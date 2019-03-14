Кирьяков: «„Зенит“ может совершить маленькое чудо»

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги Европы «Вильярреал» - «Зенит».

Первый матч «Зенита» против «Вильярреала» оставил очень неприятный осадок. Тем не менее шансы на выход в следующую стадию у питерцев есть, хотя они и выглядят совсем призрачными. Но если «сине-бело-голубые» подойдут к ответной встрече с максимальным настроем, заряженностью на борьбу и верой в свои силы, то они могут совершить маленькое чудо.