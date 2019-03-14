Билялетдинов призвал «Зенит» вдохновиться камбэками МЮ и «Ювентуса»

Российский тренер Ринат Билялетдинов считает, что «Зенит» способен повернуть ход противостояния с «Вильярреалом». В первом матче 1/8 финала Лиги Европы испанский клуб победил со счетом 3:1.
За последнее время мы видели уже не один удивительный камбэк в еврокубках. В тот же «Манчестер Юнайтед» никто не верил после домашнего поражения от ПСЖ (0:2), а они забили три гола в ответной игре и прошли дальше. То же самое можно сказать и про «Ювентус». Так что нельзя списывать «Зенит» со счетов. Они прибавляют с каждым матчем, и «Вильярреал» им точно по силам. У испанского клуба есть проблемы в защите, питерцы должны этим воспользоваться.
Ты ведь с детства за подводников?
Ты ведь с детства за подводников?
А ваши что рейтинг не поднимали с АЕКами, Рапидами, Селтиками, Св. Галинами?
Глядишь ,не во второй сотне болтались бы, а ближе к 70-80 месту...
А ваши что рейтинг не поднимали с АЕКами, Рапидами, Селтиками, Св. Галинами?
Глядишь ,не во второй сотне болтались бы, а ближе к 70-80 месту...
И то при заранее купленных судьях привезенных на собственном самолете главнейшего Тарасенка! ))
И то при заранее купленных судьях привезенных на собственном самолете главнейшего Тарасенка! ))
У московских "чемпионов" тоже стабильность - четвёртые места в группах да позор России в Европе...
У московских "чемпионов" тоже стабильность - четвёртые места в группах да позор России в Европе...
А про камбэк МЮ, Семае похож на Сульшера?
А про камбэк МЮ, Семае похож на Сульшера?