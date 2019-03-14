Моуриньо: «Я единственный, кто выиграл у „Юве“ в Турине в этом сезоне»

Португальский специалист Жозе Моуриньо в эфире передачи «On the Touchline with Jose Mourinho» на RT вспомнил, как его «Манчестер Юнайтед» в текущем сезоне обыграл «Ювентус» на выезде в рамках группового этапа Лиги чемпионов. «Особенный» рассказал об этом во время обсуждения домашней победы «Юве» над «Атлетико» (3:0) в 1/8 финала турнира.
Позвольте мне сказать вам, что я вовсе не недоволен [победой «Ювентуса» и выходом туринцев в четвертьфинал Лиги чемпионов], потому что, в конце концов, я единственный, кто выиграл в Турине за весь сезон.
Мауру просто повезло,Ювентус не реализовал кучу своих моментов,а в конце стали играть на удержание минимального счёта.
В итоге два дурака залетело.
Мауру просто повезло,Ювентус не реализовал кучу своих моментов,а в конце стали играть на удержание минимального счёта.
В итоге два дурака залетело.
Хотя, победа есть победа, если она добыта честно
Хотя, победа есть победа, если она добыта честно
А ЮВе часто бросает играть в конце встречи.
Так же и от Реала вылетели год назад. Надо играть весь матч до последней секунды.
А ЮВе часто бросает играть в конце встречи.
Так же и от Реала вылетели год назад. Надо играть весь матч до последней секунды.
Жозэ может сделать то,что Обычному не под силу.
Жозэ может сделать то,что Обычному не под силу.