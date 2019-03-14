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Билялетдинов призвал «Зенит» вдохновиться камбэками МЮ и «Ювентуса»

вчера, 08:42
ВильярреалЛоготип футбольный клуб Вильярреал2 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Российский тренер Ринат Билялетдинов считает, что «Зенит» способен повернуть ход противостояния с «Вильярреалом». В первом матче 1/8 финала Лиги Европы испанский клуб победил со счетом 3:1.

За последнее время мы видели уже не один удивительный камбэк в еврокубках. В тот же «Манчестер Юнайтед» никто не верил после домашнего поражения от ПСЖ (0:2), а они забили три гола в ответной игре и прошли дальше. То же самое можно сказать и про «Ювентус». Так что нельзя списывать «Зенит» со счетов. Они прибавляют с каждым матчем, и «Вильярреал» им точно по силам. У испанского клуба есть проблемы в защите, питерцы должны этим воспользоваться.

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Все комментарии
FROBI
FROBI
   362 / 1074
вчера в 13:19
Дзюбалду будет показывать шары? )
оТБАКЛАНЕНЫЕ
оТБАКЛАНЕНЫЕ
   270 / 1074
вчера в 11:35
Бакланы сегодня хоть посмешат вечером
minai
minai
   538 / 1074
вчера в 11:28
Вы как хотите, а я буду верить в чуду.
galem72
galem72
   321 / 1074
вчера в 11:25
Пусть лучше невское вдохновляется фейлами мнх и пэсэжэ. ))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил Miaf
   42 / 1074
вчера в 11:16
в общем достаем сегодня попкорн и наблюдаем за *дримтимой*
А куда деваЦЦа то? Только болеть за разных будем, да?
Ты ведь с детства за подводников?
Nikola45
Nikola45 ответил Miaf
   11 / 1074
вчера в 11:11
🐱‍👓😁🤣ШУртан и Бней Йегуда - достойные соперники, миллер еще не все сказал думаешь?🤣, вот так зенит и выходит
Муре рассказывайте какие вы крутые! Но почему то ваше место 112! ))
Miaf
Miaf ответил Ангел неБесГрешен
   16 / 1074
вчера в 11:09
Допустим ,с Шуртаном ты перегнул ,там товарняк был. А ваши что рейтинг не поднимали с АЕКами, Рапидами, Селтиками, Св. Галинами? Глядишь ,не во второй сотне болтались бы, а ближе к 70-80 месту...
в общем достаем сегодня попкорн и наблюдаем за *дримтимой*
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил Miaf
   42 / 1074
вчера в 11:05
🐱‍👓😁🤣ШУртан и Бней Йегуда - достойные соперники, миллер еще не все сказал думаешь?🤣, вот так зенит и выходит
Допустим ,с Шуртаном ты перегнул ,там товарняк был.
А ваши что рейтинг не поднимали с АЕКами, Рапидами, Селтиками, Св. Галинами?
Глядишь ,не во второй сотне болтались бы, а ближе к 70-80 месту...
Nikola45
Nikola45 ответил Литейный 4
   11 / 1074
вчера в 11:02
Мазутный проект повыскакивал с позором со всех турниров. Теперь готовятся неделю на Зенит. Чтобы не сильно над ними нагругался Зенит. Питерцам не до этого середняка. На кону Вильрреал. А на свиней Зениту остается подготовится полтора дня. Впрочем как всегда. Зенит играет 2 раза в неделю, а свиньи целенаправленно готовятся для их матча года. Но это пупсикам не поможет. Гыгыгы
Да будет Вам наговаривать! А Кубок Канделаки? Это же такой престижный кубок! Не МЮ не МС даже Реал и Барселоа эти кубки не завоевывали! Только Тарасята! ))
И то при заранее купленных судьях привезенных на собственном самолете главнейшего Тарасенка! ))
Miaf
Miaf
   16 / 1074
вчера в 11:00
А потом к бедному Гене Орлову Галлюцинации приходят о лучшем клубе восточной Европы
оТБАКЛАНЕНЫЕ
оТБАКЛАНЕНЫЕ
   270 / 1074
вчера в 10:59
стыдно за зенит
Miaf
Miaf ответил Ангел неБесГрешен
   16 / 1074
вчера в 10:57
Зенит уже больше 10 лет выступает в еврокубках. И всегда (ВСЕГДА, Карл!!!) выходит в евровесну. Из этой стабильности и складывается рейтинг. У московских "чемпионов" тоже стабильность - четвёртые места в группах да позор России в Европе...
🐱‍👓😁🤣ШУртан и Бней Йегуда - достойные соперники, миллер еще не все сказал думаешь?🤣, вот так зенит и выходит
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил Ragnar_Lodbrok
   42 / 1074
вчера в 10:55
Зенит занимает неоправданно высокое место в рейтинге. Скорее всего, Алеша Миллер заплатил УЕФА
Зенит уже больше 10 лет выступает в еврокубках. И всегда (ВСЕГДА, Карл!!!) выходит в евровесну. Из этой стабильности и складывается рейтинг.
У московских "чемпионов" тоже стабильность - четвёртые места в группах да позор России в Европе...
Miaf
Miaf
   16 / 1074
вчера в 10:51
Зенит может вдохновляться только камбеками Казахской кизякушки или белорусского Гранита, какой им МЮ или Ювентус
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил LOpp
   42 / 1074
вчера в 10:45
Зенит лучше вдохновиться "успехом" другого газового проекта - Шальке-07
Ревнуешь к повторению вашего рекорда?
Miaf
Miaf
   16 / 1074
вчера в 10:43
И Ринат туда же, все сравнивают опу с пальцем..
Comentarios
Comentarios
   209 / 1074
вчера в 10:29
Посмотрим.. но чет совсем надежды мало
Jum13
Jum13 ответил LOpp
   28 / 1074
вчера в 10:25
Зенит лучше вдохновиться "успехом" другого газового проекта - Шальке-07
Или спартака. Вам не привыкать вдохновляться позором )))
Василий 50
Василий 50
   406 / 1074
вчера в 10:12
А вдруг?
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил cska plus
   32 / 1074
вчера в 09:57
4:2
Литейный 4
Литейный 4 ответил Димон Булыкин
   2 / 1074
вчера в 09:46
Зенит и МЮ соседи в рейтинге УЕФА)
У свиней соседи в рейтинге УЕФА клубы из Монголии, Сомали и Судана. Гыгыгы
Литейный 4
Литейный 4
   2 / 1074
вчера в 09:42
Мазутный проект повыскакивал с позором со всех турниров. Теперь готовятся неделю на Зенит. Чтобы не сильно над ними нагругался Зенит. Питерцам не до этого середняка. На кону Вильрреал. А на свиней Зениту остается подготовится полтора дня. Впрочем как всегда. Зенит играет 2 раза в неделю, а свиньи целенаправленно готовятся для их матча года. Но это пупсикам не поможет. Гыгыгы
Tommy Lee
Tommy Lee
   253 / 1074
вчера в 09:38
Билялетдинов говоря про камбэк Ювентуса вообще в курсе, что у Зенита нет Рональду?
А про камбэк МЮ, Семае похож на Сульшера?
Литейный 4
Литейный 4
   2 / 1074
вчера в 09:35
    Оливье Гpуйяp
    Оливье Гpуйяp ответил 25процентный клоун
       648 / 1074
    вчера в 09:35
    А у спартака нет.
    Caniggia
    Caniggia
       37 / 1074
    вчера в 09:30
    Физрук Семак уже вдохновил их, что мол матч со Спартаком - это наш приоритет, заодно и сразу отмазку приготовил после испанского позора. Так что ждать чудесного спасения с такой установкой не приходится.
    Ragnar_Lodbrok
    Ragnar_Lodbrok ответил Димон Булыкин
       65 / 1074
    вчера в 09:28
    Зенит и МЮ соседи в рейтинге УЕФА)
    Зенит занимает неоправданно высокое место в рейтинге. Скорее всего, Алеша Миллер заплатил УЕФА
    cska plus
    cska plus
       15 / 1074
    вчера в 09:27
    Знит победит 3:0.
    Ragnar_Lodbrok
    Ragnar_Lodbrok
       65 / 1074
    вчера в 09:26
    Зенит никчемная команда, по сравнению с МЮ и Ювентусом
    time out
    time out
       76 / 1074
    вчера в 09:24
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