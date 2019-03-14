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Эвра показал переписку с Роналду за 5 дней до победы над «Атлетико»

вчера, 16:29
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)3 : 0Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

Бывший футболист «Ювентуса» Патрис Эвра выложил в Инстаграме переписку с нападающим туринского клуба Криштиану Роналду, которая случилась за несколько дней до ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико».

Криштиану во время переписки с Эвра выразил уверенность в победе «Ювентуса».

«Мы пройдем дальше, братан. Дома мы разнесем их», — написала португальская звезда.

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Все комментарии
Abu Usman Shishani
Abu Usman Shishani
сегодня в 01:17
А надо было написать "написал португальский звездец?"
Джохар Нохчо
Джохар Нохчо
вчера в 23:36
Написала Партугальская звезда🤔😂
95-shishani-95
95-shishani-95
   175 / 1074
вчера в 23:14
Сдержал своё слово значит
RamonCSKA
RamonCSKA ответил Van Vanovich
   142 / 1074
вчера в 20:59
да везде есть в европейских страна
поиграй в онлайн игры на европейских серверах они обычно обращаются к другому " bro"
RamonCSKA
RamonCSKA ответил ХУБУЛ
   142 / 1074
вчера в 20:57
и еще у кого то Валийская и Французская палки, не менее бесполезные
Van Vanovich
Van Vanovich
   369 / 1074
вчера в 20:38
"братан" навряд ли есть у кого такое выражение кроме бывшего совдепа
Шишанутый
Шишанутый
   13 / 1074
вчера в 20:34
Мужик сказал - мужик сделал! Уважуха! Не то что гном который бегает из сборной туда-суда. Не хочу играть-не буду, а потом опять возвращается! Месська не хозяин своему слову, потому что не мужик!
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman ответил 25процентный клоун
   155 / 1074
вчера в 19:30
написала?
да провокаторы
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   155 / 1074
вчера в 19:29
написалА португальская звезда
Провокация чистого вида....
juvenale
juvenale
   23 / 1074
вчера в 19:28
Тибетус Тибатитус
Тибетус Тибатитус
   213 / 1074
вчера в 19:24
Суарес – Месси за 5 дней до матча с «Лионом»: «Ты забьешь левую пенку»
cska plus
cska plus
   15 / 1074
вчера в 19:09
Ничего особенного.
ХУБУЛ
ХУБУЛ
   206 / 1074
вчера в 18:41
Как вчера я и писал, у кого то в команде Роналду а у кого то бесполезная польская палка. Вот и результаты команд за последние несколько лет на лицо.
BESTjuventus10
BESTjuventus10
   106 / 1074
вчера в 18:19
Каталонские недоболелы в трауре. )
anfield1984
anfield1984 ответил hohoл
   277 / 1074
вчера в 18:01
Раднуля, братушоночек и тп
ФанГалактикоса
ФанГалактикоса
   120 / 1074
вчера в 17:58
просто нечто...после поражения 2-0 никакого уныния, а наоборот заряженность на победу. Всем бы такой характер и самоуверенности
FERIS
FERIS
   149 / 1074
вчера в 17:57
Пацан сказал,пацан сделал!
hohoл
hohoл
   679 / 1074
вчера в 17:47
Ага, братан....
Че не братишка, братуленчик или еще как?
Видать нахватался словечек на ЧМ
BarsfanBaku
BarsfanBaku
   532 / 1074
вчера в 17:44
Даже в радости умудряйтесь задевать других . Гнилость не излечимая болезн
Evilhuman
Evilhuman
   26 / 1074
вчера в 17:30
Сразу видно у Рона психология победителя, лучший и в клубах и в своей сборной,не то что некоторые гномы...
BenderBender
BenderBender
   374 / 1074
вчера в 17:18
DXTK, "накануне" пишется слитно!
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
   131 / 1074
вчера в 17:14
Сказал и сделал!! В этом и весь CR7!
DXTK
DXTK
   137 / 1074
вчера в 17:11
в СМи попала и другая новость, Роналду говорил своим знакомым, о том что он забьет три гола Атлетико на кануне ответной игры , со 100% увереностью, в итоге мы три гола увидели два с игры и один с пенальти.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил 25процентный клоун
   42 / 1074
вчера в 17:01
написала?
Круто подметил ;)
cevin cigan
cevin cigan ответил No problem
   55 / 1074
вчера в 16:55
Сказал-сделал.
Это Перец всё купил!!!(скажут барсуки)
No problem
No problem
   57 / 1074
вчера в 16:36
Сказал-сделал.
Abverin
Abverin
   93 / 1074
вчера в 16:35
А в чем криминал?
Zenit_84
Zenit_84
   136 / 1074
вчера в 16:34
крутыш!
25процентный клоун
25процентный клоун
   9 / 1074
вчера в 16:33
написала?
Egorium
Egorium
   129 / 1074
вчера в 16:30
И что?
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