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Маркелов: «Вегетарианство помогает мне отлично восстанавливаться»

вчера, 11:53

Полузащитник «Анжи» Иван Маркелов накануне матча 20-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» рассказал о своей физической форме.

Чувствую себя отлично, сборы провели плодотворно. Функциональная подготовка – одна из ключевых составляющих успеха для нас. Вы знаете, я чувствую себя намного лучше, чем когда-либо. Именно вегетарианство помогает мне отлично восстанавливаться, я стал получать меньше травм, и я прекрасно себя чувствую в движении. Качество жизни стало намного выше. Как-то во время обеда Апти Ахъядов спросил меня, – откуда ты берёшь силы? И ему ответил Адлан Кацаев: «Сам Всевышний даёт ему силы!» Меня полностью удовлетворил его ответ.

Напомним, что в поединке 19-го тура РПЛ «Локомотив» обыграл «Анжи».

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Все комментарии
Пулково-2
Пулково-2
   422 / 1074
вчера в 18:25
Вредно для спортсменов.
Egorium
Egorium
   129 / 1074
вчера в 17:31
На Бога надейся, но сам не плошай.
сулейман шлагбаум
сулейман шлагбаум
   187 / 1074
вчера в 14:28
Когда пьешь водку под вегетарианскую закуску, особенно отчетливо понимаешь, какое же это 73о, ваше вегетарианство !
kotmyshka
kotmyshka
   247 / 1074
вчера в 12:24
А толку-то?
cska plus
cska plus
   15 / 1074
вчера в 12:20
Действительно это индивидуально но как можно без мяса.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   21 / 1074
вчера в 12:12
Вай красава=))))💪💪💪💪💪💪 Россия без мяса
Аксинья
Аксинья
   71 / 1074
вчера в 12:10
Лучше скажи правду что зарплаты на мясо не хватает...
Ваня лучший
Ваня лучший
   35 / 1074
вчера в 11:56
Это все индивидуально и рацион тоже
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