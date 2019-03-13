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Азмун: «Семак - прекрасный тренер»

вчера, 18:36

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун похвалил наставника команды Сергея Семака.

Мне приятно было узнать о предложении «Зенита», потому что здесь работает прекрасный молодой тренер. С футболистами команды у меня сложились хорошие отношения. Я раньше говорил, что если останусь в России, то хочу работать именно с Семаком. Плохой специалист не добился бы таких результатов с «Уфой».

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Все комментарии
grisser
grisser
   55 / 1090
сегодня в 02:28
Тренер с первого места не может быть плохим.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   39 / 1090
вчера в 23:12
А что за результаты с Уфой?
Телогрейка
Телогрейка
   600 / 1090
вчера в 22:29
Сразу картина перед глазами из басни ворона и сыр, Азмун лис...
Hypnoz
Hypnoz
   332 / 1090
вчера в 21:54
Два сапога - пара ))) ! Поедут в Уфу летом, у Симака уже чёрная метка !
Брулин
Брулин
   73 / 1090
вчера в 21:51
Классное приобретение для Зенита!!! Посмотрим насколько Азмун будет стабилен... Удачи, Сердар!!!
NK_505s
NK_505s
   154 / 1090
вчера в 21:39
интервью Азмуна после матча Зенит-Вильярреал)
grisser
grisser ответил Ragnar_Lodbrok
   55 / 1090
вчера в 21:17
Семак никчемный физрук, который скоро слетит с 1 на 3 место
У тебя столько клонов не хватит.
Морозовский
Морозовский
   13 / 1090
вчера в 21:13
Бакланы, вам не стыдно - гоните Семака опять в "УФУ"?! К мнению кудесника мяча Азмуна прислушайтесь, простофили лазурные!
Levadia
Levadia
   214 / 1090
вчера в 21:13
Испарился Кокорин,появилась прекрасная замена!
Удачи Азмуну,как игроку и Семаку,как тренеру!!!
Андрей Дыбовский
Андрей Дыбовский
   931 / 1090
вчера в 21:12
Хм...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответил ziborock
   88 / 1090
вчера в 21:07
Свой свояка видет из далека)).😁... А если по серьезному то хороший игрок.
sir_Alex
sir_Alex
   115 / 1090
вчера в 21:04
И результативный!
Переписанный
Переписанный ответил ziborock
   52 / 1090
вчера в 20:54
Физрук-коррупционер и мешок-коррупционер!))))
beefs
beefs
   182 / 1090
вчера в 20:51
Удачи и много забитых голов...
ziborock
ziborock
   74 / 1090
вчера в 20:46
Азмун: На данный момент Курбан Бекиевич – один из лучших российских тренеров. В Казани все его по-настоящему уважают. Он – замечательный человек и один из немногих, кто выкладывается без остатка.
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За что же, не боясь греха,
Кукушка хвалит Петуха?
За то, что хвалит он Кукушку.
Leningrad 84
Leningrad 84
   190 / 1090
вчера в 20:46
То что Сердару все в Зените нравится, видно по его игре!
В каждом матче выкладывается по полной и обязательно забивает.
Так что его слова вполне искренни.
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
   57 / 1090
вчера в 20:44
Семак никчемный физрук, который скоро слетит с 1 на 3 место
drug01
drug01
   135 / 1090
вчера в 20:31
А зарплата ещё лучше....
EAGuar As
EAGuar As ответил 1-й парень
   85 / 1090
вчера в 20:23
Скорей уж ... Следующий после пришедшего из Тулы тренер сделает Спартак чемпионом ....
Кононов пришел ..... Теперь Спартак нервничает .... :)
Игорь Погорелов
Игорь Погорелов
   212 / 1090
вчера в 20:22
Все правильно
valt134
valt134
   224 / 1090
вчера в 20:21
Технично «подлизнул». Чувствуется «школа» хитрого туркмена. Далеко пойдёт.
Лаcковый зенит
Лаcковый зенит
   86 / 1090
вчера в 20:20
Знатный зализ пошел
The Frei
The Frei
   488 / 1090
вчера в 20:19
Семак очень перспективный тренер, опыта мало, но это обретается победами и поражениями.
ошалевший
ошалевший ответил pavkur
   375 / 1090
вчера в 20:17
А при том, что нужно знать на каком месте сейчас идет Семак в чемпионате и на каком свиные прихлебатели.
ой рано вы песни поёте,ой рано,треть чемпа впереди,вполне реально ещё из зоны лч вылететь
particular
particular
   6 / 1090
вчера в 20:15
Мнение игрока, окрылённого начальным успехом, конечно, важно и взвешенно..:))
Но, пожалуй, стоит подождать росчерк пера и мнения специалистов по прошествии времени... Пока, - не всё однозначно...
1-й парень
1-й парень ответил EAGuar As
   43 / 1090
вчера в 20:15
Уберут Семака , но Зенит таки станет чемпионом (тульская примета) . И что ?
Возможно, как и то, что кто из Тулы в спартак придет, в Енисее окажется. Это уже быль.
EAGuar As
EAGuar As ответил pavkur
   85 / 1090
вчера в 20:06
Уберут Семака , но Зенит таки станет чемпионом (тульская примета) . И что ?
pavkur
pavkur ответил EAGuar As
   47 / 1090
вчера в 20:04
А при чем тут судьба Семака и будущее Зенита .
А при том, что нужно знать на каком месте сейчас идет Семак в чемпионате и на каком свиные прихлебатели.
EAGuar As
EAGuar As ответил pavkur
   85 / 1090
вчера в 19:49
А при чем тут судьба Семака и будущее Зенита .
EAGuar As
EAGuar As
   85 / 1090
вчера в 19:47
Кононов решит проблему , как со Спартаком .
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