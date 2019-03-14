Аршавин: «Каток „Баварии“ не доехал. „Ливерпуль“ победил заслуженно»

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин прокомментировал победу «Ливерпуля» над «Баварией» (3:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Ливерпуль» сыграл на своих козырях. Немного расстроила эта игра. Первый матч был более равным. А здесь «Ливерпуль» победил заслуженно.

Каток «Баварии» не доехал. В этом матче «Бавария» держала мяч, но когда «Ливерпуль» стал быстрее действовать и катать мяч, то мюнхенцам стало тяжело.

«Ливерпуль» забил достаточно легкий первый гол, этот мяч повлиял на дальнейший ход матча. При третьем голе Салах отдал просто изумительную передачу на Мане. Я не увидел, что «Ливерпуль перенапрягался в игре. Они сыграли с запасом,