ФИФА отчиталась о доходе в размере 5,3 млрд долларов от ЧМ-2018

ФИФА заработала 5,3 млрд долларов по итогам чемпионата мира 2018 года в России. При составлении отчета учитывался период с 2015-го по 2018 год.
Эта сумма включает в себя телевизионные права, права на маркетинг, лицензирование, продажу билетов, также во внимание принимались категории, не связанные напрямую с мировым первенством.
Чистая прибыль ФИФА составила более 3,5 млрд долларов, что делает мундиаль в России самым прибыльным в истории.
Это потому что у нас население самое доброе. Всегда поддержит никому ненужные бесполезные проекты для страны.
"...Ещё хотим..."
За ваш счёт хоть на Луне его проводите!
Это потому что у нас население самое доброе. Всегда поддержит никому ненужные бесполезные проекты для страны.
"...Ещё хотим..."
За ваш счёт хоть на Луне его проводите!