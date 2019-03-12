На Евро-2020 в Петербурге будет порядка двух тысяч волонтеров

вчера, 13:31

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов по итогам заседания открытой части наблюдательного совета по подготовке и проведению Евро-2020 рассказал о волонтерах, которые будут работать в Петербурге во время турнира.

Волонтеров будет порядка 1,5-2 тысяч. Начнется буквально с лета набор волонтеров, за год до чемпионата.

Он также добавил, что аспекты организации турнира в Петербурге, связанные с доставкой болельщиков на стадион, будут реализованы так же, как на чемпионате мира 2018 года

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года. 4 встречи состоятся в Санкт-Петербурге.