Моуриньо: «„Ливерпуль“ выдал свой лучший матч в ЛЧ в этом сезоне»

Португальский специалист Жозе Моуриньо прокомментировал победу «Ливерпуля» над «Баварией» (3:1) в выездном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

В этом матче они продемонстрировали своё лучшее выступление в Лиге чемпионов в сезоне. Они не были столь убедительны на групповом этапе. В Мюнхене им удалось удивить меня и многих других. Кроме того, они, возможно, переродились с психологической точки зрения.

Мюнхенцы не справились со своим соперником. У них образовывались большие промежутки между линиями: Левандовски был один, в зоне полузащиты не было давления. Хамес Родригес потерял связь с игроками атаки, а Давид Алаба ничего не смог создать слева.