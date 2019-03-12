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Якини: «„Рома“ почти ничего не создала, забив нам только со стандартов»

вчера, 04:49
РомаЛоготип футбольный клуб Рома (Рим)2 : 1Логотип футбольный клуб ЭмполиЭмполиМатч завершен

Главный тренер «Эмполи» Джузеппе Якини прокомментировал поражение от «Ромы» (1:2) в матче 27-го тура Серии А.

Мы играли против очень классной команды, которая хорошо оборонялась. Поэтому нам приходилось быстро двигать мяч, чтобы создавать свободные пространства для забеганий.

Мы очень много раз подходили к штрафной, но нам не хватало последнего паса. Это разочаровывает. К тому же «Рома» почти ничего не создала, забив нам только со стандартов. Я чувствовал, что мы заслуживали чего-то большего. Думаю, в целом по игре «Эмполи» заслужил ничью.

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Все комментарии
Alladins
Alladins
   142 / 1090
вчера в 13:57
Но почему-то выиграла.
Sergey Z
Sergey Z
   235 / 1090
вчера в 10:09
Рому с победой!
sir_Alex
sir_Alex
   113 / 1090
вчера в 06:45
И себе тоже, ахахахахаха!!!
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