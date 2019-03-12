Гильерме: «Планирую поиграть еще лет пять»

Вратарь «Локомотива» Гильерме рассказал, сколько еще времени он планирует выступать на профессиональном уровне.

Я уже недалеко от завершения карьеры, но думаю, что еще пять лет поиграю. Я не знаю, где буду жить по завершении карьеры. Я точно не уеду в Бразилию насовсем. Я буду проводить половину времени там, половину — в России, так как здесь я отыграл практически всю свою карьеру. В Бразилии опасная и закрытая жизнь, в год я провожу там по месяцу, когда уезжаю в отпуск.