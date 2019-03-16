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Раньери: «Сегодня „Рома“ не была командой»

вчера, 23:13
СПАЛЛоготип футбольный клуб СПАЛ (Феррара)2 : 1Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаМатч завершен

Главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери прокомментировал поражение от СПАЛа в матче 28-го тура Серии А.

Сегодня мы играли против команды, сами же командой не были. Самоотдачи без организации игры недостаточно.

Мы уступали практически в каждой дуэли. Во втором тайме СПАЛ просто тянул время, и я полностью понимаю это решение в сложившихся обстоятельствах.

Нам нужно действовать осознаннее, играть командно и работать над тактикой. Мы много бегаем, но без всякого смысла. 

Не знаю, произойдет ли в клубе революция, если «Рома» не квалифицируется в Лигу чемпионов, но если клуб не получит дохода от этого турнира, то что-то неизбежно изменится.

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Все комментарии
Великий Князь
Великий Князь ответил juvenale
   50 / 1092
сегодня в 10:16
с вами,это с кем любвеобильный ты наш
    obana777
    obana777
       214 / 1092
    сегодня в 09:57
    Это твои проблемы, что "Рома" не была командой.
    Ангарск-81
    Ангарск-81
       183 / 1092
    сегодня в 09:03
    Не каждый матч цска с вами играть будет
    ЦCКА навсегда
    ЦCКА навсегда
       3 / 1092
    сегодня в 08:44
    Делай команду, ты можешь!
    Caniggia
    Caniggia
       36 / 1092
    сегодня в 08:15
    Деградация продолжается. И старик Раньери может не потянуть уже и не остановить падение команды.
    EAGuar As
    EAGuar As
       81 / 1092
    сегодня в 08:11
    Бывает .
    cska plus
    cska plus
       16 / 1092
    сегодня в 05:41
      ДСА
      ДСА
         246 / 1092
      сегодня в 04:55
      Неожиданный результат.
      mangoх12
      mangoх12 ответил juvenale
         30 / 1092
      сегодня в 01:22
      я любитель Ювентуса,вот это точно хаха а вот кто ты хахаа
      шо, уже в отказ пошел, любвеобильный ты наш ))))
      juvenale
      juvenale ответил mangoх12
         20 / 1092
      сегодня в 01:09
      бррр ты ведь любитель Кристины у нас , нет ? так что свои замашки на других не перекидывай , а то палишься)))))))
      я любитель Ювентуса,вот это точно хаха а вот кто ты хахаа
      mangoх12
      mangoх12 ответил juvenale
         30 / 1092
      сегодня в 00:39
      с вами,это с кем любвеобильный ты наш
      бррр ты ведь любитель Кристины у нас , нет ? так что свои замашки на других не перекидывай , а то палишься)))))))
      juvenale
      juvenale ответил mangoх12
         20 / 1092
      сегодня в 00:09
      вам еще долго будет аукаться левейшее судейство Чакыра с нами
      с вами,это с кем любвеобильный ты наш
      mangoх12
      mangoх12
         30 / 1092
      вчера в 23:45
      вам еще долго будет аукаться левейшее судейство Чакыра с нами
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