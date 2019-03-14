Аршавин: «Каток „Баварии“ не доехал. „Ливерпуль“ победил заслуженно»

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин прокомментировал победу «Ливерпуля» над «Баварией» (3:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Ливерпуль» сыграл на своих козырях. Немного расстроила эта игра. Первый матч был более равным. А здесь «Ливерпуль» победил заслуженно.
Каток «Баварии» не доехал. В этом матче «Бавария» держала мяч, но когда «Ливерпуль» стал быстрее действовать и катать мяч, то мюнхенцам стало тяжело.
«Ливерпуль» забил достаточно легкий первый гол, этот мяч повлиял на дальнейший ход матча. При третьем голе Салах отдал просто изумительную передачу на Мане. Я не увидел, что «Ливерпуль перенапрягался в игре. Они сыграли с запасом,
он да последние время слабее чем был. но и то потому что все никак не может отделаться от травм.
так что ненадо врать и сравнивать.
он да последние время слабее чем был. но и то потому что все никак не может отделаться от травм.
так что ненадо врать и сравнивать.
ох уж эти розовые очки барсуков.
ох уж эти розовые очки барсуков.
https://www.youtube.com/watch?v=wN1yZFvTMRM
https://www.youtube.com/watch?v=AlTAZNp7lkg
Аха-ха) Скоро Штега его выпнет из сборной!
Аха-ха) Скоро Штега его выпнет из сборной!
ГЫ-ГЫ
ГЫ-ГЫ
А про каток и катание - другие пусть лучше скажут..:))
А про каток и катание - другие пусть лучше скажут..:))