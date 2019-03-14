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Кирьяков: «„Зенит“ может совершить маленькое чудо»

вчера, 08:18
ВильярреалЛоготип футбольный клуб Вильярреал2 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги Европы «Вильярреал» - «Зенит».

Первый матч «Зенита» против «Вильярреала» оставил очень неприятный осадок. Тем не менее шансы на выход в следующую стадию у питерцев есть, хотя они и выглядят совсем призрачными. Но если «сине-бело-голубые» подойдут к ответной встрече с максимальным настроем, заряженностью на борьбу и верой в свои силы, то они могут совершить маленькое чудо.

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Все комментарии
Nafnafik
Nafnafik
   99 / 1074
вчера в 15:19
Лишь бы не совершил чудо спартаковское как в Ливерпуле.
Garrincha58
Garrincha58
   387 / 1074
вчера в 15:13
чудес не бывает,а бывает воля к победе плюс мастерство,а у нынешнего Зенита нет ни того ни другого
Не верю 90-м
Не верю 90-м
   226 / 1074
вчера в 14:02
Спартак же совершил с АЕКом, ПАОКом и Рапидом.
Gessenschaft
Gessenschaft
   229 / 1074
вчера в 12:35
ТУТ - ЛАДНО, ПУСТЬ БУДЕТ МАЛЕНЬКОЕ, ВСЕ РАВНО ШАНСОВ НОЛЬ, НО ВОТ 17-ГО НА ОТКРЫВАШКЕ ЧТОБ ПРИСУНУЛИ СВИНЬЯМ БОЛЬШОЕ "ЧУДО"!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   32 / 1074
вчера в 12:30
Не надо торопить события....Всё по графику.....
В четверг - чудо...
В воскресенье - маленькое чудо...
GKN
GKN
   237 / 1074
вчера в 12:15
Если это чудо свершится, то оно будет отнюдь не маленьким.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   42 / 1074
вчера в 11:53
Особенно в этой серьёзности заинтересованы спартачи. Ведь тогда к ним прилетит измотанный соперник, а они неделю готовились...
minai
minai
   538 / 1074
вчера в 11:25
Тогда это будет гигантское чудо, но никак не маленькое.
А так, удачи Зениту.
Nikola45
Nikola45 ответил 25процентный клоун
   11 / 1074
вчера в 11:20
чувствую сегодня шарфопад намечается ,"Семак ,уходи"))))
А что в Таросятнеке уже был шарфопад? От того что Вильярреал вас от.....?
Miaf
Miaf
   16 / 1074
вчера в 10:44
Я же говорю до вечера Семак у нас чудотворец, величайший тренер современности, который как не странно проиграл у себя дома 3 1, но он( СМОГЁТ, ТОЧНА СМОГЁТ), как считают бакланы
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Jeck Denielse
   9 / 1074
вчера в 10:42
думаешь я такой уж беспросветный хейтер игры Семака?)) нет, зауважаю ,может быть,если игрой а не как барса ))
Санкт-Ватутинки
Санкт-Ватутинки ответил Scuderia Ferrari
   19 / 1074
вчера в 10:35
На то они и федунботы, в открытую заявляют, что нормально будет болеть за Вильярреал и Валенсию. Ещё с црвеной звездой они свою суть проявили.
Швед, расскажи нам про коней, которые топили за партизан в матче против Рубина! Гыгыгы!
Санкт-Ватутинки
Санкт-Ватутинки
   19 / 1074
вчера в 10:34
Неужели готовы расформироваться?!
161регион
161регион
   31 / 1074
вчера в 10:34
БУ ГА ГА ГА.....
viv
viv
   54 / 1074
вчера в 10:11
После слов Семака.....верится с трудом...
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   355 / 1074
вчера в 10:04
Хотелось бы, но...
cska1948
cska1948
   146 / 1074
вчера в 10:03
В это "чудо" даже Семак не верит! Для него сейчас главная цель выиграть чемпионат.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил 25процентный клоун
   32 / 1074
вчера в 09:56
Вильярреал - Зенит ...2:4....
Ты тогда огорчишься???))))
Морозовский
Морозовский
   7 / 1074
вчера в 09:56
Сергей Богданыч уже обЪявил: настроя нет, веры нет, заряженности нет, сил нет - тема про ЧУДО закрыта!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил 25процентный клоун
   32 / 1074
вчера в 09:54
Шарфопад - это не про Зенит....
Да и тренеров здесь не принято менять криками,лайками,интрижками,заговорами.....Все по-взрослому.....
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Дикий мужчина
   21 / 1074
вчера в 09:39
На то они и федунботы, в открытую заявляют, что нормально будет болеть за Вильярреал и Валенсию. Ещё с црвеной звездой они свою суть проявили.
Т34
Т34
   63 / 1074
вчера в 09:22
Поговорим о чуде после матча.
LOpp
LOpp
   41 / 1074
вчера в 09:20
Чудом будет, если Зенит не проиграет разгромно
Дикий мужчина
Дикий мужчина
   100 / 1074
вчера в 08:58
Покорители Муры опять хулиганят, опять против российского клуба выступают. Что за люди такие （
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Nikola45
   9 / 1074
вчера в 08:56
чувствую сегодня шарфопад намечается ,"Семак ,уходи"))))
25процентный клоун
25процентный клоун
   9 / 1074
вчера в 08:54
Три гола для питерцев это норма ,а вот восемь будет маленьким чудом
beefs
beefs
   202 / 1074
вчера в 08:49
Надежда умирает последней...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
   310 / 1074
вчера в 08:40
Все познается в сравнении, но лично мне доставили бОльшее удовольствие действия Л.Месси во вчерашнем матче, чем доставит победа "Зенита" в сегодняшнем.
Знатог
Знатог
   441 / 1074
вчера в 08:39
В петербурге уже совершили. удивились даже в Испании.
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
   27 / 1074
вчера в 08:38
Удачи Зениту,но чуда не будет.
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