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Ганчаренко и игроки ЦСКА поддержали травмированного Дзагоева

вчера, 15:37

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко и футболисты «армейцев» пожелали здоровья травмированному полузащитнику Алану Дзагоеву. Слова поддержки высказали Игорь Акинфеев, Федор Чалов, Виктор Васин, Никола Влашич и другие игроки «красно-синих».

Напомним, что Дзагоев в феврале повредил крестообразную связку колена из-за чего выбыл на долгий срок.

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Все комментарии
Гордецкий
Гордецкий
сегодня в 02:49
Так и должно быть.
SHMEL
SHMEL
   77 / 1076
вчера в 22:56
Как же чертовски приятно видеть реальное сопереживание одноклубнику,товарищу,брату...
Присоединяюсь к теплым словам,восстанавливайся Алан,мы тебя ждём.
RIR68
RIR68
   269 / 1076
вчера в 20:59
присоединяюсь!
drug01
drug01
   135 / 1076
вчера в 20:30
Молодцы! Одна семья!!!!
alexgurzan
alexgurzan ответил Санчо Панса
   306 / 1076
вчера в 19:09
Это еще почему, скажите?
Нарушение авторских и смежных прав.

Пункт в правилах про запрет размещения видеозаписей с российских телеканалов у нас появился не так давно, но тем не менее, просим придерживаться данного правила.
Санчо Панса
Санчо Панса ответил alexgurzan
   119 / 1076
вчера в 19:03
К сожалению, размещение видео с российских телеканалов запрещено на нашем ресурсе.
Это еще почему, скажите?
alexgurzan
alexgurzan ответил Санчо Панса
   306 / 1076
вчера в 19:02
Отличное видео, армейцы! Я тоже не сомневаюсь в том, что Дзага вернется. И забьет очень важный гол за ЦСКА) Как и в 2016 году. Мы это все помним, Алан!
К сожалению, размещение видео с российских телеканалов запрещено на нашем ресурсе.
Санчо Панса
Санчо Панса
   119 / 1076
вчера в 19:00
Отличное видео, армейцы! Я тоже не сомневаюсь в том, что Дзага вернется. И забьет очень важный гол за ЦСКА) Как и в 2016 году. Мы это все помним, Алан!
Баба Яга против
Баба Яга против
   616 / 1076
вчера в 18:12
отсыпали ему герыча
Великолепный
Великолепный
   38 / 1076
вчера в 17:33
Молодцы! Респект и уважение.
Absinthe3
Absinthe3
   276 / 1076
вчера в 17:27
хайпанутые)
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   85 / 1076
вчера в 17:22
Нисколько не удивлён. Так и должно быть в большой дружной семье.
Скорейшего восстановления Алану.
Leha-ha50
Leha-ha50
   13 / 1076
вчера в 17:09
Душевно!!! Молодцы!!!
Glodor
Glodor
   49 / 1076
вчера в 16:59
Только в Тарасовке раненых могут выгнать вон.
Багров-брат
Багров-брат ответил ЦCКА навсегда
   178 / 1076
вчера в 16:39
ЦВБП!
Передали отцы нам и деды
Красно-синее знамя победы!...)))
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда ответил Багров-брат
   3 / 1076
вчера в 16:36
Молодцы парни. Игорь очень душевно. Вот поэтому и болею всегда за ЦСКА!...)))
ЦВБП!
Багров-брат
Багров-брат
   178 / 1076
вчера в 16:35
Молодцы парни. Игорь очень душевно. Вот поэтому и болею всегда за ЦСКА!...)))
Bayern Best
Bayern Best
   114 / 1076
вчера в 16:02
Правильно,Алану сейчас нужна поддержка.
cska plus
cska plus
   16 / 1076
вчера в 16:00
Молодцы! Присоединяемся и желаем скорейшего восстановления.
Номер 1 на этом проэкте
Номер 1 на этом проэкте
   524 / 1076
вчера в 15:57
Вот она спортивная СЕМЬЯ!! Все друг друга поддерживают! Дзага выздоравливай скорей !!
За адекватность
За адекватность
   45 / 1076
вчера в 15:56
Жаль, что травмы загубили одного их наиболее талантливых игроков его поколения.
Mike_smile
Mike_smile
   486 / 1076
вчера в 15:49
Тем и радует ЦСКА, что они команда, как на поле, так и вне него. ЦСКА не мой любимый клуб, но я искренне уважаю армейцев, в том числе и за такие посылы.
Дзагоеву конечно здоровья, много, на лопате, каждый день.
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   3 / 1076
вчера в 15:43
Так и нужно! Здоровья Алану!
mangoх12
mangoх12
   19 / 1076
вчера в 15:40
Молодцы! Своих не бросаем
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