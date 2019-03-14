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Аршавин: «Каток „Баварии“ не доехал. „Ливерпуль“ победил заслуженно»

вчера, 09:42
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)1 : 3Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин прокомментировал победу «Ливерпуля» над «Баварией» (3:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Ливерпуль» сыграл на своих козырях. Немного расстроила эта игра. Первый матч был более равным. А здесь «Ливерпуль» победил заслуженно. 

Каток «Баварии» не доехал. В этом матче «Бавария» держала мяч, но когда «Ливерпуль» стал быстрее действовать и катать мяч, то мюнхенцам стало тяжело.

«Ливерпуль» забил достаточно легкий первый гол, этот мяч повлиял на дальнейший ход матча. При третьем голе Салах отдал просто изумительную передачу на Мане. Я не увидел, что «Ливерпуль перенапрягался в игре. Они сыграли с запасом,

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил BARCDJIN
   182 / 1074
вчера в 21:47
в 2015 Месси пробил его в полуфинале ЛЧ, а потом и Суарес продолжил, где ты была я не знаю тогда..Штеген номер один сейчас в мире и в Германии!
Штеген № 1 почти что в мире,очень уверенный,стабильный вратарь,выбирающий правильную позицию и порой читает на три шага вперёд. Конечно он пропускает,но он не лажает. Так же не плох ДДхея,но он конечно может выдать весь матч суперсейвов, считаю его гениальным кипером. Но у него не всегда есть стабильность,в отличии от немца. Надо наигрывать Штегена в сборной - однозначно.
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
   366 / 1074
вчера в 15:46
Уважаю Нойера, но в этом матче он принял не правильно решение, и этот гол дал Ливерпулю большое преимущество. Гол Ван Дейка психологически сильно ударил по Баварии это было видно, а третий в принципе все закончил.
Gessenschaft
Gessenschaft ответил Ragnar_Lodbrok
   229 / 1074
вчера в 14:52
Нойер в Германии считается живой легендой
ЕЩЕ ОДИН ГОЛ ЖОПОЙ, И ГЛУШАКОВ СТАНЕТ МЕРТВОЙ ЛЕГЕНДОЙ СПАРТАКА
Bavaria_M
Bavaria_M ответил Ваня лучший
   774 / 1074
вчера в 14:30
Нойер уже регулярно пускает бабочек. Но его в Германии не травят почему то, хотя он уже 2 года лажает
какие 2 года?
он да последние время слабее чем был. но и то потому что все никак не может отделаться от травм.
так что ненадо врать и сравнивать.
Bavaria_M
Bavaria_M ответил BARCDJIN
   774 / 1074
вчера в 14:27
в 2015 Месси пробил его в полуфинале ЛЧ, а потом и Суарес продолжил, где ты была я не знаю тогда..Штеген номер один сейчас в мире и в Германии!
ваша дырка никогда небыла лучшей)
ох уж эти розовые очки барсуков.
BARCDJIN
BARCDJIN ответил Ragnar_Lodbrok
   112 / 1074
вчера в 13:30
в 2015 Месси пробил его в полуфинале ЛЧ, а потом и Суарес продолжил, где ты была я не знаю тогда..Штеген номер один сейчас в мире и в Германии!
la-respect0
la-respect0 ответил LOpp
   466 / 1074
вчера в 12:50
Еще и за коня не заплатил!
Gessenschaft
Gessenschaft
   229 / 1074
вчера в 12:32
О! ТЮЛЕНЬ НАРИСОВАЛСЯ

LOpp
LOpp ответил Scuderia Ferrari
   41 / 1074
вчера в 12:14
Уж явно Аршавин больше в футболе разбирается, чем мостовое
Аршавин не только в футболе разбирается, но и в проститутках силен!

time out
time out
   76 / 1074
вчера в 12:09
Ну, и с какого хрена, Аршавин больше разбирается? В чем он больше разбирается, так это в чипсах.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил LOpp
   21 / 1074
вчера в 11:50
Уж явно Аршавин больше в футболе разбирается, чем мостовое
BARCDJIN
BARCDJIN ответил Ragnar_Lodbrok
   112 / 1074
вчера в 11:14
Нойер в Германии считается живой легендой
с 2015 года Нойер это главная дырка всей Германии!

Аха-ха) Скоро Штега его выпнет из сборной!
Zimmer
Zimmer
   700 / 1074
вчера в 10:54
"Ливерпуль" с победой.
LOpp
LOpp
   41 / 1074
вчера в 10:50
даже Аршавин мнит себя экспертом, до жили
Ваня лучший
Ваня лучший ответил ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   35 / 1074
вчера в 10:40
Этим и отличаются фаны РФ и Германии. Там к нему относятся как к игроку Сб. Германии а не Баварии только
Литейный 4
Литейный 4
   2 / 1074
вчера в 10:38
Бавария уже не тот тяжелый каток, размазывающий всех на своём пути.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА ответил Ваня лучший
   89 / 1074
вчера в 10:38
Нойер уже регулярно пускает бабочек. Но его в Германии не травят почему то, хотя он уже 2 года лажает
ДА, БУДЬ НА ЕГО МЕСТЕ ИГОРЯН ЕГО Б УЖЕ С ОВНОМ СЪЕЛИ !

ГЫ-ГЫ
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Ваня лучший
   35 / 1074
вчера в 10:36
Разве что, хотя как вратарь он едет с ярмарки
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил Ваня лучший
   65 / 1074
вчера в 10:24
Нойер уже регулярно пускает бабочек. Но его в Германии не травят почему то, хотя он уже 2 года лажает
Нойер в Германии считается живой легендой
Ваня лучший
Ваня лучший ответил 311
   35 / 1074
вчера в 10:23
Аршавин личность весьма мутная
Ваня лучший
Ваня лучший
   35 / 1074
вчера в 10:22
Нойер уже регулярно пускает бабочек. Но его в Германии не травят почему то, хотя он уже 2 года лажает
КЭТиК
КЭТиК
   188 / 1074
вчера в 10:22
Немцы всей толпой дружно вылетели.
drug01
drug01
   152 / 1074
вчера в 10:04
Счет по игре!!!!
particular
particular
   3 / 1074
вчера в 09:53
Салах, конечно, изумительно выложил, но самый гениальный пас был в 2008 году на Торбинского на 114 минуте в матче с Голландией..:))
А про каток и катание - другие пусть лучше скажут..:))
311
311
   56 / 1074
вчера в 09:50
Андрюхе лучше жевать, чем говорить, потому как эксперт из него никакой. Тошно было слушать, как он оправдывал "маленькие хитрости" Суареса вчера, и то только после того, как его ткнули носом в замедленный повтор.
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