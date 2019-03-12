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Гильерме: «Планирую поиграть еще лет пять»

вчера, 14:48

Вратарь «Локомотива» Гильерме рассказал, сколько еще времени он планирует выступать на профессиональном уровне.

Я уже недалеко от завершения карьеры, но думаю, что еще пять лет поиграю. Я не знаю, где буду жить по завершении карьеры. Я точно не уеду в Бразилию насовсем. Я буду проводить половину времени там, половину — в России, так как здесь я отыграл практически всю свою карьеру. В Бразилии опасная и закрытая жизнь, в год я провожу там по месяцу, когда уезжаю в отпуск.

Напомним, что Гильерме стал игроком «Локо» в 2007 году. В ноябре 2015-го бразилец получил российское гражданство.

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Все комментарии
Glodor
Glodor
   50 / 1090
вчера в 18:03
Успехов!
Палыч82
Палыч82
   378 / 1090
вчера в 16:59
Ну и правильно, что в России жить будешь, не зря ж гражданин,)
Байкал-38.
Байкал-38.
   36 / 1090
вчера в 16:07
Гиля молодца, удачи и здоровья!!
berda2003
berda2003
   436 / 1090
вчера в 15:47
предпенсионерам у нас льготы, не то, что в Бразилии, где много диких обезьян...
Mangur
Mangur
   438 / 1090
вчера в 15:40
Браво.Удачи.
beefs
beefs
   176 / 1090
вчера в 15:25
Удачи в карьере
kotmyshka
kotmyshka
   251 / 1090
вчера в 15:10
Запросто...
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   18 / 1090
вчера в 14:54
Удачи все пять лет!
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