Мендеш: «Роналду - эпический, легендарный, божественный»

Жорже Мендеш, агент форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, отвесил несколько хвалебных поклонов в адрес игрока за хет-трик в ворота «Атлетико» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Криштиану - лучший игрок в истории футбола, и он это показал во вторник.
Он сделал карьеру в Англии, стал лучшим игроком «Реала», без него мадридцы не выиграли бы столько титулов.
Роналду много раз был лучшим в Лиге чемпионов. Теперь он будет блистать в Италии. Он сделает историю в «Юве».
Три прилагательных для него? Эпический, легендарный, божественный.
- Тогда было принято несколько неправильных решений и КАЖДЫЙ ОЦЕНИВАЕТ ИХ ПО-СВОЕМУ.
У тебя - хейтера душка просто не хватает признать. Но это норма для вас.
И ладно ещё Барсу ты поливаешь, но Юве . . . "Деревянный" Бернардески делает голевой пас, зарабатывает пенальти, но лучший у тебя марокканец, 90 минут простоявший в чужой штрафной. Это финиш.
- Тогда было принято несколько неправильных решений и КАЖДЫЙ ОЦЕНИВАЕТ ИХ ПО-СВОЕМУ.
У тебя - хейтера душка просто не хватает признать. Но это норма для вас.
И ладно ещё Барсу ты поливаешь, но Юве . . . "Деревянный" Бернардески делает голевой пас, зарабатывает пенальти, но лучший у тебя марокканец, 90 минут простоявший в чужой штрафной. Это финиш.
Имеются ввиду и те эпизоды, которые тебе вспоминать не очень хочется: левое удаление Абидаля и гандбол Баллака.
И всё же тот чел был прав относительно тебя. Хахакать - это всё, что ты можешь.
Имеются ввиду и те эпизоды, которые тебе вспоминать не очень хочется: левое удаление Абидаля и гандбол Баллака.
И всё же тот чел был прав относительно тебя. Хахакать - это всё, что ты можешь.
- Тогда было принято несколько неправильных решений и каждый оценивает их по-своему. Повторюсь, игроки и тренеры тоже ошибаются, но с ними ничего подобного не происходит. Я горжусь тем, что у меня была длинная карьера, я входил в элиту судей в Европе и был среди лучших арбитров в своей стране. К сожалению, многие люди забывают обо всем этом и помнят меня лишь по тому матчу.
- Но это был полуфинал Лиги чемпионов...
- Да, это понятно. Это еще был и ответный матч. Все были шокированы. С этой точки зрения понятно, почему все так долго помнят тот вечер на Стэмфорд Бридж.
- Помните игру руками Пике и Это'о? Одна из них была практически на последней минуте.
- Да, конечно помню, руки там действительно были. Тем не менее, людям неинтересно, что я думаю по этому поводу, им важно мое решение. И они с ним несогласны. Споры могут продлиться вечно.
Как Вы считаете, справедливо ли многие характеризуют судейство того матча, как самое скандальное в истории?
- Может быть, не знаю. Я не могу повлиять на мнение окружающих. Но мне было бы интересно спросить, например, болельщиков Реала, чтобы они думали обо мне, если подобные ошибки были совершены В ПОЛЬЗУ ИХ КОМАНДЫ, А НЕ БАРСЕЛОНЫ? Тем не менее, я уважаю мнение всех людей.
- Тогда было принято несколько неправильных решений и каждый оценивает их по-своему. Повторюсь, игроки и тренеры тоже ошибаются, но с ними ничего подобного не происходит. Я горжусь тем, что у меня была длинная карьера, я входил в элиту судей в Европе и был среди лучших арбитров в своей стране. К сожалению, многие люди забывают обо всем этом и помнят меня лишь по тому матчу.
- Но это был полуфинал Лиги чемпионов...
- Да, это понятно. Это еще был и ответный матч. Все были шокированы. С этой точки зрения понятно, почему все так долго помнят тот вечер на Стэмфорд Бридж.
- Помните игру руками Пике и Это'о? Одна из них была практически на последней минуте.
- Да, конечно помню, руки там действительно были. Тем не менее, людям неинтересно, что я думаю по этому поводу, им важно мое решение. И они с ним несогласны. Споры могут продлиться вечно.
Как Вы считаете, справедливо ли многие характеризуют судейство того матча, как самое скандальное в истории?
- Может быть, не знаю. Я не могу повлиять на мнение окружающих. Но мне было бы интересно спросить, например, болельщиков Реала, чтобы они думали обо мне, если подобные ошибки были совершены В ПОЛЬЗУ ИХ КОМАНДЫ, А НЕ БАРСЕЛОНЫ? Тем не менее, я уважаю мнение всех людей.
Первый наошибался в обе стороны, что сам и признал. А второй не купился на театральную постановку Погба.
Первый наошибался в обе стороны, что сам и признал. А второй не купился на театральную постановку Погба.
= = = = = = = = = = = = =
juvenale
Сегодня 22:01
ответ пользователю ronaldo743 (раскрыть)
ъхахахахаха это уже к******
Мне ещё раз скинуть коммент адресованный князю, чётко характеризующий уровень твоей аргументации ? =)
= = = = = = = = = = = = =
juvenale
Сегодня 22:01
ответ пользователю ronaldo743 (раскрыть)
ъхахахахаха это уже к******
Мне ещё раз скинуть коммент адресованный князю, чётко характеризующий уровень твоей аргументации ? =)
я помню что писал,что РОналду это супер игрок,но с нашей полузащитой ему будет сложно
я помню что писал,что РОналду это супер игрок,но с нашей полузащитой ему будет сложно
= = = = = = = = = = = = =
Месси 31 год - 33 трофея.
Роналду 34 года - 26 трофеев.
Упс, кажется это очередное твоё фиаско. =)
= = = = = = = = = = = = =
Месси 31 год - 33 трофея.
Роналду 34 года - 26 трофеев.
Упс, кажется это очередное твоё фиаско. =)