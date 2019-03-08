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«Челси» обратится в CAS по поводу трансферного запрета

вчера, 20:49

«Челси» намерен обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS), чтобы обжаловать свой трансферный бан до 2020 года.

Напомним, что ФИФА наказала клуб из-за нарушений при осуществлении переходов 29 игроков различных возрастов. После этого «синие» подали апелляцию в ФИФА, однако организация ее отклонила.

CAS - последняя инстанция, куда может обратиться «Челси» с протестом.

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Все комментарии
Медив
Медив
   163 / 1052
вчера в 23:03
Ну и отлично же. Один фиг бы подписали на постоянку толстяка и Калечича. ФИФА делает большую услугу Челси, а так руководство может за год возьмется за голову и перестанет тянуть в команду сбитых летчиков. Достало, что Челси превратился за последние годы в место реабилитации неудачной карьеры для лавочников разных клубов
Bayern Best
Bayern Best
   124 / 1052
вчера в 22:51
Это им не поможет.
Ozabot
Ozabot
   528 / 1052
вчера в 22:31
Игуаин теперь останется без работы (((
ДАША Д
ДАША Д
   191 / 1052
вчера в 21:31
Засудят все равно на 100 процентов.
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
   311 / 1052
вчера в 21:30
Стоит теперь думать, как это отразится на команде.

И сразу бросается в глаза старая проблема. С 2017 года в клубе один из худших подборов форвардов во всей лиге. И судя по всему, дальше будет только хуже
Romeo 777
Romeo 777
   382 / 1052
вчера в 21:25
Да не будет толку. Реал и Барселона тогда проскочили, т.к. в правилах были лазейки, поэтому удалось отсрочить наказание, теперь надеяться на позитивный исход не стоит, шансы минимальны.
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