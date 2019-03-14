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Моуриньо: «Я единственный, кто выиграл у „Юве“ в Турине в этом сезоне»

вчера, 21:19

Португальский специалист Жозе Моуриньо в эфире передачи «On the Touchline with Jose Mourinho» на RT вспомнил, как его «Манчестер Юнайтед» в текущем сезоне обыграл «Ювентус» на выезде в рамках группового этапа Лиги чемпионов. «Особенный» рассказал об этом во время обсуждения домашней победы «Юве» над «Атлетико» (3:0) в 1/8 финала турнира.

Позвольте мне сказать вам, что я вовсе не недоволен [победой «Ювентуса» и выходом туринцев в четвертьфинал Лиги чемпионов], потому что, в конце концов, я единственный, кто выиграл в Турине за весь сезон.

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Все комментарии
feris1
feris1
   128 / 1074
вчера в 23:22
С великой долей везенья.
Мауру просто повезло,Ювентус не реализовал кучу своих моментов,а в конце стали играть на удержание минимального счёта.
В итоге два дурака залетело.
95-shishani-95
95-shishani-95
   175 / 1074
вчера в 23:21
Может это Ювентус проиграл, чем ты выиграл?!
Хотя, победа есть победа, если она добыта честно
youtomee
youtomee
   667 / 1074
вчера в 22:50
еще стоит добавить, что он единственный в этом сезоне, кто загнал МЮ в такую задницу, что они за Борнмутом не поспевали в таблице
ЮЗИК
ЮЗИК
   368 / 1074
вчера в 22:43
Хвастун, решил о себе напомнить
juvenale
juvenale ответил заDOOMчивый
   23 / 1074
вчера в 22:30
мы запоминаем только результаты.... а что кто и как,то уже второстепенное.
кто это мы)
Mara
Mara ответил Duda Gigolaev Osetin
   519 / 1074
вчера в 22:30
Ферги-тайм....у МЮ.. А ЮВе часто бросает играть в конце встречи. Так же и от Реала вылетели год назад. Надо играть весь матч до последней секунды.
Да банальная непруха, если бы залетела хотя бы половина созданного, те 2 гола в концовке даже от разгрома не спасли бы, но тем и хорош футбол.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответил Mara
   299 / 1074
вчера в 22:26
Как вспомню тот матч, до сих пор не понимаю, как Юве умудрился проиграть, уничтожая МЮ всю игру.
Ферги-тайм....у МЮ..
А ЮВе часто бросает играть в конце встречи.
Так же и от Реала вылетели год назад. Надо играть весь матч до последней секунды.
Mara
Mara
   519 / 1074
вчера в 22:23
Как вспомню тот матч, до сих пор не понимаю, как Юве умудрился проиграть, уничтожая МЮ всю игру.
ЦСКА 06
ЦСКА 06
   179 / 1074
вчера в 22:08
Не ты а Манчестер Юнайтед. Вот в этом и была проблема маура. Когда мю проигрывал он говорил что виноват Погба Санчес защита вратарь поле судья но не он. А вот когда мю выиграл то только он причастен к этой победе
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил Valeriy Lutsak
   182 / 1074
вчера в 22:07
Не ты выиграл , а Юве сам сдуру проиграл!
мы запоминаем только результаты.... а что кто и как,то уже второстепенное.
viv
viv
   54 / 1074
вчера в 21:57
Значит молодец...раз единственный...
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил КЭТиК
   182 / 1074
вчера в 21:51
Больше и вспомнить нечего.
как нечего? пять кубков брал и чемпионств кучу.... у него память с возрастом всё яснее и отчётливее. мозг работает по-Особенному
drug01
drug01
   152 / 1074
вчера в 21:45
Все помнит?
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
   131 / 1074
вчера в 21:42
Не ты выиграл , а Юве сам сдуру проиграл!
BESTjuventus10
BESTjuventus10
   106 / 1074
вчера в 21:41
то была не победа а дичайший отскокище)
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   182 / 1074
вчера в 21:38
Особенный-Единственный и неповторимый. А ведь даже Симеоне со своим липовым автобусом не смог даже минимально проиграть,не то что уж выиграть.
Жозэ может сделать то,что Обычному не под силу.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   32 / 1074
вчера в 21:34
И...проиграл ему дома...)))
рус фан
рус фан ответил juvenale
   191 / 1074
вчера в 21:32
когда такое было?если ты о прошлом сезоне и голе Кулибали,то там Наполи даже опередил Юве,нов конце вроде +4,а в этом сезоне Юве выиграл 3-1
Да может и не выиграл никто кроме Маура, походу особенный неплохо стату поштудировал перед интервью.
КЭТиК
КЭТиК
   188 / 1074
вчера в 21:31
Больше и вспомнить нечего.
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда ответил juvenale
   6 / 1074
вчера в 21:31
Аталанта у себя играла
И я про это! Переводчик действительно пока единственный в этом сезоне!
juvenale
juvenale ответил ЦCКА навсегда
   23 / 1074
вчера в 21:30
Он разве в Турине выиграл?
Аталанта у себя играла
juvenale
juvenale ответил рус фан
   23 / 1074
вчера в 21:30
Там же в Италии была еще команда вроде которая Юве обыграла в гостях, но отрыв сейчас 18 очков от второго места так что это сразу позабылось, да и Юве классно выкинул на днях грязных матрасов из ЛЧ.
когда такое было?если ты о прошлом сезоне и голе Кулибали,то там Наполи даже опередил Юве,нов конце вроде +4,а в этом сезоне Юве выиграл 3-1
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда ответил BagioR
   6 / 1074
вчера в 21:29
Ну почему единственный. Еще Гасперини был
Он разве в Турине выиграл?
grisser
grisser
   64 / 1074
вчера в 21:29
сам себя не похвалишь....
Шишанутый
Шишанутый ответил рус фан
   13 / 1074
вчера в 21:29
Там же в Италии была еще команда вроде которая Юве обыграла в гостях, но отрыв сейчас 18 очков от второго места так что это сразу позабылось, да и Юве классно выкинул на днях грязных матрасов из ЛЧ.
Это было в кубке в Бергамо пораженее от Атланты.
juvenale
juvenale
   23 / 1074
вчера в 21:29
ну молодец,но там сами отдали ...70 минут были лучше,а в Манчестере так вообще счет должен был быть 4-0 где-то
Шишанутый
Шишанутый
   13 / 1074
вчера в 21:27
Пусть так и останется до конца сезона!
рус фан
рус фан
   191 / 1074
вчера в 21:26
Там же в Италии была еще команда вроде которая Юве обыграла в гостях, но отрыв сейчас 18 очков от второго места так что это сразу позабылось, да и Юве классно выкинул на днях грязных матрасов из ЛЧ.
Шуnя771
Шуnя771
   219 / 1074
вчера в 21:25
Моу стал стареть...)
BagioR
BagioR
   312 / 1074
вчера в 21:22
Ну почему единственный. Еще Гасперини был
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