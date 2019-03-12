Гендиректор «Ахмата»: «Пусть судья сам объяснит назначение пенальти»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал эпизод с назначением пенальти в матче 19-го тура РПЛ между грозненским клубом и «Уралом» (1:1).

Мы все видели эпизод, пусть комментируют судьи. Футболист «Урала» сыграл рукой, дальше судья принял решение, все видели, как он сыграл рукой. Был штрафной до игры рукой? Если мы сейчас будем по каждому обсуждать действие… Ошибаются все так же, как и футболисты ошибаются. Мы не писали никаких жалоб, а дальше пусть судья сам объяснит, почему принял такое решение. Тут особо нечего комментировать. В целом судейство в этом матче нормальное. Не лучше, не хуже, чем всегда.