Билялетдинов призвал «Зенит» вдохновиться камбэками МЮ и «Ювентуса»

Российский тренер Ринат Билялетдинов считает, что «Зенит» способен повернуть ход противостояния с «Вильярреалом». В первом матче 1/8 финала Лиги Европы испанский клуб победил со счетом 3:1.

За последнее время мы видели уже не один удивительный камбэк в еврокубках. В тот же «Манчестер Юнайтед» никто не верил после домашнего поражения от ПСЖ (0:2), а они забили три гола в ответной игре и прошли дальше. То же самое можно сказать и про «Ювентус». Так что нельзя списывать «Зенит» со счетов. Они прибавляют с каждым матчем, и «Вильярреал» им точно по силам. У испанского клуба есть проблемы в защите, питерцы должны этим воспользоваться.