культура, не как в Голландии. В «Спартаке» мы подолгу сидели на базе и много летали. Ну и язык, конечно. Я не оправдываюсь, но было сложно играть на том уровне, что и раньше. Все шло от головы. Дома я был более расслаблен. Сам футбол в России тоже отличается. У вас много команд, которые стараются играть технично, но физическая составляющая важнее, чем в Голландии. Там много шустрых парней, а в России в основном здоровые и крепкие. Плюс у нас много молодых — по 17-18 лет. А здесь все не так.

Карпин был отличным игроком, очень умным, знающим толк в наступательной игре. Но трудно проводить тренировки, когда твои слова кто-то переводит. Нет, я пытался что-то запомнить: «лево», «право», «как дела». Ну и плохие слова, конечно. Им меня научил Ари — он чертовски веселый парень. Всегда на позитиве. Общаюсь ли я с кем-то из игроков «Спартака»? Нет, разве что с Джано в инстаграме. Мне кажется, он никогда не уйдет из команды. Еще разговаривал с Ари и Парехой. В Амстердаме мы живем рядом с Промесом, но я давно его не встречал.

Кстати, я видел в интернете, как «Спартак» праздновал чемпионство. Построить новый стадион было отличным решением, это помогло. Фанаты «Спартака» всегда поддерживали клуб и заслужили первое место. Они были везде, где мы играли. Кажется, они жили прямо там. Конечно, в Голландии нас тоже поддерживали, но что такое час или два на машине, да пусть даже на самолете, против 6-8 часов в дороге?

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Все комментарии
Nikola45
Nikola45 ответил Shagrath82
   10 / 1076
сегодня в 14:00
Молло и Грозовский легенды Зенита. Что не так?
Я и не знаю кто такой Моллоло! Тем более Грозовский )) Вы с ними знакомы как я погляжу ))
Shagrath82
Shagrath82 ответил Nikola45
   916 / 1076
сегодня в 12:20
Прекратите! )) Детей в эту грязь ....! )) И не разводите Де Зуевщину )) Знаем о Тарасовской Толерантности и с нас этого достаточно! )) А детали обсуждайте промеж собой )) И Моллоло тоже можете к своему проекту подтянуть ))
Молло и Грозовский легенды Зенита. Что не так?
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил RIR68
   217 / 1076
сегодня в 08:41
тьфу, опять эта тарасятина(((
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев ответил Nikola45
       217 / 1076
    сегодня в 08:39
    Конкретика? ))
    Ышшо какая ! ))
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев ответил grisser
       217 / 1076
    сегодня в 08:38
    Откуда знаешь?
    Проводил социологический опрос лазурных посетителей всех веток Соккера ,блин ! А ты сам почитай и не задавай глупых вопросов !)))))))))))))))
    Nikola45
    Nikola45 ответил Shagrath82
       10 / 1076
    сегодня в 05:23
    А что с ним с Де Зеувом не так? У него жжена, ребенок. А у болота лишь повторюсь, Молло и Грозовский
    Прекратите! )) Детей в эту грязь ....! )) И не разводите Де Зуевщину ))
    Знаем о Тарасовской Толерантности и с нас этого достаточно! )) А детали обсуждайте промеж собой ))
    И Моллоло тоже можете к своему проекту подтянуть ))
    Nikola45
    Nikola45 ответил Алексей Коротеев
       10 / 1076
    сегодня в 05:21
    У нас только Моисеев и Трубач ( и то сомнительно ) ,а у вас 90% сомнительных ! ))))))))))))))
    Конкретика? ))
    Багров-брат
    Багров-брат
       178 / 1076
    сегодня в 02:50
    Как молодёжи нравятся эти темы...))) Занялись бы чем-нибудь, что отвлекает, или разряжает...)))
    grisser
    grisser ответил Алексей Коротеев
       59 / 1076
    сегодня в 02:05
    У нас только Моисеев и Трубач ( и то сомнительно ) ,а у вас 90% сомнительных ! ))))))))))))))
    Откуда знаешь?
    Shagrath82
    Shagrath82 ответил Nikola45
       916 / 1076
    сегодня в 00:30
    Вы лучше расскажите о Де Зуевщине в Тарасовких отношениях! ))
    А что с ним с Де Зеувом не так? У него жжена, ребенок. А у болота лишь повторюсь, Молло и Грозовский
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев ответил Nikola45
       217 / 1076
    вчера в 21:57
    Да я ничего не говорю! )) Хорошо что у нас на скамейки не Моисеевых не трубачей ))
    У нас только Моисеев и Трубач ( и то сомнительно ) ,а у вас 90% сомнительных ! ))))))))))))))
    parallels
    parallels
       4 / 1076
    вчера в 21:26
    тьфу.
    RIR68
    RIR68
       269 / 1076
    вчера в 20:57
    тьфу, опять эта тарасятина(((
    Alladins
    Alladins ответил Nikola45
       170 / 1076
    вчера в 20:30
    Да я ничего не говорю! )) Хорошо что у нас на скамейки не Моисеевых не трубачей ))
    Моисеев скоро станет официальным певцом тарасовским, будет петь песню "Если бы парни всей земли дружно спартак отыметь смогли".
    Doping87
    Doping87
       684 / 1076
    вчера в 20:28
    Позор
    Nikola45
    Nikola45 ответил Алексей Коротеев
       10 / 1076
    вчера в 20:14
    Вот те крест ! ))))))))))
    Да я ничего не говорю! )) Хорошо что у нас на скамейки не Моисеевых не трубачей ))
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев ответил Nikola45
       217 / 1076
    вчера в 20:13
    Да ладно? ))))))) Моисеев не против что вы им брезгуете? ))
    Вот те крест ! ))))))))))
    Nikola45
    Nikola45 ответил Алексей Коротеев
       10 / 1076
    вчера в 20:11
    Только не взасос ! ))))))))))))))))) Честное слово ! ))))))))))))
    Да ладно? ))))))) Моисеев не против что вы им брезгуете? ))
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев ответил Nikola45
       217 / 1076
    вчера в 20:10
    Ну и конечно Целуетесь? )) Ой проказники ))
    Только не взасос ! ))))))))))))))))) Честное слово ! ))))))))))))
    Nikola45
    Nikola45 ответил Алексей Коротеев
       10 / 1076
    вчера в 20:09
    Конечно обнимаемся ! )) Но при этом вырабатывается только окситоцин ,а не "вон чего" как у вас ! Судя по комментариям на всех ветках ,большинство из вас интересуют всегда три главные темы - это цвет ваших лазурненьких футболочек , банька и тема однополых отношений между " мужиками" ...! Нет ? Это даже уже на размышления не наводит ! Ну что ж ,каждому своё ....!!! ))))))))))))))))
    Да ладно! Вы о Моллоло только и вспоминаете )) Ревность? )))
    Nikola45
    Nikola45 ответил Алексей Коротеев
       10 / 1076
    вчера в 20:08
    Конечно обнимаемся ! )) Но при этом вырабатывается только окситоцин ,а не "вон чего" как у вас ! Судя по комментариям на всех ветках ,большинство из вас интересуют всегда три главные темы - это цвет ваших лазурненьких футболочек , банька и тема однополых отношений между " мужиками" ...! Нет ? Это даже уже на размышления не наводит ! Ну что ж ,каждому своё ....!!! ))))))))))))))))
    Ну и конечно Целуетесь? )) Ой проказники ))
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев ответил Nikola45
       217 / 1076
    вчера в 20:06
    Зачем вы на парня то наговариваете! )) Расскажите как белеется на одной скамейке с Трубачами да Моисеевыми )) После забитого гола обнимаетесь? ))
    Конечно обнимаемся ! )) Но при этом вырабатывается только окситоцин ,а не "вон чего" как у вас ! Судя по комментариям на всех ветках ,большинство из вас интересуют всегда три главные темы - это цвет ваших лазурненьких футболочек , банька и тема однополых отношений между " мужиками" ...! Нет ? Это даже уже на размышления не наводит ! Ну что ж ,каждому своё ....!!! ))))))))))))))))
    grisser
    grisser ответил Nikola45
       59 / 1076
    вчера в 20:06
    Какое Моллоло! )) Тут Дело Де Зуева рассматривается ))
    Они хотят сказать, что Молло тоже им пригодился.
    Nikola45
    Nikola45 ответил Shagrath82
       10 / 1076
    вчера в 19:50
    У них есть Грозовский и Молло., ими гордятся.
    Какое Моллоло! )) Тут Дело Де Зуева рассматривается ))
    Nikola45
    Nikola45 ответил Алексей Коротеев
       10 / 1076
    вчера в 19:48
    Сильно покраснел ? Значит за родное задело ! )) Шалунишка ! А твоя мама знает ,что ты здесь ? ))))))))
    Зачем вы на парня то наговариваете! )) Расскажите как белеется на одной скамейке с Трубачами да Моисеевыми )) После забитого гола обнимаетесь? ))
    Nikola45
    Nikola45 ответил Shagrath82
       10 / 1076
    вчера в 19:45
    У них есть Грозовский и Молло., ими гордятся.
    Вы лучше расскажите о Де Зуевщине в Тарасовких отношениях! ))
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев ответил 1-й парень
       217 / 1076
    вчера в 19:44
    Стыдно читать такое.
      Nikola45
      Nikola45 ответил LOpp
         10 / 1076
      вчера в 19:44
      Ляшко это который депутат на Украине?
      Ой Вы какой хулиган! ))) А на людей наговаривали )))
      Abverin
      Abverin
         81 / 1076
      вчера в 19:26
      Много сделал для спартака парень.
      Трубадур
      Трубадур
         143 / 1076
      вчера в 19:15
      До чего пупсики докатились, стыд и срам на весь мир.
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