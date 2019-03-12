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Гендиректор «Ахмата»: «Пусть судья сам объяснит назначение пенальти»

вчера, 15:40
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)1 : 1Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал эпизод с назначением пенальти в матче 19-го тура РПЛ между грозненским клубом и «Уралом» (1:1). 

Мы все видели эпизод, пусть комментируют судьи. Футболист «Урала» сыграл рукой, дальше судья принял решение, все видели, как он сыграл рукой. Был штрафной до игры рукой? Если мы сейчас будем по каждому обсуждать действие… Ошибаются все так же, как и футболисты ошибаются. Мы не писали никаких жалоб, а дальше пусть судья сам объяснит, почему принял такое решение. Тут особо нечего комментировать. В целом судейство в этом матче нормальное. Не лучше, не хуже, чем всегда.

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Все комментарии
Морозовский
Морозовский
   17 / 1090
вчера в 20:57
Президент крученый "Урала" объяснит более правдоподобно!
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил ArgonS
   88 / 1090
вчера в 18:07
Гус, Варелия, алсипедрас, у Вас все в порядке?
Это у тебя надо спрашивать, все ли у тебя в порядке? Создал сотню клонов, теперь другие пользователи тебе кажутся клонами. Славнов, ты уже поселился на Соккере, не различаешь виртуальную жизнь от реальной
1 команда
1 команда
   109 / 1090
вчера в 17:15
Фердун клещи свои пустил везде.
ArgonS
ArgonS ответил Конунг Рагнар
   295 / 1090
вчера в 17:07
Славнов, у тебя паранойя? Везде Федун мерещится
Гус, Варелия, алсипедрас, у Вас все в порядке?
морозз
морозз
   154 / 1090
вчера в 16:42
Это всё конские интриги, походу Гинер перепутал судей и не на того поставил ставки в тотализатор!
КЭТиК
КЭТиК
   172 / 1090
вчера в 16:28
Интересно было бы послушать.
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил grisser
   88 / 1090
вчера в 16:19
Ну судья был кукоян, поэтому все вопросы сразу к фердуну, кто платит, тот и заказывает музыку.
    STVA 1
    STVA 1
       86 / 1090
    вчера в 16:00
    Судья не обьяснит...
    cska plus
    cska plus
       16 / 1090
    вчера в 16:00
    Пусть судьи объясняют как хрющам подарили чемпионство, это более интересный период судейства.
    grisser
    grisser
       57 / 1090
    вчера в 15:52
    Ну судья был кукоян, поэтому все вопросы сразу к фердуну, кто платит, тот и заказывает музыку.
    Питермен
    Питермен
       46 / 1090
    вчера в 15:50
    Пенальти купил Федун, как месть Уралу за кубок
    drug01
    drug01
       133 / 1090
    вчера в 15:43
    Уже все заиграли
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