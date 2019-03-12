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Мамаев в СИЗО отжимается на брусьях по 100 раз в день

вчера, 15:24

Алана Мамаева, жена футболиста «Краснодара» Павла Мамаева, рассказала о настроении своего мужа, который продолжает находиться в СИЗО.

Сегодня была у него. Рада была встретиться, потому что давно меня не было. Он в отличной форме. Говорит, что бегает по пять-шесть километров в день, отжимается на брусьях по 100 раз и крутит велосипед по 15-20 километров. Настроение отличное.

Невозможно в этом деле что-либо прогнозировать, поэтому все в ожидании… счастья. Нужно просто ждать. Общественное мнение поменялось, да и я уже спокойно сижу и жду. Паша тоже ждет.

Мамаев и Александр Кокорин обвиняются в хулиганстве и участии в двух драках в центре Москвы. Они будут находиться под арестом минимум до 8 апреля.

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Все комментарии
Balbes77773
Balbes77773
вчера в 19:23
Когда же закончатся новости про этих уродов?
cska plus
cska plus
   16 / 1090
вчера в 16:59
Паша полность адаптировался.
time out
time out
   69 / 1090
вчера в 16:15
А Кокоша ноги бережет, чтобы не устали и зеленкой на всякий случай мажет.
161регион
161регион
   66 / 1090
вчера в 16:12
Мамай решил перейти из фубола в гимнастику???
ArgonS
ArgonS
   295 / 1090
вчера в 15:59
Тарасовский узник.
Neymar 10
Neymar 10
   420 / 1090
вчера в 15:59
кормить не забывайте . чтоб мышцы росли и чтоб потом Павлик мог самостоятельно отбиваться от хулиганов
beefs
beefs
   176 / 1090
вчера в 15:56
Шутки шутками а пол-года в Сизо это не шутки....
Don trambon
Don trambon
   89 / 1090
вчера в 15:47
Татушек то не прибавилось?)

А так молодец, кто то ноги свои фоткает и жалуется, а кто то уже влился в коллектив)
За адекватность
За адекватность
   51 / 1090
вчера в 15:41
"Общественное мнение поменялось" Зарекался не писать на эту тему, но это перебор".Да и я уже спокойно сижу и жду. Паша тоже ждет." Ничего не пишу, не высказываю свое мнение, потому как сказал, что в этой теме участия принимать не буду.( Просто нет слов, сижу и жду.)
Sunny.
Sunny.
   119 / 1090
вчера в 15:33
пусть качается выйдет отомстит этому водиле разводиле
мяч квадратный
мяч квадратный
   754 / 1090
вчера в 15:26
К побегу готовится. Надо его в камеру с "наседкой" перевести. Чтобы приглядывал за ним.
удав
удав
   329 / 1090
вчера в 15:25
к ММА готовится?=)
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