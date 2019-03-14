Моуриньо: «Я единственный, кто выиграл у „Юве“ в Турине в этом сезоне»

вчера, 21:19

Португальский специалист Жозе Моуриньо в эфире передачи «On the Touchline with Jose Mourinho» на RT вспомнил, как его «Манчестер Юнайтед» в текущем сезоне обыграл «Ювентус» на выезде в рамках группового этапа Лиги чемпионов. «Особенный» рассказал об этом во время обсуждения домашней победы «Юве» над «Атлетико» (3:0) в 1/8 финала турнира.