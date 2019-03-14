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Моуриньо: «„Ливерпуль“ выдал свой лучший матч в ЛЧ в этом сезоне»

вчера, 18:28
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)1 : 3Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Португальский специалист Жозе Моуриньо прокомментировал победу «Ливерпуля» над «Баварией» (3:1) в выездном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

В этом матче они продемонстрировали своё лучшее выступление в Лиге чемпионов в сезоне. Они не были столь убедительны на групповом этапе. В Мюнхене им удалось удивить меня и многих других. Кроме того, они, возможно, переродились с психологической точки зрения.

Мюнхенцы не справились со своим соперником. У них образовывались большие промежутки между линиями: Левандовски был один, в зоне полузащиты не было давления. Хамес Родригес потерял связь с игроками атаки, а Давид Алаба ничего не смог создать слева.

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Все комментарии
рус фан
рус фан
   191 / 1074
вчера в 22:01
Да Ливер неплохо сыграл, но и Бавария сама предстала командой не готовой пройти в 1/4 в этот раз.
Санкт-Ватутинки
Санкт-Ватутинки
   19 / 1074
вчера в 21:20
Хотелось бы отметить, что Моуриньо дал это интервью телекомпании, содержание которой обходится бюджету РФ в 19 млрд рублей в год. Чувствуете, как оплатили эти слова? Гыгыгы!
Великий Князь
Великий Князь ответил 40175219386
   40 / 1074
вчера в 21:12
лучший матч Ливерпуля в этом сезоне в лиги чемпионов ещё впереди
Уже давно позади.
DXTK
DXTK
   137 / 1074
вчера в 20:37
из Моуриньо так себе эксперт.
Rizo1
Rizo1
   899 / 1074
вчера в 19:32
согласен!
RUPRICHT
RUPRICHT
   590 / 1074
вчера в 19:19
ПЕЧАЛЬНО НО ФАКТ ЛИВЕРПУЛЬ ОКАЗАЛСЯ ПО ВСЕМ ПОРАМЕТРАМ СИЛЬНЕЕ БАВАРИИ!!!???ХОТЯ Я БОЛЕЛ ЗА БАВАРИЮ!!
DVoxNN
DVoxNN ответил Colchoneros
   809 / 1074
вчера в 19:09
Бред не неси Клоун!
Клоун - это Симеоне со своими яйцами, которые, видимо, в Турин забыл с собой взять.
cska plus
cska plus
   15 / 1074
вчера в 19:00
Жозик прав.
prayforspecialone
prayforspecialone
вчера в 18:34
сейчас тут распишут какой физрук Моур и какое гг катал МЮ в этом сезоне, но так-то при нем в ЛЧ Юве хлопнули красиво
40175219386
40175219386
   61 / 1074
вчера в 18:33
лучший матч Ливерпуля в этом сезоне в лиги чемпионов ещё впереди
Colchoneros
Colchoneros
   48 / 1074
вчера в 18:29
Бред не неси Клоун!
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