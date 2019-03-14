Эвра показал переписку с Роналду за 5 дней до победы над «Атлетико»

Бывший футболист «Ювентуса» Патрис Эвра выложил в Инстаграме переписку с нападающим туринского клуба Криштиану Роналду, которая случилась за несколько дней до ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико».
Криштиану во время переписки с Эвра выразил уверенность в победе «Ювентуса».
«Мы пройдем дальше, братан. Дома мы разнесем их», — написала португальская звезда.
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Провокация чистого вида....
Че не братишка, братуленчик или еще как?
Видать нахватался словечек на ЧМ
Че не братишка, братуленчик или еще как?
Видать нахватался словечек на ЧМ