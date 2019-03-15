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ФИФА отчиталась о доходе в размере 5,3 млрд долларов от ЧМ-2018

вчера, 23:17

ФИФА заработала 5,3 млрд долларов по итогам чемпионата мира 2018 года в России. При составлении отчета учитывался период с 2015-го по 2018 год.

Эта сумма включает в себя телевизионные права, права на маркетинг, лицензирование, продажу билетов, также во внимание принимались категории, не связанные напрямую с мировым первенством.

Чистая прибыль ФИФА составила более 3,5 млрд долларов, что делает мундиаль в России самым прибыльным в истории.

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Все комментарии
Colchoneros
Colchoneros
   74 / 1082
сегодня в 14:02
Не плохо!
NGY
NGY
   117 / 1082
сегодня в 11:36
Нормально так.
калач
калач
   890 / 1082
сегодня в 10:23
вроде еще картина Пикассо фигурировала...
galem72
galem72 ответил ATG
   235 / 1082
сегодня в 09:50
Браво ! Просто КРАСАВЫ ! НАШ ЧЕМП 2018 Самый крутой был ! Ещё и всем хорошо ! Ну не прелесть ? Ещё хотим !!!
"...НАШ ЧЕМП 2018 Самый крутой был..."

Это потому что у нас население самое доброе. Всегда поддержит никому ненужные бесполезные проекты для страны.

"...Ещё хотим..."

За ваш счёт хоть на Луне его проводите!
parallels
parallels
   6 / 1082
сегодня в 08:11
никто не в курсе, почему чм не повторяют по телеку? всю зиму по матчам крутили какую-то фигню, вроде спартака и прочих фнл-ных команд, вместо того, чтобы показать лучшие матчи чм.
ATG
ATG
   418 / 1082
сегодня в 00:03
Браво ! Просто КРАСАВЫ ! НАШ ЧЕМП 2018 Самый крутой был ! Ещё и всем хорошо ! Ну не прелесть ? Ещё хотим !!!
ATG
ATG
   418 / 1082
сегодня в 00:01
Браво ! Просто КРАСАВЫ ! НАШ ЧЕМП 2018 Самцй крутой был ! Ещё и всем хорошо ! Ну не прелесть ? Ещё хотим !!!
ceret
ceret
   954 / 1082
вчера в 23:47
Осталось поделить по братски
25процентный клоун
25процентный клоун
   8 / 1082
вчера в 23:36
Сейчас глянул,а Джано,полузащитник, забил за сборную в шесть раз больше Дибалы,нападающего,без крутых ассистентов и гораздо сильнейшими соперниками
Rattlehead
Rattlehead
   169 / 1082
вчера в 23:31
Знали бы они, сколько на ЧМ заработали российские сановники...
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