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Навас рассказал о своем будущем в «Реале»

вчера, 22:55
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 0Логотип футбольный клуб Сельта (Виго)СельтаМатч завершен

Голкипер «Реала» Кейлор Навас после победы команды над «Сельтой» (2:0) ответил на вопрос о его будущем.

Я всегда хотел быть в этом клубе и всегда старался отдавать все силы. Мое будущее? Посмотрим. Прямо сейчас всё в порядке, но я не знаю, что произойдет в дальнейшем.

Я предпочитаю жить сегодняшним днем. Если начать раздумывать о будущем, можно лишиться возможностей настоящего. Сегодня я оказался в стартовом составе. Нужно пользоваться моментом. Я очень благодарен, потому что сегодня я впервые за долгое время сыграл в Ла Лиге.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   16 / 1092
сегодня в 08:24
Правильно мыслит Кейлор тем более он сильнее Куртуа.
95-shishani-95
95-shishani-95
   260 / 1092
сегодня в 07:10
Очевидно, что Навас НАМНОГО ЛУЧШЕ, чем Дыртуа!!!
Чего стоит его реакция?!
КЭТиК
КЭТиК
   180 / 1092
сегодня в 04:54
Снова номер один.
vastudio
vastudio
   318 / 1092
вчера в 23:45
Носатый бы ,как обычно, двушку-трёшку отхватил))))
Dmitriy Q
Dmitriy Q
   283 / 1092
вчера в 23:32
Навас лучше даже Де Хеа, он очень старается,реакция мгновенная не смотря на долгое отсутствие,Куртуа дырка,не понимаю зачем приобрели,Навас в разы его лучше
gfrasulov
gfrasulov
   587 / 1092
вчера в 23:30
Во- во..."Прямо сейчас" у тебя все хорошо...И будущее. зависит больше от тебя...
cevin cigan
cevin cigan
   39 / 1092
вчера в 23:01
Надеюсь Зидановские договорённости с Перцем останутся в силе и старый не будет совать свой нос в комплектовании состава на игры Реала. За Наваса весь Мадрид,Зидан и добрый десяток парней с соккера!
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   147 / 1092
вчера в 22:58
Кейлор сильнее бельгийца..
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