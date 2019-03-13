Азмун: «Семак - прекрасный тренер»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун похвалил наставника команды Сергея Семака.

Мне приятно было узнать о предложении «Зенита», потому что здесь работает прекрасный молодой тренер. С футболистами команды у меня сложились хорошие отношения. Я раньше говорил, что если останусь в России, то хочу работать именно с Семаком. Плохой специалист не добился бы таких результатов с «Уфой».