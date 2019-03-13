Райс вызван в сборную Англии

Тренерский штаб сборной Англии объявил заявку команды на матчи отборочного турнира Евро-2020 с Чехией (22-го марта, дома) и Черногорией (25-го марта, на выезде).
Вратари: Том Хитон («Бернли»), Джек Батленд («Сток Сити»), Джордан Пикфорд («Эвертон»);
защитники: Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Бен Чилуэлл («Лестер»), Майкл Кин («Эвертон»), Харри Магуайр («Лестер»), Дэнни Роуз («Тоттенхэм»), Люк Шоу («Манчестер Юнайтед»), Джон Стоунз («Манчестер Сити»), Киран Триппьер («Тоттенхэм»), Кайл Уокер («Манчестер Сити»), Джеймс Тарковски («Бернли»);
полузащитники: Росс Баркли («Челси»), Деле Алли («Тоттенхэм»), Фабиан Делф («Манчестер Сити»), Эрик Дайер («Тоттенхэм»), Джордан Хендерсон («Ливерпуль»), Рубен Лофтус-Чик («Челси»), Деклан Райс («Вест Хэм»);
нападающие: Харри Кейн («Тоттенхэм»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), Джейдон Санчо («Боруссия Дортмунд»), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»), Каллум Уилсон («Борнмут»).