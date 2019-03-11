Ганчаренко и игроки ЦСКА поддержали травмированного Дзагоева

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко и футболисты «армейцев» пожелали здоровья травмированному полузащитнику Алану Дзагоеву. Слова поддержки высказали Игорь Акинфеев, Федор Чалов, Виктор Васин, Никола Влашич и другие игроки «красно-синих».
Напомним, что Дзагоев в феврале повредил крестообразную связку колена из-за чего выбыл на долгий срок.
Присоединяюсь к теплым словам,восстанавливайся Алан,мы тебя ждём.
Присоединяюсь к теплым словам,восстанавливайся Алан,мы тебя ждём.
Пункт в правилах про запрет размещения видеозаписей с российских телеканалов у нас появился не так давно, но тем не менее, просим придерживаться данного правила.
Пункт в правилах про запрет размещения видеозаписей с российских телеканалов у нас появился не так давно, но тем не менее, просим придерживаться данного правила.
Скорейшего восстановления Алану.
Скорейшего восстановления Алану.
Красно-синее знамя победы!...)))
Красно-синее знамя победы!...)))
Дзагоеву конечно здоровья, много, на лопате, каждый день.
Дзагоеву конечно здоровья, много, на лопате, каждый день.