Ростовцев: «„Енисей“ обходится Красноярскому краю в 800 млн рублей в год»

вчера, 15:13

Трехкратный чемпион мира по биатлону, депутат законодательного собрания Красноярского края Павел Ростовцев рассказал, во сколько обходится региону содержание футбольного клуба «Енисей».

— Футбольный «Енисей» — бремя для краевого бюджета?

— Конечно. Самый дорогостоящий спортивный проект. 800 миллионов в год — бремя.

— В прессе сообщалось, что клуб просит миллиард. Средняя домашняя посещаемость «Енисея» за последние годы — чуть выше 6 тысяч человек. На матч с «Ахматом» в декабре 2018-го пришло 1860 зрителей. Продолжаете выделять деньги, исходя из социальной значимости проекта?

— Деньги, безусловно, есть куда направить и помимо футбола. Два года назад, когда я избрался в краевую думу, объемы средств на поддержку массового и профессионального спорта соотносились как 300 миллионов к 1,3 миллиарда. Сейчас эти суммы достигли 800 миллионов и двух с небольшим миллиардов. Перекос в сторону профи очевиден. Значительных средств потребовала и подготовка к Универсиаде. Это не очень хорошо.

— Считаете, депутатов снесет волна народного гнева, если они перенаправят бюджет «Енисея» на уборку мусора и ветхое жилье?

— Профессиональные клубы, как вершина спортивной пирамиды, в крае должны быть. Объемы их финансирования закреплены законодательно. Но дискуссия на этот счет ведется жесткая, ситуация не всем нравится, тема болезненная. Постоянно поднимаю эти вопросы: нашли два миллиарда на профессионалов — найдите и на поддержку массового спорта. Сейчас некий баланс сохраняется. В 2019 году выделены средства на строительство и содержание пяти крупных спортивных объектов, на ряд программ массового и детского спорта.

— При всем уважении к «Енисею» сложно понять логику его бюджетного существования. Выбор между зарплатами игроков и социальными проблемами очевиден, разве нет?

— Есть еще момент выполнения клубами спортивных обязательств. В госпрограмме записано: футбольный клуб «Енисей» должен занять 12-е место. Минспорта края обратилось к депутатам с просьбой одобрить выделение бюджетных средств. Если задача не будет выполнена, кто понесет ответственность?