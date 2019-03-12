Мамаев в СИЗО отжимается на брусьях по 100 раз в день

Алана Мамаева, жена футболиста «Краснодара» Павла Мамаева, рассказала о настроении своего мужа, который продолжает находиться в СИЗО.

Сегодня была у него. Рада была встретиться, потому что давно меня не было. Он в отличной форме. Говорит, что бегает по пять-шесть километров в день, отжимается на брусьях по 100 раз и крутит велосипед по 15-20 километров. Настроение отличное.

Невозможно в этом деле что-либо прогнозировать, поэтому все в ожидании… счастья. Нужно просто ждать. Общественное мнение поменялось, да и я уже спокойно сижу и жду. Паша тоже ждет.