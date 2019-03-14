Судьба Аленичева в «Енисее» определится на следующей неделе

вчера, 10:30

Министр спорта Красноярского края Сергей Алексеев заявил, что дальнейшая судьба Дмитрия Аленичева на посту главного тренера клуба, скорее всего, определится на следующей неделе.

«Консолидированного решения пока нет, оно будет принято, вы узнаете о нем чуть позже. Пока тренерский штаб работает и выполняет свою задачу», - сказал Алексеев, добавив, что решение, скорее всего, будет принято на следующей неделе.