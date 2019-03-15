ФИФА отчиталась о доходе в размере 5,3 млрд долларов от ЧМ-2018

вчера, 23:17

ФИФА заработала 5,3 млрд долларов по итогам чемпионата мира 2018 года в России. При составлении отчета учитывался период с 2015-го по 2018 год.

Эта сумма включает в себя телевизионные права, права на маркетинг, лицензирование, продажу билетов, также во внимание принимались категории, не связанные напрямую с мировым первенством.