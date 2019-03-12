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Судебная тяжба между Конте и «Челси» продолжается

вчера, 12:19

Сообщается, что судебное дело «Челси» и Антонио Конте может быть передано в Верховный суд Англии. 

Судебная тяжба между сторонами до сих пор продолжается. Стороны не могут договориться о размере компенсации за досрочный разрыв контракта. 

Напомним, что английский клуб уволил итальянского специалиста прошлым летом за год до истечения срока действия контракта. Адвокаты Конте считают, что специалист имеет право на вознаграждение в размере 9 млн фунтов, которое полагалось ему, если он не возглавит другой клуб. Адвокаты «Челси» в свою очередь настаивают на том, что поведение тренера привело к нарушению условий работы после того, как он поссорился с Диего Костой

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Deville
Deville
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вчера в 12:39
мыльная опера какая то
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