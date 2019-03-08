«Челси» обратится в CAS по поводу трансферного запрета

вчера, 20:49

«Челси» намерен обратиться в Спортивный арбитражный суд ( CAS ), чтобы обжаловать свой трансферный бан до 2020 года.

Напомним, что ФИФА наказала клуб из-за нарушений при осуществлении переходов 29 игроков различных возрастов. После этого «синие» подали апелляцию в ФИФА , однако организация ее отклонила.