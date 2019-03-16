Навас рассказал о своем будущем в «Реале»

Голкипер «Реала» Кейлор Навас после победы команды над «Сельтой» (2:0) ответил на вопрос о его будущем.

Я всегда хотел быть в этом клубе и всегда старался отдавать все силы. Мое будущее? Посмотрим. Прямо сейчас всё в порядке, но я не знаю, что произойдет в дальнейшем.

Я предпочитаю жить сегодняшним днем. Если начать раздумывать о будущем, можно лишиться возможностей настоящего. Сегодня я оказался в стартовом составе. Нужно пользоваться моментом. Я очень благодарен, потому что сегодня я впервые за долгое время сыграл в Ла Лиге.