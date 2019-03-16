Раньери: «Сегодня „Рома“ не была командой»

Главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери прокомментировал поражение от СПАЛа в матче 28-го тура Серии А.

Сегодня мы играли против команды, сами же командой не были. Самоотдачи без организации игры недостаточно.

Мы уступали практически в каждой дуэли. Во втором тайме СПАЛ просто тянул время, и я полностью понимаю это решение в сложившихся обстоятельствах.

Нам нужно действовать осознаннее, играть командно и работать над тактикой. Мы много бегаем, но без всякого смысла.

Не знаю, произойдет ли в клубе революция, если «Рома» не квалифицируется в Лигу чемпионов, но если клуб не получит дохода от этого турнира, то что-то неизбежно изменится.