Мендеш: «Роналду - эпический, легендарный, божественный»

Жорже Мендеш, агент форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, отвесил несколько хвалебных поклонов в адрес игрока за хет-трик в ворота «Атлетико» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Криштиану - лучший игрок в истории футбола, и он это показал во вторник.

Он сделал карьеру в Англии, стал лучшим игроком «Реала», без него мадридцы не выиграли бы столько титулов.

Роналду много раз был лучшим в Лиге чемпионов. Теперь он будет блистать в Италии. Он сделает историю в «Юве».

Три прилагательных для него? Эпический, легендарный, божественный.