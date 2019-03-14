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Мендеш: «Роналду - эпический, легендарный, божественный»

вчера, 16:19

Жорже Мендеш, агент форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, отвесил несколько хвалебных поклонов в адрес игрока за хет-трик в ворота «Атлетико» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Криштиану - лучший игрок в истории футбола, и он это показал во вторник. 

Он сделал карьеру в Англии, стал лучшим игроком «Реала», без него мадридцы не выиграли бы столько титулов. 

Роналду много раз был лучшим в Лиге чемпионов. Теперь он будет блистать в Италии. Он сделает историю в «Юве».

Три прилагательных для него? Эпический, легендарный, божественный. 

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ronaldo743
ronaldo743 ответил juvenale
   39 / 1074
вчера в 23:12
хаха как же я угораю)))эвреббе ни разу не сказал,что допустил ошибки в пользу Челси,он имел ввиду только моменты против Челси и даже потом он сказал, что это два момента с руками )))жесть с тобой корочее все понятно)))я просто угораю с тебя.Я еще ни разу за 3 десятка лет не видел такого упертого...которому скидывают факты,а он отвечает каким-то детским бредом
Ещё раз для особо одарённых.

- Тогда было принято несколько неправильных решений и КАЖДЫЙ ОЦЕНИВАЕТ ИХ ПО-СВОЕМУ.

У тебя - хейтера душка просто не хватает признать. Но это норма для вас.

И ладно ещё Барсу ты поливаешь, но Юве . . . "Деревянный" Бернардески делает голевой пас, зарабатывает пенальти, но лучший у тебя марокканец, 90 минут простоявший в чужой штрафной. Это финиш.
juvenale
juvenale ответил ronaldo743
   23 / 1074
вчера в 23:00
- Тогда было принято несколько неправильных решений и каждый оценивает их по-своему. Имеются ввиду и те эпизоды, которые тебе вспоминать не очень хочется: левое удаление Абидаля и гандбол Баллака. И всё же тот чел был прав относительно тебя. Хахакать - это всё, что ты можешь.
хаха как же я угораю)))эвреббе ни разу не сказал,что допустил ошибки в пользу Челси,он имел ввиду только моменты против Челси и даже потом он сказал, что это два момента с руками )))жесть с тобой корочее все понятно)))я просто угораю с тебя.Я еще ни разу за 3 десятка лет не видел такого упертого...которому скидывают факты,а он отвечает каким-то детским бредом
ronaldo743
ronaldo743 ответил juvenale
   39 / 1074
вчера в 22:51
Челси тогда требовал Вас назначить пенальти в четырех моментах. Как Вы думаете, какая Ваша ошибка была самой серьезной? - Тогда было принято несколько неправильных решений и каждый оценивает их по-своему. Повторюсь, игроки и тренеры тоже ошибаются, но с ними ничего подобного не происходит. Я горжусь тем, что у меня была длинная карьера, я входил в элиту судей в Европе и был среди лучших арбитров в своей стране. К сожалению, многие люди забывают обо всем этом и помнят меня лишь по тому матчу. - Но это был полуфинал Лиги чемпионов... - Да, это понятно. Это еще был и ответный матч. Все были шокированы. С этой точки зрения понятно, почему все так долго помнят тот вечер на Стэмфорд Бридж. - Помните игру руками Пике и Это'о? Одна из них была практически на последней минуте. - Да, конечно помню, руки там действительно были. Тем не менее, людям неинтересно, что я думаю по этому поводу, им важно мое решение. И они с ним несогласны. Споры могут продлиться вечно. Как Вы считаете, справедливо ли многие характеризуют судейство того матча, как самое скандальное в истории? - Может быть, не знаю. Я не могу повлиять на мнение окружающих. Но мне было бы интересно спросить, например, болельщиков Реала, чтобы они думали обо мне, если подобные ошибки были совершены В ПОЛЬЗУ ИХ КОМАНДЫ, А НЕ БАРСЕЛОНЫ? Тем не менее, я уважаю мнение всех людей.
- Тогда было принято несколько неправильных решений и каждый оценивает их по-своему.

Имеются ввиду и те эпизоды, которые тебе вспоминать не очень хочется: левое удаление Абидаля и гандбол Баллака.

И всё же тот чел был прав относительно тебя. Хахакать - это всё, что ты можешь.
juvenale
juvenale
   23 / 1074
вчера в 22:35
интересно как ты тут выкрутишься хахха
juvenale
juvenale
   23 / 1074
вчера в 22:34
Челси тогда требовал Вас назначить пенальти в четырех моментах. Как Вы думаете, какая Ваша ошибка была самой серьезной?

- Тогда было принято несколько неправильных решений и каждый оценивает их по-своему. Повторюсь, игроки и тренеры тоже ошибаются, но с ними ничего подобного не происходит. Я горжусь тем, что у меня была длинная карьера, я входил в элиту судей в Европе и был среди лучших арбитров в своей стране. К сожалению, многие люди забывают обо всем этом и помнят меня лишь по тому матчу.

- Но это был полуфинал Лиги чемпионов...

- Да, это понятно. Это еще был и ответный матч. Все были шокированы. С этой точки зрения понятно, почему все так долго помнят тот вечер на Стэмфорд Бридж.

- Помните игру руками Пике и Это'о? Одна из них была практически на последней минуте.

- Да, конечно помню, руки там действительно были. Тем не менее, людям неинтересно, что я думаю по этому поводу, им важно мое решение. И они с ним несогласны. Споры могут продлиться вечно.
Как Вы считаете, справедливо ли многие характеризуют судейство того матча, как самое скандальное в истории?

- Может быть, не знаю. Я не могу повлиять на мнение окружающих. Но мне было бы интересно спросить, например, болельщиков Реала, чтобы они думали обо мне, если подобные ошибки были совершены В ПОЛЬЗУ ИХ КОМАНДЫ, А НЕ БАРСЕЛОНЫ? Тем не менее, я уважаю мнение всех людей.
juvenale
juvenale ответил ronaldo743
   23 / 1074
вчера в 22:33
Ахахахаха. Свои фантазии оставь при себе. Первый наошибался в обе стороны, что сам и признал. А второй не купился на театральную постановку Погба.
сам признал хаха что-то я такое не вижу
juvenale
juvenale ответил ronaldo743
   23 / 1074
вчера в 22:31
За конкурс прогнозов. = = = = = = = = = = = = = juvenale Сегодня 22:01 ответ пользователю ronaldo743 (раскрыть) ъхахахахаха это уже к****** Мне ещё раз скинуть коммент адресованный князю, чётко характеризующий уровень твоей аргументации ? =)
ну это тоже самое
Первый наошибался в обе стороны, что сам и признал. А второй не купился на театральную постановку Погба.
ronaldo743
ronaldo743 ответил juvenale
   39 / 1074
вчера в 22:09
ты мне лучше расскажи как ты вип получил
За конкурс прогнозов.

= = = = = = = = = = = = =

juvenale
Сегодня 22:01
ответ пользователю ronaldo743 (раскрыть)
ъхахахахаха это уже к******

Мне ещё раз скинуть коммент адресованный князю, чётко характеризующий уровень твоей аргументации ? =)
juvenale
juvenale ответил ronaldo743
   23 / 1074
вчера в 22:04
Ахахахаха. Свои фантазии оставь при себе. Первый наошибался в обе стороны, что сам и признал. А второй не купился на театральную постановку Погба.
ты мне лучше расскажи как ты вип получил
juvenale
juvenale ответил ronaldo743
   23 / 1074
вчера в 22:01
Ахахахаха. Свои фантазии оставь при себе. Первый наошибался в обе стороны, что сам и признал. А второй не купился на театральную постановку Погба.
    ronaldo743
    ronaldo743 ответил juvenale
       39 / 1074
    вчера в 21:49
    следуя твоей логике и у Месси нужно за Эвребе и чакыра забрать
    Ахахахаха. Свои фантазии оставь при себе. Первый наошибался в обе стороны, что сам и признал. А второй не купился на театральную постановку Погба.
    juvenale
    juvenale ответил ronaldo743
       23 / 1074
    вчера в 21:38
    Я тебе скидывал три коммента твоих за пару дней до трансфера и в день перехода Роналду. Сначала ты писал, что ждёшь Месси в Юве, а потом резко начал течь от Роналду. =)
    ты же писал,что я Роналду об76,хотя я такое не писал никогда и чего тогда я переобулся
    juvenale
    juvenale ответил ronaldo743
       23 / 1074
    вчера в 21:36
    Я тебе скидывал три коммента твоих за пару дней до трансфера и в день перехода Роналду. Сначала ты писал, что ждёшь Месси в Юве, а потом резко начал течь от Роналду. =)
    давай пруф про Месси
    я помню что писал,что РОналду это супер игрок,но с нашей полузащитой ему будет сложно
    juvenale
    juvenale ответил ronaldo743
       23 / 1074
    вчера в 21:35
    А в ЛЧ у Роналду только две победы без ручных судей Переса.
    следуя твоей логике и у Месси нужно за Эвребе и чакыра забрать
    ronaldo743
    ronaldo743 ответил juvenale
       39 / 1074
    вчера в 21:35
    про Месси ты скидывал?
    Я тебе скидывал три коммента твоих за пару дней до трансфера и в день перехода Роналду. Сначала ты писал, что ждёшь Месси в Юве, а потом резко начал течь от Роналду. =)
    juvenale
    juvenale ответил ronaldo743
       23 / 1074
    вчера в 21:35
    А в ЛЧ у Роналду только две победы без ручных судей Переса.
    ну тогда и у Месси две убирай хахах)))ну и Роналду в тех Лч,забивал Юве в финале два чистых и в плэйоффе два ,один через себя
    ronaldo743
    ronaldo743 ответил juvenale
       39 / 1074
    вчера в 21:34
    я тебе не про чемпионат Испании ))я беру главный турнир в мире,а это лч)))вы бы чемпионат и с вильей выиграли.Что думал подловил?хахаххаха
    А в ЛЧ у Роналду только две победы без ручных судей Переса.
    juvenale
    juvenale ответил ronaldo743
       23 / 1074
    вчера в 21:33
    Тебя память подводит ? Я их уже скидывал.
    про Месси ты скидывал?
    ronaldo743
    ronaldo743 ответил juvenale
       39 / 1074
    вчера в 21:33
    скинь пруфы хахах билли
    Тебя память подводит ? Я их уже скидывал.
    juvenale
    juvenale ответил ronaldo743
       23 / 1074
    вчера в 21:32
    лучший игрок определяется по вкладу в успех команды(главное решающие действия,кубки и тд) = = = = = = = = = = = = = Месси 31 год - 33 трофея. Роналду 34 года - 26 трофеев. Упс, кажется это очередное твоё фиаско. =)
    я тебе не про чемпионат Испании ))я беру главный турнир в мире,а это лч)))вы бы чемпионат и с вильей выиграли.Что думал подловил?хахаххаха
    juvenale
    juvenale ответил ronaldo743
       23 / 1074
    вчера в 21:31
    Факт остаётся фактом - ты переобулся буквально за пару дней. Это было смешно. =)
    скинь пруфы хахах билли
    ronaldo743
    ronaldo743 ответил juvenale
       39 / 1074
    вчера в 21:30
    ну давай месси лучший дриблер,бесспорно,Роналду лучше играет головой-бесспорно)))ну и дальше по пунктам,что за бред?лучший игрок определяется по вкладу в успех команды(главное решающие действия,кубки и тд) а вот тут Роналду лучший
    лучший игрок определяется по вкладу в успех команды(главное решающие действия,кубки и тд)

    = = = = = = = = = = = = =

    Месси 31 год - 33 трофея.
    Роналду 34 года - 26 трофеев.

    Упс, кажется это очередное твоё фиаско. =)
    ronaldo743
    ronaldo743 ответил juvenale
       39 / 1074
    вчера в 21:29
    я бы так же хотел видеть в Юве Мбаппе,и тд и тп,ну и что....просто хочу,чтобы в моем любимом клубе играли лучшие игроки,а не дношилы и тд
    Факт остаётся фактом - ты переобулся буквально за пару дней. Это было смешно. =)
    juvenale
    juvenale ответил ronaldo743
       23 / 1074
    вчера в 21:23
    Какие 4-5 лет назад ? Буквально этим летом ты мечтал увидеть его в Юве, а как пошла тема с переходом Роналду переобулся за пару дней.
    я бы так же хотел видеть в Юве Мбаппе,и тд и тп,ну и что....просто хочу,чтобы в моем любимом клубе играли лучшие игроки,а не дношилы и тд
    juvenale
    juvenale ответил ronaldo743
       23 / 1074
    вчера в 21:22
    Какие 4-5 лет назад ? Буквально этим летом ты мечтал увидеть его в Юве, а как пошла тема с переходом Роналду переобулся за пару дней.
    пруф)))давай)))от Месси бы я конечно не отказался,ведь он великий игрок,но Роналду все равно лучше)))0хотя наверное нынешнему Юве бы больше подошел Месси,тк у нас донная полузащита,а Месси может и сам создать
    juvenale
    juvenale ответил ronaldo743
       23 / 1074
    вчера в 21:21
    Вот именно, что он наконечник. Следовательно, может претендовать только на звание лучшего замыкателя, но называть его лучшим футболистом в целом - это дичайший абсурд, учитывая его ограниченный функционал.
    ну давай месси лучший дриблер,бесспорно,Роналду лучше играет головой-бесспорно)))ну и дальше по пунктам,что за бред?лучший игрок определяется по вкладу в успех команды(главное решающие действия,кубки и тд) а вот тут Роналду лучший
    ronaldo743
    ronaldo743 ответил juvenale
       39 / 1074
    вчера в 21:21
    я лично к месси нормально отношусь,и даже считал его еще года 4-5 назад лучшим игроком в мире,ну а ты просто хейтер Роналду
    Какие 4-5 лет назад ? Буквально этим летом ты мечтал увидеть его в Юве, а как пошла тема с переходом Роналду переобулся за пару дней.
    juvenale
    juvenale ответил ronaldo743
       23 / 1074
    вчера в 21:19
    Это говорят БЫВШИЕ ПАРТНЁРЫ Роналду. Они играли с ним и знают, что его способности ограничены чужой штрафной. =)
    я лично к месси нормально отношусь,и даже считал его еще года 4-5 назад лучшим игроком в мире,ну а ты просто хейтер Роналду
    ronaldo743
    ronaldo743 ответил juvenale
       39 / 1074
    вчера в 21:19
    и где тут слова о том кто более велик?он просто сказал,что это два разных игрока,играющих в разной манере,Роналду наконечник-убийца,а месси игрок,который берет мяч и идет с ним к штрафной,так это любому идиоту понятно.Только это не делает кого-то лучше или хуже.И кстати скинь мне когда он это говорил. А вот его последне ивью Он живой футбольный бог. То, что он вытворяет на поле, невероятно. Роналду уже побил все рекорды в Лиге чемпионов, которые только можно представить. Он уже сравнялся с Месси по количеству хет-триков. Надо учитывать, что соперником «Ювентуса» был «Атлетико» – команда, известная сильнейшей обороной. Роналду забил им три гола! Перед решающим голом с пенальти он даже не выглядел взволнованным. Невероятно. Он словно сказал соперникам: «Это мой дом. Убирайтесь».
    Вот именно, что он наконечник. Следовательно, может претендовать только на звание лучшего замыкателя, но называть его лучшим футболистом в целом - это дичайший абсурд, учитывая его ограниченный функционал.
    juvenale
    juvenale
       23 / 1074
    вчера в 21:16
    Был такой игрок,как Трезеге,просто убийца в штрафной,так что у игроков разные стили.Хотя мне тоже больше по душе игра художников типо дель Пьеро,но Роналду просто убийца
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