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Марселино: «Мы намерены победить „Краснодар“»

вчера, 18:45
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар-:-Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия20:55 Не начался

Главный тренер «Валенсии» Марселино рассуждает о матче против «Краснодара» в Лиге Европы.

Нам нужно выиграть и пройти в следующую стадию, найти хорошие возможности, чтобы забить. «Краснодар» - очень быстрая команда. Мы должны быть в равновесии. Этот фактор мы всегда выполняем во всех лигах. Мы должны забить, чтобы победить. Мы уже выбрали игроков. Поле великолепное. Я думаю, что мы проведем этот матч дисциплинированно.

Мы полностью готовы. Нам необходимо наладить взаимопонимание между игроками. Мы не можем допустить безголевой ничьей. Наша цель - выиграть.

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый ответил handreb
   15 / 1090
сегодня в 01:45
Тогда должны победить, не нужно ничьей.
Я за Черышева и Валенсию!
handreb
handreb ответил Шишанутый
   95 / 1090
сегодня в 01:15
Нейтрально к нему отношусь.
Тогда должны победить, не нужно ничьей.
Т34
Т34
   56 / 1090
сегодня в 00:34
Быкам победы! На рога испанцев. Устройте им корриду!
Шишанутый
Шишанутый ответил handreb
   15 / 1090
сегодня в 00:24
Ты не любишь Краснодар?
Нейтрально к нему отношусь.
Bjuik
Bjuik
   50 / 1090
вчера в 23:59
Намерения ваши напрасны.
handreb
handreb ответил Шишанутый
   95 / 1090
вчера в 23:54
Валенсия хочет победить! И Краснодар тоже хочет победить. Ну ладно давай так. Не вашим не нашим! Пускай будет ничья!
Ты не любишь Краснодар?
Шишанутый
Шишанутый ответил Vladimir808
   15 / 1090
вчера в 22:23
Быки тоже хотят победить! Желаю победы нашим!!!
Валенсия хочет победить! И Краснодар тоже хочет победить. Ну ладно давай так. Не вашим не нашим! Пускай будет ничья!
1 команда
1 команда
   101 / 1090
вчера в 21:36
Даже свиньи вам не помогут своими поддержками.
Bayern Best
Bayern Best
   134 / 1090
вчера в 20:32
Краснодар победит 1-0
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   325 / 1090
вчера в 20:17
Удачи Краснодару!
Надо пройти дальше.
Vladimir808
Vladimir808
   171 / 1090
вчера в 20:06
Быки тоже хотят победить!
Желаю победы нашим!!!
minai
minai
   713 / 1090
вчера в 19:57
Желаю тебе проSрать, испашка.
NK_505s
NK_505s
   154 / 1090
вчера в 19:34
Быков дома победить тяжело, если сами не проиграют
cska plus
cska plus
   17 / 1090
вчера в 19:33
А Краснодар хочет победить Валенсию.
kust07
kust07
   189 / 1090
вчера в 19:02
смотри не споткнись
handreb
handreb
   95 / 1090
вчера в 19:00
Намерение ваше похвально, но не осуществимо.
djemStar
djemStar
   612 / 1090
вчера в 18:57
вангую 1-0 победа быков. и в 1/4 выход на какой-нибудь Вильяреал или Ренн)
*скрещенные пальцы
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