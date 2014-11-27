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Симеоне: «Черчи не играет достаточно, потому что у нас очень большая конкуренция»

27 ноября 2014, 23:41
 Наставник «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал слухи о том, что зимой его клуб может расстаться с итальянским вингером Алессио Черчи, который получает в Мадриде мало игрового времени.

«Черчи покинет нас в январе? Лучше задайте этот вопрос нашему спортивному директору. У нас сейчас очень хорошая группа игроков впереди. Черчи сейчас не получает тех минут, которых он, возможно, заслуживает, но я при этом пытаюсь распределить игровое время так, чтобы мои футболисты сумели проявить свои лучшие характеристики. Кроме Черчи у нас в атаке есть Манджукич, Гризманн и Хименес», — сказал Симеоне.
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