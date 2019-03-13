Азмун: «Семак - прекрасный тренер»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун похвалил наставника команды Сергея Семака.
Мне приятно было узнать о предложении «Зенита», потому что здесь работает прекрасный молодой тренер. С футболистами команды у меня сложились хорошие отношения. Я раньше говорил, что если останусь в России, то хочу работать именно с Семаком. Плохой специалист не добился бы таких результатов с «Уфой».
Удачи Азмуну,как игроку и Семаку,как тренеру!!!
Удачи Азмуну,как игроку и Семаку,как тренеру!!!
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За что же, не боясь греха,
Кукушка хвалит Петуха?
За то, что хвалит он Кукушку.
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За что же, не боясь греха,
Кукушка хвалит Петуха?
За то, что хвалит он Кукушку.
В каждом матче выкладывается по полной и обязательно забивает.
Так что его слова вполне искренни.
В каждом матче выкладывается по полной и обязательно забивает.
Так что его слова вполне искренни.
Кононов пришел ..... Теперь Спартак нервничает .... :)
Кононов пришел ..... Теперь Спартак нервничает .... :)
Но, пожалуй, стоит подождать росчерк пера и мнения специалистов по прошествии времени... Пока, - не всё однозначно...
Но, пожалуй, стоит подождать росчерк пера и мнения специалистов по прошествии времени... Пока, - не всё однозначно...