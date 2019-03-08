«Челси» обратится в CAS по поводу трансферного запрета

«Челси» намерен обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS), чтобы обжаловать свой трансферный бан до 2020 года.
Напомним, что ФИФА наказала клуб из-за нарушений при осуществлении переходов 29 игроков различных возрастов. После этого «синие» подали апелляцию в ФИФА, однако организация ее отклонила.
CAS - последняя инстанция, куда может обратиться «Челси» с протестом.
И сразу бросается в глаза старая проблема. С 2017 года в клубе один из худших подборов форвардов во всей лиге. И судя по всему, дальше будет только хуже
И сразу бросается в глаза старая проблема. С 2017 года в клубе один из худших подборов форвардов во всей лиге. И судя по всему, дальше будет только хуже