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Судьба Аленичева в «Енисее» определится на следующей неделе

вчера, 10:30

Министр спорта Красноярского края Сергей Алексеев заявил, что дальнейшая судьба Дмитрия Аленичева на посту главного тренера клуба, скорее всего, определится на следующей неделе. 

«Консолидированного решения пока нет, оно будет принято, вы узнаете о нем чуть позже. Пока тренерский штаб работает и выполняет свою задачу», - сказал Алексеев, добавив, что решение, скорее всего, будет принято на следующей неделе.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
   116 / 1074
вчера в 20:21
Без усиления хотели удержать Енисей в РПЛ???
Алень не Хоттабыч!
beefs
beefs
   202 / 1074
вчера в 19:30
Пропфес
DXTK
DXTK ответил Miaf
   137 / 1074
вчера в 19:23
Рано еще Дмитрию все же работать в премьер лиге. Нужно еще набираться опыта.
Аленичеву тогда надо в Европу, вот чем Дмитрий Анатольевич хуже Леонида Слуцкого который Халл развалил, теперь Витесс качает как качалку?

вон Эмери после Спартака как поднялся Севильей три ЛЕ взял, поработал в ПСЖ, сейчас в лондонском Арсенале.
Черчесов после Спартака выиграл чемпионат Польши, вывел Динамо в ЛЕ, сборную Россию довел до четвертьфинала ЧМ.

Так что у Аленичева все впереди!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   42 / 1074
вчера в 19:21
Енисей в пердив, Аленя в отставку...
DXTK
DXTK
   137 / 1074
вчера в 19:11
судьба енисея была определена в самом начале сезона, когда не выделили средств для усиления под РФПЛ.
Evilhuman
Evilhuman
   26 / 1074
вчера в 17:24
Срочно Аленя и титова обратно в мясо и вместе прямой дорогой в пердив
Телогрейка
Телогрейка
   806 / 1074
вчера в 17:12
Руки прочб от Аленя!!!
valt134
valt134
   199 / 1074
вчера в 16:38
По-мужицки, Аленичев сам, видя положение дел в клубе и исходя из интересов Енисея, должен написать заявление об уходе. Но,видно,проблема с яйцами.
Василий 50
Василий 50
   406 / 1074
вчера в 16:36
Нет результата - нет работы. Точка.
Багров-брат
Багров-брат ответил Брулин
   160 / 1074
вчера в 16:31
Летом вернется в Спартак,когда нынешний тренер закончится..Осенью будет уволен,после чего на его багаж вернется Каррера
БРАВО! С языка снял...)))
Багров-брат
Багров-брат ответил 1 команда
   160 / 1074
вчера в 16:30
Ни один тренер из пупсятни не проявил себя в должной мере, почти всех погнали вон.
Да ладно, Валера Карпин нормально в Ростове работает...)))
1 команда
1 команда
   111 / 1074
вчера в 16:28
Ни один тренер из пупсятни не проявил себя в должной мере, почти всех погнали вон.
Caniggia
Caniggia
   37 / 1074
вчера в 15:49
Если против него все так настроены, то ему самому надо подать в отставку. Отдохнуть оглядеться, учесть и проанализировать свои ошибки, а затем, с нового сезона, опять возглавить какой-нибудь клуб ФНЛ. Думаю, что он там будет востребован, тем более опыт выхода в вышку уже имеет.
hardpony
hardpony
   318 / 1074
вчера в 15:46
Ну Спартак бы он усилил своими идеями и способностями. Авось второй раз повезет. Зидан вернулся и Димке пора обратно
beefs
beefs
   202 / 1074
вчера в 14:20
В утиль?
Aчиститель
Aчиститель
   81 / 1074
вчера в 13:58
Выходца из тарасовки нужно гнать быстро быстро.
Союзник противников
Союзник противников
   139 / 1074
вчера в 13:37
Хоть и не испытываю к нему особых симпатий,но поведение руководства уважения тоже не заслуживает.Держат человека,как шавку на поводке.
Shamil79
Shamil79
   712 / 1074
вчера в 12:57
оставят в команде и вернут водительские права
Ник Уволен
Ник Уволен
   157 / 1074
вчера в 12:56
Меньше пить надо.
Просто Краснодарский
Просто Краснодарский
   549 / 1074
вчера в 12:41
В пердиве у него хорошо получается
Брулин
Брулин
   68 / 1074
вчера в 12:41
Летом вернется в Спартак,когда нынешний тренер закончится..Осенью будет уволен,после чего на его багаж вернется Каррера
EAGuar As
EAGuar As
   78 / 1074
вчера в 12:40
Главное чтобы в Тулу приехал .
drug01
drug01
   152 / 1074
вчера в 12:25
Пора менять климат....
don_surio
don_surio
   986 / 1074
вчера в 12:23
Думаю Тульский Арсенал, отправит Дмитрия в отставку.
Литейный 4
Литейный 4
   2 / 1074
вчера в 12:15
К свиньям обратно. Физруку Кононову максимум отведено до весны. А там по известному маршруту ссаными тряпками.Гыгыгы
Miaf
Miaf
   16 / 1074
вчера в 12:12
Рано еще Дмитрию все же работать в премьер лиге. Нужно еще набираться опыта.
GKN
GKN
   237 / 1074
вчера в 12:11
Победителей не судят. А вот проигравших судят, и ещё как судят!
Mangur
Mangur
   381 / 1074
вчера в 12:08
Не думаю́ что это есть хорошо,менять тренера так часто.
ОПС
ОПС
   579 / 1074
вчера в 11:59
Бродяга уйдет с Енисея, но только куда?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   32 / 1074
вчера в 11:57
Так Универсиада закончилась.....
Чего тянуть то ???
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