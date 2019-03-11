Де Зеув: «Из игроков „Спартака“ общаюсь с Джано»

Бывший игрок «Спартака» Деми де Зеув вспомнил о своей жизни в России. Он защищал цвета московского клуба в период с 2011-го по 2014 год.

Не могу сказать, что жалею о переезде в Россию. Но жить здесь было тяжело. Совсем другая культура, не как в Голландии. В «Спартаке» мы подолгу сидели на базе и много летали. Ну и язык, конечно. Я не оправдываюсь, но было сложно играть на том уровне, что и раньше. Все шло от головы. Дома я был более расслаблен. Сам футбол в России тоже отличается. У вас много команд, которые стараются играть технично, но физическая составляющая важнее, чем в Голландии. Там много шустрых парней, а в России в основном здоровые и крепкие. Плюс у нас много молодых — по 17-18 лет. А здесь все не так.

Карпин был отличным игроком, очень умным, знающим толк в наступательной игре. Но трудно проводить тренировки, когда твои слова кто-то переводит. Нет, я пытался что-то запомнить: «лево», «право», «как дела». Ну и плохие слова, конечно. Им меня научил Ари — он чертовски веселый парень. Всегда на позитиве. Общаюсь ли я с кем-то из игроков «Спартака»? Нет, разве что с Джано в инстаграме. Мне кажется, он никогда не уйдет из команды. Еще разговаривал с Ари и Парехой. В Амстердаме мы живем рядом с Промесом, но я давно его не встречал.

Кстати, я видел в интернете, как «Спартак» праздновал чемпионство. Построить новый стадион было отличным решением, это помогло. Фанаты «Спартака» всегда поддерживали клуб и заслужили первое место. Они были везде, где мы играли. Кажется, они жили прямо там. Конечно, в Голландии нас тоже поддерживали, но что такое час или два на машине, да пусть даже на самолете, против 6-8 часов в дороге?