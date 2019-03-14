Эвра показал переписку с Роналду за 5 дней до победы над «Атлетико»

вчера, 16:29

Бывший футболист «Ювентуса» Патрис Эвра выложил в Инстаграме переписку с нападающим туринского клуба Криштиану Роналду, которая случилась за несколько дней до ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико».

Криштиану во время переписки с Эвра выразил уверенность в победе «Ювентуса».

«Мы пройдем дальше, братан. Дома мы разнесем их», — написала португальская звезда.