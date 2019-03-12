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Ростовцев: «„Енисей“ обходится Красноярскому краю в 800 млн рублей в год»

вчера, 15:13

Трехкратный чемпион мира по биатлону, депутат законодательного собрания Красноярского края Павел Ростовцев рассказал, во сколько обходится региону содержание футбольного клуба «Енисей».

— Футбольный «Енисей» — бремя для краевого бюджета?

— Конечно. Самый дорогостоящий спортивный проект. 800 миллионов в год — бремя.

— В прессе сообщалось, что клуб просит миллиард. Средняя домашняя посещаемость «Енисея» за последние годы — чуть выше 6 тысяч человек. На матч с «Ахматом» в декабре 2018-го пришло 1860 зрителей. Продолжаете выделять деньги, исходя из социальной значимости проекта?

— Деньги, безусловно, есть куда направить и помимо футбола. Два года назад, когда я избрался в краевую думу, объемы средств на поддержку массового и профессионального спорта соотносились как 300 миллионов к 1,3 миллиарда. Сейчас эти суммы достигли 800 миллионов и двух с небольшим миллиардов. Перекос в сторону профи очевиден. Значительных средств потребовала и подготовка к Универсиаде. Это не очень хорошо.

— Считаете, депутатов снесет волна народного гнева, если они перенаправят бюджет «Енисея» на уборку мусора и ветхое жилье?

— Профессиональные клубы, как вершина спортивной пирамиды, в крае должны быть. Объемы их финансирования закреплены законодательно. Но дискуссия на этот счет ведется жесткая, ситуация не всем нравится, тема болезненная. Постоянно поднимаю эти вопросы: нашли два миллиарда на профессионалов — найдите и на поддержку массового спорта. Сейчас некий баланс сохраняется. В 2019 году выделены средства на строительство и содержание пяти крупных спортивных объектов, на ряд программ массового и детского спорта.

— При всем уважении к «Енисею» сложно понять логику его бюджетного существования. Выбор между зарплатами игроков и социальными проблемами очевиден, разве нет?

— Есть еще момент выполнения клубами спортивных обязательств. В госпрограмме записано: футбольный клуб «Енисей» должен занять 12-е место. Минспорта края обратилось к депутатам с просьбой одобрить выделение бюджетных средств. Если задача не будет выполнена, кто понесет ответственность?

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Все комментарии
VV V
VV V
   283 / 1090
вчера в 19:37
Енисей тратит региональные деньги (Красноярский край) 800 млн, а Зенит засаживает федеральные общие деньги страны в размере одного триллиона рублей !
P.S. и куда только смотрит высший орган государственного контроля- Счётная палата РФ ?!
Egorium
Egorium ответил cska plus
   162 / 1090
вчера в 18:14
Начало положено, потом банкрот, расформирование клуба, продажа стадиона и открытие рыночного комплекса.
Странно, вроде бы Енисей в кубке страны у тарасни не выигрывал.
нефтегаз
нефтегаз
   967 / 1090
вчера в 18:00
бакланы обходятся госказне 10000000000 рублей
cska plus
cska plus
   16 / 1090
вчера в 17:00
Начало положено, потом банкрот, расформирование клуба, продажа стадиона и открытие рыночного комплекса.
Garrincha58
Garrincha58
   349 / 1090
вчера в 16:23
в Красноярске отличный ледовый стадион почему нет хоккейной команды КХЛ?а футбольный стадион плохой да и климат не для футбола развивайте хоккей и будет вам счастье
Abverin
Abverin
   83 / 1090
вчера в 16:04
Футбол должен существовать на свои деньги, а если он никому не нужен, то пусть его и не будет.
Aндрей Сибиряков
Aндрей Сибиряков
   111 / 1090
вчера в 15:45
Дача Шойгу стоит 1,5 млрд. рублей. А таких Шойгу у нас половина Москвы.
pavkur
pavkur
   44 / 1090
вчера в 15:42
Зачем в Москве столько футбольных команд, не только ли для соревнования толстых мешков за государственный счет?
161регион
161регион
   66 / 1090
вчера в 15:27
Удел Енисея,хоккей с мячом
За адекватность
За адекватность
   51 / 1090
вчера в 15:26
"Деньги, безусловно, есть куда направить и помимо футбола." Как нет то. Ну так направили бы. Не нужен клуб РФПЛ да и футбол в целом региону, играйте во 2-й лиге. Но там резко появятся задачи повышения и.т.д. И тут мы если что, как же злит.
ДСА
ДСА
   204 / 1090
вчера в 15:22
Весьма дорого.
мяч квадратный
мяч квадратный
   754 / 1090
вчера в 15:18
Из них реально до клуба доходит 800 тысяч рублей.
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