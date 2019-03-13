Марселино: «Мы намерены победить „Краснодар“»

Главный тренер «Валенсии» Марселино рассуждает о матче против «Краснодара» в Лиге Европы.

Нам нужно выиграть и пройти в следующую стадию, найти хорошие возможности, чтобы забить. «Краснодар» - очень быстрая команда. Мы должны быть в равновесии. Этот фактор мы всегда выполняем во всех лигах. Мы должны забить, чтобы победить. Мы уже выбрали игроков. Поле великолепное. Я думаю, что мы проведем этот матч дисциплинированно.

Мы полностью готовы. Нам необходимо наладить взаимопонимание между игроками. Мы не можем допустить безголевой ничьей. Наша цель - выиграть.